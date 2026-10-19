Hành trình đến với đàn tỳ bà của thiếu nữ người Mông

Vượt qua những thiếu thốn, gian khó, niềm đam mê của em đã được lan tỏa đến đông đảo khán giả cả nước qua sóng truyền hình.

Hảng Thị Công, học sinh lớp 11C1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Miền Tây, phường Nghĩa Lộ, sinh ra và lớn lên ở Mù Cang Chải, nơi tiếng khèn, đàn môi gắn bó với đời sống người Mông. Thế nhưng, một lần tình cờ nghe tiếng đàn tỳ bà, em đã tìm thấy niềm say mê mới.

Mối duyên ấy bắt đầu năm 2021, khi Công còn học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dế Xù Phình. Trong chuyến triển khai dự án “Vì một triệu cây tre Việt”, nghệ sĩ Phan Thủy - giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng đoàn Thanh Âm Xanh đến Mù Cang Chải.

Tại một đêm giao lưu văn nghệ do nhà trường tổ chức, lần đầu tận mắt chứng kiến nghệ sĩ Phan Thủy biểu diễn đàn tỳ bà, Công lập tức bị cuốn hút. Em vốn đã biết đến loại nhạc cụ này, nhưng chỉ khi được nhìn thấy, lắng nghe trực tiếp, cô học trò vùng cao mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cây đàn.

“Trước đó em đã biết cây đàn tỳ bà, nhưng đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy và nghe đàn ngoài đời. Lúc ấy, em thấy cây đàn đẹp hơn mình tưởng, còn âm thanh hay và cuốn hút. Từ đó, em bắt đầu yêu thích và khao khát được chơi đàn tỳ bà” - Hảng Thị Công cho biết.

Nhận thấy niềm say mê của cô học trò nhỏ, nghệ sĩ Phan Thủy nhận lời hướng dẫn Công những nốt đàn đầu tiên. Tuy nhiên, do khoảng cách Hà Nội - Mù Cang Chải xa xôi, mỗi năm cô chỉ có thể lên vùng cao vài lần, nên thời gian học trực tiếp của Công khá ít.

Những ngày đầu, đôi tay em còn cứng, vụng về. “Lần đầu cầm đàn tỳ bà, tay em run và cứng vì chưa quen. Tập đi tập lại, nhớ từng nốt nhạc, tay dần mềm hơn. Khi ấy, em mới cảm nhận được sự nhịp nhàng, uyển chuyển của âm nhạc qua cây đàn”, Công chia sẻ.

Tranh thủ từng lần được cô giáo hướng dẫn và kiên trì tự luyện tập, Công dần vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Đôi bàn tay vốn chỉ quen với trang sách và công việc trên nương nay đã bắt đầu mềm mại, lướt trên những phím đàn để cất lên giai điệu trong trẻo.

Bằng niềm đam mê mãnh liệt cùng quá trình khổ luyện, từ một cô bé chưa từng chạm tay vào phím đàn tỳ bà, Hảng Thị Công đã nắm vững kỹ thuật. Sự nỗ lực không ngừng của cô gái Mông đã được cộng đồng nghệ thuật yêu mến và ghi nhận.

Giữa tháng 9/2026, Hảng Thị Công vinh dự trở thành khách mời đặc biệt trong chương trình Hồn Việt số 7 với chủ đề “Giai điệu của những mầm xanh”, phát sóng trên kênh VTV3. Xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, cô học trò nhỏ đến từ vùng cao Mù Cang Chải đã tự tin chia sẻ về hành trình bén duyên, quá trình vượt khó và khát vọng được tiếp tục đuổi theo con đường nghệ thuật đàn tỳ bà chuyên nghiệp.

Câu chuyện của Hảng Thị Công không chỉ dừng ở việc cô gái Mông học chơi một nhạc cụ dân tộc truyền thống, mà còn là hành trình giữ ngọn lửa đam mê và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vùng cao. Tiếng đàn tỳ bà của Công trên sóng truyền hình quốc gia chính là quả ngọt từ dự án kết nối nghệ thuật của nghệ sĩ Phan Thủy, đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng cho những “mầm xanh” nghệ thuật nơi vùng cao xa xôi.