Hành trình đến sở thú Atlanta của 'đại sứ' gấu trúc Trung Quốc

Gấu trúc Ping Ping . Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia Trung Quốc

Theo truyền thông Mỹ, hai con gấu trúc gồm con đực tên Ping Ping và con cái tên Fu Shuang, đến Atlanta trên chuyến bay của FedEx từ Thành Đô (Tây Nam Trung Quốc) vào ngày 27/9. Sự xuất hiện của hai con vật này thu hút sự chú ý đặc biệt, nhất là trong bối cảnh gấu trúc đang trở thành loài vật hiếm tại các vườn thú ở Mỹ.

Năm 2024, sở thú Atlanta đã đưa 4 con gấu trúc từng sống tại đây trở về Trung Quốc, khép lại thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm giữa sở thú này và Trung Quốc.

Khi cửa khoang hàng của máy bay mở ra tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, hai thùng lớn được đưa xuống mặt đất rồi lần lượt chất lên hai xe tải FedEx. Dưới sự hộ tống của cảnh sát, hai xe tải rời sân bay để thực hiện hành trình dài khoảng 16 km đến sở thú Atlanta.

Theo Tân Hoa Xã, hai con gấu trúc rời Thành Đô lúc 2 giờ 55 phút sáng 27/9 theo giờ địa phương. Chuyến bay diễn ra chỉ một ngày sau khi chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ kết thúc.

Trong chuyến thăm nhằm giải quyết những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại và nhất trí thiết lập đường dây nóng về AI giữa hai nước.

Video do Tân Hoa Xã công bố cho thấy người dân vẫy các tấm biển khi những chiếc xe chở gấu trúc tiến đến sân bay từ Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ ở tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó, các phương tiện kéo hai thùng chứa gấu trúc đến máy bay và đưa chúng lên khoang trước hành trình kéo dài gần 16 giờ.

Trung Quốc cũng bố trí một số bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc ở lại sở thú tại Atlanta khi hai con gấu trúc bắt đầu thời gian cách ly sau khi đến nơi.

Theo Tân Hoa Xã, đội ngũ sở thú Atlanta và phía Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến và trực tiếp để trao đổi sâu về kế hoạch nâng cấp và cải tạo khu vực nuôi gấu trúc, nơi hai con vật sẽ được chính phủ Trung Quốc cho mượn.

Ông Sam Rivera, Phó Chủ tịch phụ trách sức khỏe động vật của sở thú Atlanta, cho biết: “Điều sở thú Atlanta đã nỗ lực thực hiện trong năm qua là cải thiện các khu chuồng nuôi, trong đó các khu chuồng của chúng tôi hiện rộng hơn nhiều. Chúng tôi đảm bảo có đủ tre cho chúng ăn. Chúng tôi có những nhân viên chăm sóc giàu kinh nghiệm và được đào tạo để chăm sóc gấu trúc”.

Vốn là loài vật hiếm, có bộ lông mềm mại và vẻ ngoài đáng yêu khó cưỡng, gấu trúc được yêu thích trên toàn thế giới. Loài vật này từng sinh sống trên một vùng rộng lớn của Trung Quốc, cũng như một số khu vực ở miền Bắc Myanmar và Việt Nam. Tuy nhiên, sự lấn chiếm của con người và biến đổi khí hậu đã thu hẹp môi trường sống của loài gấu trúc ăn tre xuống chỉ còn 6 dãy núi phía trên lưu vực Tứ Xuyên, nằm sâu trong vùng nội địa Trung Quốc.

Từng được ca ngợi là “vùng đất trù phú thiên đường”, Tứ Xuyên hiện được biết đến nhiều hơn với tên gọi “quê hương của gấu trúc”. Tỉnh miền núi này có hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên và trung tâm nhân giống gấu trúc, tất cả được xây dựng trong những thập kỷ gần đây khi Trung Quốc và thế giới nỗ lực cứu loài vật có lịch sử hàng triệu năm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Thành Đô (thủ phủ Tứ Xuyên) là một đô thị rộng lớn nổi tiếng với lẩu cay và những quán trà lâu đời, nằm dưới chân các dãy núi phủ tuyết với những khu rừng nguyên sinh mờ sương, nơi gấu trúc hoang dã vẫn sinh sống.

Cơ sở nhân giống gấu trúc của thành phố này là cơ sở lớn nhất Trung Quốc, hiện nuôi trên 240 con, tương đương 1/3 số gấu trúc được nuôi nhốt trên thế giới. Cơ sở rộng lớn này thu hút tới 11 triệu lượt khách mỗi năm, tương đương Disneyland Thượng Hải.

Cho mượn gấu trúc từ lâu đã là một công cụ ngoại giao của Trung Quốc, tiếp nối nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ của chính phủ Trung Quốc nhằm biến loài vật ít được biết đến này thành biểu tượng văn hóa và biểu tượng quốc gia. Trong hơn nửa thế kỷ, Bắc Kinh đã đưa những con vật đặc biệt này ra nước ngoài nhằm củng cố liên minh, hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt và tìm kiếm các đối tác mới.

Ông Tập Cận Bình phát biểu ngày 24/9: “Gấu trúc khổng lồ đã là sứ giả của tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ”.

Trong nửa thế kỷ qua, gấu trúc được chính phủ Trung Quốc cho các vườn thú Mỹ mượn. Truyền thống này được Chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng vào năm 1972, không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949.

Một trong hai con gấu trúc được đưa đến Atlanta thậm chí mang tên Ping Ping, có nghĩa là “hòa bình”, giống tên con gấu trúc đầu tiên mà ông Mao Trạch Đông tặng Liên Xô vào năm 1957. Ping Ping sinh ngày 17/3/2020, có những mảng lông đen lớn quanh mắt và đặc biệt giỏi leo cây.

Con gấu trúc còn lại, Fu Shuang, có nghĩa là “song hỷ”, sinh sau đó 7 tháng, vào ngày 18/10. Con cái này có một túm lông nhỏ trên đỉnh đầu, trán hơi nhô và rất giỏi tìm thấy thức ăn.

Trong một phóng sự được phát trước chuyến đi, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đề nghị người chăm sóc mô tả về hai con gấu trúc.

Người chăm sóc Fu Jia nói: “Ping Ping dũng cảm và hiền lành. Trong các buổi huấn luyện, khi nhìn thấy tôi cầm một quả táo, nó sẽ phát ra những tiếng rên khe khẽ, háo hức chờ phần thưởng”. Trong khi đó, Fu Shuang rất mê mật ong.

Các nhân viên tại Cơ sở Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc khổng lồ Thành Đô đã lựa chọn hai con này sau khi xem xét tuổi, sức khỏe, yếu tố di truyền và tính cách của chúng. Phó Giám đốc công viên Li Mingxi nói với CCTV:“Chúng phải hiền lành, hòa thuận với nhau và hy vọng có thể giao phối tự nhiên”.

Sở thú Atlanta từng tiếp nhận nhiều con gấu trúc. Một cặp khác, Lun Lun và Yang Yang, đã sinh 7 con tại đây trong giai đoạn 2006-2016 trước khi trở về Thành Đô.

Đầu năm nay, sở thú Atlanta rất vui mừng và vinh dự được chào đón hai con gấu trúc. Một tấm biểu ngữ được treo tại sở thú này ngày 26/9 có dòng chữ: “Ngôi nhà tương lai của Ping Ping và Fu Shuang”.

Theo Tân Hoa Xã, các quan chức Trung Quốc và sở thú Atlanta sẽ trao đổi sâu rộng về học thuật và văn hóa nhằm không ngừng tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ.

Ngoại giao gấu trúc đã góp phần làm dịu những căng thẳng ngày càng định hình quan hệ Mỹ - Trung trong những năm gần đây, khi hai nước cạnh tranh trong cuộc đua AI và tham gia vào cuộc chiến thương mại leo thang.

Hai con gấu trúc khổng lồ đã đến San Diego vào tháng 6/2024, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn hai thập kỷ Trung Quốc cho phép những con gấu trúc mới đến Mỹ. Một cặp thứ hai đã được đưa đến Vườn thú Quốc gia ở Washington vào cuối năm đó.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Ping Ping và Fu Shuang đã được cách ly trong một tháng cùng đội ngũ nhân viên chăm sóc sống tại chỗ. Hai con gấu trúc cũng được huấn luyện cho chuyến bay dài, làm quen với thùng chứa và tiếng động lớn.

Cuối tối 26/9, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đăng ảnh hai con gấu trúc trên tài khoản X và cho biết chúng đang trên đường đến Mỹ. “Hãy sẵn sàng chào đón hai ngôi sao đáng yêu của chúng ta!”, ông viết.

Việc hai con gấu trúc rời đi khiến người chăm sóc Fu buồn bã. Cô nói: “Sau khi chăm sóc chúng trong thời gian dài… Cảm giác giống như nuôi chính những đứa con của mình. Khi mới sinh, chúng chỉ nặng hơn 100 gram một chút và chúng tôi đã chăm sóc cho đến khi chúng lớn lên, trở nên to lớn và nặng nề. Tôi sẽ không được nhìn thấy chúng trong một thời gian khá dài, nên thật khó nói lời chia tay”.