TS Lê Thanh Dung được Trung ương Đoàn vinh danh "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2026.

TS Lê Thanh Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Tài chính công, giảng viên bộ môn Kế toán công là một trong số các gương mặt được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026.

Được tuyên dương danh hiệu cao quý lần này, nữ nhà giáo cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xúc động vì đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà còn là động lực để cô Dung tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và công tác Đoàn, Hội.

Để có được danh hiệu này, cô luôn nỗ lực cân bằng giữa công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn, Hội. Dù ở vai trò nào, cô cũng luôn tâm niệm rằng người giảng viên trẻ không chỉ truyền đạt tri thức mà còn cần truyền cảm hứng, đồng hành và lan tỏa những giá trị tích cực đến sinh viên.

Là người khá năng động, TS Lê Thanh Dung có nhiều thành tích trong chuyên môn cũng như công tác Đoàn, Hội.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, TS Lê Thanh Dung cho biết, trong quá trình giảng dạy tại Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính, cô luôn chú trọng tìm tòi, cập nhật những kiến thức mới, đặc biệt là các quy định, chính sách trong lĩnh vực tài chính – kế toán công để bài giảng vừa bảo đảm tính khoa học, vừa gắn với thực tiễn.

Nhiều người thường cho rằng kế toán là môn học khô khan, nhiều con số và quy định khó nhớ. Vì vậy, nữ giảng viên luôn cố gắng đưa những tình huống, ví dụ thực tế vào bài giảng để giúp sinh viên dễ hình dung, dễ hiểu và nhận thấy tính ứng dụng của kiến thức.

"Bên cạnh đó, tôi cũng đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá thông qua các bài kiểm tra ngắn, câu hỏi tương tác, trò chơi kiến thức và xử lý tình huống để các em giảm bớt áp lực, chủ động và hứng thú hơn trong học tập. Đổi mới giảng dạy không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là tìm ra cách truyền đạt gần gũi hơn, để mỗi giờ học trở nên sinh động, hiệu quả hơn cho sinh viên" - TS Lê Thanh Dung bày tỏ.

Nữ giảng viên được tuyên dương danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu Học viện Tài chính năm 2026".

Trong quá trình công tác, TS Lê Thanh Dung luôn luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình và đạt được nhiều giải thưởng, vinh danh từ các cấp. Trong đó có Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính (năm 2021, 2025); Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.

Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương" lần thứ V, năm 2026. Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trực thuộc năm học 2024-2025; năm học 2025-2026.

TS Lê Thanh Dung đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 và 2025; Lao động tiên tiến nhiều năm liền. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Tác giả chính 3 bài báo đạt chuẩn 1 điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước; đồng tác giả 1 bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus (Q3); Giải Ba Hội thi Olympic Kinh tế lượng (giảng viên hướng dẫn, năm 2026); Chủ biên 1 sách chuyên khảo, tham gia 3 sách chuyên khảo, 1 giáo trình và 3 đề tài cấp Học viện.