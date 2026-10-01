Hành trình của Việt Nam tại APEC là câu chuyện lớn về sự thành công

Việt Nam sẽ đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ ba vào năm 2027 tại Phú Quốc, sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2006, 2017.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ tại sự kiện

Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định đăng cai Năm APEC 2027 là nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale

Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale đánh giá 2 lần tổ chức APEC trước, với tư cách chủ nhà, Việt Nam đã tổ chức APEC hết sức thành công, khẳng định được uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, để tổ chức thành công, sẽ có rất nhiều việc phải làm và có nhiều thách thức.

Bà Courtney Beale nhìn nhận, trong ba thập niên qua, Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển năng động, nhanh hàng đầu trong nhóm các nền kinh tế APEC và được sự tôn trọng. Việt Nam hợp tác với tất cả các nền kinh tế thành viên.

"Mỹ luôn luôn ủng hộ Việt Nam thịnh vượng, tăng trưởng phát triển và hùng mạnh. Chúng tôi mong muốn Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí trên trường quốc tế với tư cách là quốc gia có năng lực, đóng góp tích cực và thực chất. Hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC là một trong những ưu tiên của chúng tôi thông qua việc cung cấp, trao đổi chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật; gắn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ hợp tác cùng nhau để đạt được các mục tiêu, khuyến nghị của Chính phủ...", Phó Đại sứ Mỹ nhấn mạnh.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 tổ chức tại Đà Nẵng hồi năm 2017. Ảnh: PV

Mỹ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thông qua các chương trình hợp tác của APEC trong khuôn khổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm giúp Việt Nam đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Phó Đại sứ nhấn mạnh, Mỹ rất tự hào được hỗ trợ Việt Nam để tổ chức thành công APEC năm 2027.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn năm APEC 2027 sẽ thành công và đáng nhớ, tạo ra nhiều tác động tích cực...", Phó Đại sứ Mỹ cho hay.

Ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế cho biết, hành trình của Việt Nam tại APEC là một trong những câu chuyện lớn về sự thành công. Việt Nam là một trong những nền kinh tế cuối cùng tham gia APEC với tư cách thành viên nhưng Việt Nam lại trở thành một trong số ít các nền kinh tế đăng cai APEC đến 3 lần.

Điều đó thể hiện sự cam kết của Việt Nam đối với APEC và khu vực, những năm chủ nhà trước đây đã đánh dấu sự phát triển của cả Việt Nam và APEC.

Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa

Đặt nhiều kỳ vọng vào năm APEC 2027, ông Eduardo Pedrosa gợi mở sáng kiến về AI, thúc đẩy môi trường doanh nghiệp... là những chủ đề tạo ra cơ hội cho các nền kinh tế thành viên học hỏi lẫn nhau. Các nền kinh tế thích nghi với những thách thức mới thì có thể thu hút được nhiều đầu tư mới.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực tiên phong và đưa nhiều sáng kiến nhất về AI, là một trong những trung tâm của sự phát triển AI. Ông cũng đưa ra những thách thức, rủi ro cùng cơ hội do AI mang lại.

Từ đây, ông nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong việc định hình tầm nhìn bằng việc tạo ra các cuộc đối thoại trong khuôn khổ APEC.

Từ những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam đã 2 lần đăng cai APEC, ông cho rằng Việt Nam đã hiểu rõ điều gì cần có để đăng cai thành công APEC.