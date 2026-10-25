Hành trình của cô học trò nhỏ Minh Châu và thông điệp vượt qua rào cản tự ti

Trong không khí đầy hân hoan của cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026”, giữa hàng nghìn bài dự thi gửi về từ khắp mọi miền, câu chuyện của cô bé Đỗ Ngọc Minh Châu Lớp 8A1, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã chạm đến trái tim của đông đảo độc giả. Không để những rào cản giác quan làm bản thân chùn bước, Minh Châu đã mang đến một góc nhìn trong trẻo thông qua 7 trang viết bằng chữ nổi Braille tỉ mỉ của mình.

Trong cuộc thi viết vừa qua, câu chuyện của một nữ sinh khiếm thị đã mang đến cho ban giám khảo cùng độc giả nhiều xúc cảm đặc biệt. Cuộc trò chuyện ngắn cùng em đã mở ra một góc nhìn đầy cảm hứng về nỗ lực không ngừng nghỉ và tình yêu dành cho từng trang viết.

Để hoàn thành bài dự thi, Minh Châu đã trải qua một hành trình nỗ lực không mệt mỏi. Đối với cô học trò nhỏ, bài viết này là một hành trình cần nhiều hơn sự kiên nhẫn. Không thể quan sát thế giới bằng mắt thường, em chọn cất tiếng nói qua từng ký tự chữ nổi Braille nhằm truyền tải trọn vẹn những suy nghĩ, cảm xúc chân thật nhất.

Minh Châu dành trọn tâm huyết trong bài viết gửi tới cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Ảnh: Quỳnh Dương

Bằng tất cả sự tập trung, em trau chuốt từng câu chữ, nỗ lực hết khả năng để tạo nên một bài viết sống động từ thế giới nội tâm của mình lên trang giấy.

“Nếu niềm tin là nền móng thì yêu thương chính là hình dáng của những bức tường. Nhưng những bức tường ấy không ngăn cách con người mà chính là sợi dây vô hình kết nối tạo ra cá thể riêng biệt cùng chung sống. Sự kết nối tưởng chừng mong manh ấy lại dệt nên một mái trường ấm áp, nơi mỗi người đều tìm thấy cho mình một khoảng trời để thuộc về”, Minh Châu nói lên suy nghĩ của bản thân trong bài viết gửi về cuộc thi.

Bài viết của Minh Châu nhanh chóng nhận được sự đón nhận bởi cách khai thác có chiều sâu trong việc thể hiện quan điểm về một trường học hạnh phúc.

Mỗi góc nhìn trong bài thi của em giống như một nét vẽ tươi sáng, truyền đi năng lượng tích cực và sự ấm áp. Minh Châu bày tỏ sự vui mừng khi bài viết của mình được đón nhận và ủng hộ tích cực.

"Em cảm thấy rất vui khi được mọi người ủng hộ. Em mong mọi người sẽ hiểu được tình cảm và suy nghĩ của em trong bài viết. Em mong là các bạn và mọi người sẽ tự tin nói ra suy nghĩ của mình và đóng góp thêm nhiều ý kiến để mọi ngôi trường đều trở thành một “Trường học hạnh phúc", Minh Châu chia sẻ.

Sự tâm huyết và thông điệp từ bài viết của Minh Châu đã thực sự chạm đến cảm xúc của hội đồng giám khảo lẫn độc giả trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam với hơn 36 nghìn lượt tương tác. Câu chuyện của em không chỉ là hành trình chinh phục cuộc thi, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về sự tự tin và lòng kiên trì. Châu hy vọng rằng, bài viết của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bạn học sinh bước qua rào cản bản thân, dũng cảm tỏa sáng và viết nên câu chuyện đẹp đẽ của chính mình.