Hành trình cống hiến vì cộng đồng

Hiện nay, Tú đang theo học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa thuộc Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Phát huy tinh thần sáng tạo

Phạm Lê Tú sinh ra và lớn lên tại phường Liên Chiểu, là nhân tố nổi bật trong các phong trào thanh niên. Hiện nay, Tú đã đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương và đang là thành viên trong Hội đồng Huấn luyện kỹ năng Thanh niên Đà Nẵng.

Nhờ sự đồng hành và hỗ trợ tận tình của anh, nhiều cán bộ hội và đoàn viên thanh niên xuất sắc đạt chứng nhận huấn luyện viên cấp I thành phố cũng như cấp Trung ương.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện kỹ năng thanh niên trong thời đại số, Tú nghiên cứu và triển khai sáng kiến “Lồng ghép AI trong rèn luyện kỹ năng thanh niên”.

Cụ thể, anh thiết kế một trang web tích hợp các bài học tổng quan về kỹ năng mềm như: giải mật thư, nút dây, sơ cấp cứu, kỹ năng sinh tồn, kiến thức công tác hội, kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể... Hệ thống ứng dụng AI phân tích, đánh giá và xây dựng lộ trình học tập tối ưu cho từng cá nhân. Ngoài ra, website tích hợp tính năng tự động nhắc nhở người học tập trung và cung cấp chuỗi bài tập thực hành định kỳ để rèn luyện thường xuyên.

Phạm Lê Tú đoạt Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: NGỌC QUỐC

Nhờ tính thực tiễn cao, sáng kiến này đã đoạt giải thưởng “Cánh chim trắng” ở hạng mục “Cánh chim ươm mầm” do Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức năm 2025.

Quan trọng hơn, mô hình đã đào tạo ra nhiều hạt nhân xuất sắc cho thành phố. Trong kỳ thi Huấn luyện viên cấp I Trung ương năm 2026, đoàn Đà Nẵng có 2 cá nhân đạt danh hiệu Quán quân và Á khoa 2, cả 2 đều từng tham gia các lớp huấn luyện do Tú trực tiếp hướng dẫn.

Năm 2025, Tú cùng nhóm bạn ở trường nghiên cứu dự án “Ứng dụng AI và thị giác máy tính để phân tích độ sâu ngập lụt đô thị”. Dự án xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Sản phẩm gồm một thiết bị máy tính tích hợp công nghệ AI nhằm tự động tính toán và trích xuất độ cao mực nước ngập úng dựa trên hình ảnh, video thu thập từ hệ thống quan trắc công khai của thành phố. Ứng dụng giúp cơ quan chức năng giám sát mực nước mưa kịp thời, đồng thời tự động tìm kiếm các tuyến đường giao thông an toàn để cung cấp cho người dân.

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Qua 4 năm học tập, Tú liên tục đạt danh hiệu sinh viên giỏi và kết quả rèn luyện xuất sắc với điểm trung bình tích lũy đạt 3,35.

Trong chiến dịch tình nguyện hè 2026, anh tham gia các hoạt động dân vận khéo tại xã Trà Linh, khu vực miền núi khó khăn có đồng bào Xơ Đăng sinh sống. Tại đây, Tú cùng đồng đội lắp đặt 50 bộ đèn năng lượng mặt trời các thôn Ngọc Linh, Long Linh, Long Túc; hỗ trợ xây dựng 8 nhà vệ sinh và tặng nhiều phần quà an sinh xã hội cho bà con vùng cao.

Trước đó, Tú tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025 tại xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), góp công xây dựng nhà tình nghĩa, làm mới 10 nhà vệ sinh và tham gia nhiều hoạt động an sinh.

Đặc biệt, trong đợt từ thiện cuối tháng 10/2025, Tú xung kích cùng lực lượng sinh viên nhà trường có mặt tại các khu vực như xã Duy Xuyên, phường Điện Bàn, xã Đại Lộc hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất và vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút.

Với những nỗ lực trong học tập, rèn luyện và cống hiến, Phạm Lê Tú vinh dự nhận được hơn 20 bằng khen, giấy khen các cấp.

Tuy nhiên, đối với anh, phần thưởng lớn nhất sau mỗi chuyến đi chính là sự trưởng thành về nhân cách, những kinh nghiệm sống và tình cảm yêu mến của người dân.

“Tôi tự nhắc mình luôn trân trọng cuộc sống và không ngừng nỗ lực để làm những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Chính những việc làm nhỏ đó giúp tôi được cộng đồng ghi nhận và Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh chính là động lực to lớn giúp bản thân vững bước”, Tú chia sẻ.