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Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới

Xuyên suốt 13 năm, Bộ VHTT&DL chủ trì, hỗ trợ, phối hợp với Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trong đó, Hải Phòng có 5/12 di sản thành phần gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương và động Kính Chủ.

Báo Tiền Phong
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Nguyễn Hoàn

Quốc Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hanh-trinh-con-son-kiep-bac-tro-thanh-di-san-van-hoa-the-gioi-post1891053.tpo