Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới

Từ không gian di sản Hội An, Mỹ Sơn đến các lễ hội văn hóa, nghệ thuật và sự kiện chào năm mới, Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động phong phú trong những tháng cuối năm 2026. Cùng với việc mở rộng đường bay và triển khai các chương trình kích cầu, thành phố kỳ vọng tạo thêm sức hút cho mùa du lịch cuối năm.