Hành trình chuyển đổi số giáo dục vùng cao

Chuyển đổi số giúp học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh thay đổi tích cực trong học tập. Ảnh: ĐVCC

Đa dạng phương pháp

Giảng dạy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nam Giang (xã Nam Giang), cô Bhnước Thị Tuyết Thảo dạy môn Tin học, bày tỏ, khi chuyển đổi số triển khai mạnh mẽ, cô mở rộng kiến thức cho học sinh để xây dựng bài giảng thông qua học liệu số, các nền tảng trực tuyến, công cụ tương tác và AI.

Đồng thời, cô thay đổi thiết kế và tổ chức bài học như: xây dựng học liệu điện tử, sử dụng hình ảnh, video, mô phỏng và các nền tảng trực tuyến tổ chức các trò chơi học tập Quizizz, Kahoot… Qua đó, cô ứng dụng công cụ số và AI để dạy học, giao nhiệm vụ, kiểm tra nhanh và hỗ trợ cá nhân hóa việc học.

“Trong tiết học, thay vì giới thiệu kiến thức bằng sách giáo khoa, tôi có thể mở đầu bằng video hoặc hình ảnh thực tế. Sau đó, học sinh tham gia trò chơi hoặc câu hỏi trắc nghiệm nhanh trên các nền tảng số. Trong quá trình học, tôi sử dụng hình ảnh mô phỏng và các câu hỏi để học sinh quan sát, suy nghĩ, thảo luận và tự rút ra kiến thức. Cuối tiết học, các em có thể làm bài kiểm tra nhanh trên nền tảng số, giúp giáo viên kiểm tra mức độ hiểu bài, nội dung nào đã hiểu và nội dung nào cần hỗ trợ”, cô Thảo cho biết.

Hiệu trưởng nhà trường Trần Đức cho hay, nhà trường chú trọng gắn kết hoạt động chuyển đổi số với đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực số của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Đồng thời khuyến khích giáo viên ứng dụng AI để cá nhân hóa học tập, hỗ trợ giảng dạy đến việc tích hợp kỹ năng số vào chương trình giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại vùng cao.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh (xã Trà Linh) thầy giáo Nguyễn Thanh Bão dạy môn Toán học, chia sẻ trước đây, việc dạy học chủ yếu thực hiện theo phương pháp truyền thống, các học liệu phục vụ bài giảng phần lớn là sách giáo khoa, tài liệu giấy, bài trình chiếu.

Sau khi áp dụng chuyển đổi số, thầy chủ động tìm tòi, áp dụng phương pháp, công cụ mới vào dạy học. Qua đó, xây dựng và tổ chức bài giảng bằng học liệu điện tử, khai thác kho học liệu trực tuyến, tăng cường sử dụng hình ảnh, video, trò chơi tương tác, câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến… Đồng thời, sử dụng AI để hỗ trợ biên soạn, hệ thống hóa và xây dựng kho học liệu cá nhân.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Phú hào hứng tham gia tiết học ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: H.V

“Thực tế, tôi cảm nhận học sinh hứng thú và chủ động tham gia các hoạt động học tập hơn. Các em mạnh dạn tương tác, trả lời câu hỏi, tham gia trò chơi và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ và vẫn phụ thuộc vào cách giáo viên lựa chọn và sử dụng công cụ phù hợp với mục tiêu bài học, đặc điểm học sinh. Khi sử dụng đúng cách, chuyển đổi số thực sự tạo động lực và cơ hội để học sinh học tập hiệu quả hơn”, thầy Bão nói.

Thầy Võ Đăng Chín, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận định, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt, các công cụ AI vào dạy học đã mang lại chuyển biến rõ nét trong nhà trường.

Học sinh được tiếp cận với bài học bằng nhiều hình thức trực quan thông qua hình ảnh, video, trò chơi tương tác và các hoạt động học tập trên nền tảng số. Có thể nói, chuyển đổi số không chỉ giúp đổi mới hình thức truyền đạt kiến thức, mà còn tiết kiệm thời gian, tăng tính tương tác và tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh chủ động tham gia vào quá trình học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Phú hào hứng tham gia tiết học ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: H.V

Tiếp tục nâng cao chất lượng

Thầy Trần Đức cho rằng, về công tác quản lý, điều hành, chuyển đổi số góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ thông tin, góp phần nâng cao tính chính xác, thống nhất.

Với hoạt động dạy học, các phòng học được trang bị ti vi có kết nối internet, phòng máy vi tính và hệ thống đường truyền. Giáo viên có điều kiện khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin và công cụ số, góp phần làm phong phú phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

Thời gian đến, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng, đưa chuyển đổi số từng bước đi vào nền nếp, gắn với yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học và phát triển năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Phú (xã Hòa Vang) cho hay, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng và tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.

Theo đó, nhà trường khuyến khích giáo viên xây dựng bài giảng điện tử, biên soạn học liệu số gắn với văn hóa địa phương, tăng cường tài liệu hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, thúc đẩy giáo viên ứng dụng AI, tạo động lực chuyển đổi số toàn diện, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

“Vừa qua, nhà trường xây dựng mô hình tổ phụ huynh hỗ trợ chuyển đổi số tại mỗi lớp học gồm 3-5 phụ huynh. Tôi tin tưởng, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong thực hiện chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giáo dục”, cô Tâm nói.

Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, thời gian qua, nhiều điểm trường ở vùng cao, biên giới, vùng sâu đã cải thiện hạ tầng và đưa thiết bị thông minh đến lớp học, đổi mới phương pháp dạy học, các thầy cô chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng điện tử, khai thác học liệu số phong phú.

Song song, chuyển đổi số không chỉ giúp số hóa công tác quản lý, hồ sơ giáo dục mà còn thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức, thuận lợi triển khai các chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giáo dục.

Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại các trường vùng cao của thành phố, thời gian đến, sở sẽ tập trung giải pháp ưu tiên hoàn thiện hạ tầng viễn thông, đẩy mạnh đào tạo giáo viên số, đẩy mạnh và huy động các nguồn lực xã hội hóa.