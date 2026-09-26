Hành trình chữa bệnh tim bẩm sinh không dừng ở phòng mổ

Sáu năm là quãng thời gian em Lường Tiến Đạt phải chờ cho ca phẫu thuật tim đầu tiên. Không may mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi chào đời, thân hình nhỏ bé của em luôn trong tình trạng tím tái với những hơi thở khó khăn.

Bệnh tim bẩm sinh - “bản án” với các gia đình khó khăn

Bố mẹ em làm nông tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu, tổng thu nhập bình quân cả nhà chỉ khoảng 20-25 triệu đồng mỗi năm. Gia đình từng nhiều lần ôm con xuống Hà Nội đến các bệnh viện lớn tìm kiếm cơ hội điều trị nhưng rào cản chi phí khiến con đường đưa em vào phòng mổ dài hơn bao giờ hết.

Năm 6 tuổi, thông qua sự kết nối của chương trình “Trái tim cho em”, Đạt được phát hiện và được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay trong ngày tại Bệnh viện E. Những năm sau đó, em tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Giờ đây, ở tuổi 11, Đạt đã có một trái tim khỏe hơn, đập mạnh hơn, giúp em thực hiện ước mơ từng xa xỉ: “Con đã chạy nhảy được và đi học cùng các bạn”.

Em Lường Tiến Đạt khi được cán bộ Viettel xuống nhà kêu gọi đi khám sàng lọc và gia đình em tại Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Hải.

Với một đứa trẻ, được chạy nhảy cùng bạn bè hay mỗi sáng cắp sách tới trường vốn là những điều hết đỗi bình thường. Nhưng với những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, để chạm tới hai chữ “bình thường” ấy đôi khi lại là cả một hành trình dài và gian nan.

Ở đâu đó vẫn có những đứa trẻ chật vật trong từng nhịp thở, đấu tranh giữa ranh giới sống còn từng ngày, mong mỏi chờ đợi một ca phẫu thuật để đạt được ước mơ đó. Với người làm cha mẹ, có lẽ không nỗi đau nào bằng việc bất lực nhìn con mình héo úa dần đi trước căn bệnh hiểm ác.

Đạt đã may mắn có cơ hội bước tiếp trên hành trình hồi sinh ấy. Nhưng vẫn còn nhiều những “trái tim lỗi nhịp” đang dang dở trên cuộc đua giành giật sự sống.

Để những “trái tim lỗi nhịp” được đập mạnh hơn

“Trái tim cho em” được Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel duy trì liên tục từ năm 2008.

Sau 18 năm bền bỉ đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình đã vận động gần 260 tỷ đồng; tổ chức 125 đợt khám sàng lọc miễn phí cho hơn 190.000 trẻ em, trong đó, hỗ trợ can thiệp, phẫu thuật cho gần 8.000 em trên cả nước, đồng thời hỗ trợ 7 bệnh viện và trung tâm tim mạch.

Từ năm 2025, chương trình đã mở rộng tiêu chuẩn độ tuổi hỗ trợ từ 16 lên 18 tuổi, tăng danh mục bệnh tim bẩm sinh được xét hỗ trợ từ 22 lên 45 loại.

Trên cương vị đồng tổ chức, Tập đoàn Viettel cũng tạo nên bước ngoặt lớn khi nâng mức hỗ trợ tối đa cho mỗi ca từ 63 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Đây cũng là mức tài trợ cao nhất trong các nguồn quỹ của chương trình, khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đặc thù của bệnh tim là phải theo dõi lâu dài. Có những gia đình khó khăn được hỗ trợ mổ lần đầu, nhưng sau đó không còn điều kiện cho con tiếp tục tái khám rồi cũng đành gác lại. "Điều này rất đáng tiếc khi không thể đảm bảo được kết quả điều trị lâu dài cho bệnh nhi”, bác sĩ Định chia sẻ.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: Thanh Hải.

Bác sĩ Định cho biết trong thực tế điều trị, đã có những trẻ cần can thiệp từ sớm nhưng bệnh lý không nằm trong danh mục của quỹ. Với một số bệnh nhi tim bẩm sinh, càng trì hoãn, tình trạng bệnh càng có nguy cơ tiến triển nặng hơn.

Xuyên suốt các mùa của chương trình, có không ít ca bệnh tim nặng và phức tạp khiến hành trình điều trị cho các em vượt xa nhiều lần một cuộc phẫu thuật. Khi chức năng tim suy giảm đến giai đoạn các phương pháp điều trị thông thường không còn đáp ứng, phương án cuối cùng là ghép tim mới - bài toán đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao, nguồn tạng hiến phù hợp và quá trình chăm sóc sau ghép.

Theo bác sĩ Định, việc Viettel nâng mức hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt với các ca bệnh như này. Khi gia đình có thêm nguồn lực để điều trị, đội ngũ y bác sĩ cũng trở nên vững tin và có động lực hơn để đồng hành cùng bệnh nhi qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Việc nâng độ tuổi hỗ trợ lên 18 cũng xuất phát từ chính đặc thù của bệnh tim bẩm sinh. Dưới góc độ y khoa, bác sĩ Định đánh giá cao bước tiến này, bởi không phải mọi đứa trẻ chỉ cần phẫu thuật một lần là khỏi, nhiều ca bệnh tim bẩm sinh phức tạp, thậm chí phải trải qua phẫu thuật thứ 2, thứ 3, thứ 5 mới có được trái tim bình thường.

“Việc nâng độ tuổi hỗ trợ thể hiện rõ việc mình đang quản trị vòng đời của bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân trong suốt quá trình hòa nhập xã hội, chứ không dừng lại ở việc mổ xong là hết trách nhiệm. Đây là một điểm cải tiến rất nhân văn trong mùa này”, bác sĩ Định nhìn nhận.

Theo bác sĩ Định, việc mở rộng độ tuổi giúp chương trình không chỉ tập trung vào một ca phẫu thuật riêng lẻ mà có thể đồng hành cùng bệnh nhi trong một hành trình dài hơn.

Đồng hành toàn diện cùng các em

Thành công của một hành trình nhân văn không nằm ở số ca mổ trên màn hình, mà đong đếm bằng những cuộc đời được chữa lành trọn vẹn.

Các bệnh nhi tham dự Gala của chương trình "Trái tim cho em". Ảnh: Thanh Hải.

Mang theo tinh thần ấy, Gala năm nay gửi gắm thông điệp “Thắp sáng ước mơ” nhằm khẳng định hành trình đồng hành toàn diện cùng các em trên chặng đường phục hồi, vững bước đến trường và tự tin viết tiếp những ước mơ tương lai.

Nếu năm 2025 đánh dấu bước mở rộng về độ tuổi, danh mục bệnh và mức hỗ trợ, thì năm 2026, chương trình “Trái tim cho em” tiếp tục đổi mới cách tiếp cận bằng việc số hóa quy trình tiếp nhận hỗ trợ trên ứng dụng Viettel Tammi với thông điệp “Trao nhịp tim khỏe - Gửi trọn yêu thương”.

MC hướng dẫn người xem đăng ký hồ sơ trên ứng dụng Viettel Tammi. Ảnh: Thanh Hải.

Qua ứng dụng, người dùng có thể đăng ký thông tin về trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Sau khi gửi thông tin, người đăng ký có thể tra cứu, theo dõi trạng thái yêu cầu trên ứng dụng.

Bước sang năm thứ 19, chương trình tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng quy mô khám sàng lọc và tối ưu quy trình tiếp nhận, để không một trái tim lỗi nhịp nào bị bỏ lại phía sau.