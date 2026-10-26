Hành trình chinh phục tiếng Ả Rập đầy cảm hứng của cựu nữ sinh chuyên Pháp

Ngã rẽ bất ngờ và cú “sốc” trên giảng đường xứ người

Trước khi lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), Tú Ngân đã có nền tảng ngoại ngữ khá vững chắc. Cô từng tham gia đội tuyển Tiếng Anh từ Tiểu học đến THCS và thi đỗ lớp chuyên Pháp tại trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Dù đã ấp ủ dự định theo đuổi ngành Kinh tế từ lâu, Ngân quyết định thay đổi lựa chọn khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Nhờ sự định hướng của gia đình, cô nhận ra tiềm năng rộng mở của ngành ngôn ngữ còn ít phổ biến này. Ngân quyết định thử sức với tiếng Ả Rập, một lựa chọn hoàn toàn mới mẻ. Bắt đầu từ con số không, cô phải làm quen với hệ chữ viết và cách phát âm khác biệt. Bằng sự nỗ lực, Ngân đã trở thành một trong những sinh viên có điểm đầu vào cao nhất ngành.

﻿Lê Tú Ngân (năm thứ ba, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội).

Sự nỗ lực đã mang lại trái ngọt, trong năm học 2023 - 2024, Ngân là một trong bốn sinh viên giành được suất du học trao đổi tại ĐH Qatar, trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Qatar. Cơ hội này đưa nữ sinh bước vào môi trường học tập quốc tế. Tại đây, ngoại ngữ không chỉ là môn học hay những bài kiểm tra mà còn trở thành phương tiện thiết yếu để tiếp thu tri thức trên giảng đường và giao tiếp hằng ngày.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng nhanh chóng hiện rõ. Vốn tiếng Ả Rập ban đầu của Ngân chủ yếu đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơ bản. Điều này khiến cô gặp nhiều áp lực khi theo dõi các bài giảng, nhất là khi thầy cô nói với tốc độ nhanh và sử dụng nhiều từ vựng chuyên ngành. Trong khi nhiều bạn học đã có nhiều năm tiếp xúc với ngôn ngữ này, Ngân đôi lúc cảm thấy hụt hẫng.

Cô chia sẻ: “Có những lúc, mình cảm thấy khá áp lực và hụt hẫng vì không theo kịp bài giảng. Nhiều lúc nản lắm nên phải dành thời gian một mình đi dạo, nấu ăn hoặc đi tập thể thao để giải tỏa căng thẳng”.

Tú Ngân (phía sau) trong chuyến khám phá Ai Cập cùng người bạn nước ngoài.

Để thích nghi với môi trường học tập mới, Ngân chủ động thay đổi phương pháp. Sau mỗi buổi học, cô dành thời gian tra cứu từ mới, xem lại những phần chưa hiểu và tìm kiếm các bài giảng bổ trợ bằng tiếng Anh trên YouTube. Quá trình tự học đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Ngân chia sẻ: “Có khi, sách mình chi chít những dòng highlight và note bằng bút đỏ vì cả bài toàn từ vựng khó. Nhưng mình cố gắng không để kiến thức dồn lại, vì càng để lâu thì càng khó theo kịp những bài tiếp theo”.

Bên cạnh việc tự học, nữ sinh còn chủ động hỏi bạn bè trong ký túc xá, tranh thủ trao đổi tại căng tin và tìm đến các giảng viên để xin hướng dẫn. Theo thời gian, Ngân nhận ra bản thân không cần phải hiểu mọi thứ ngay lập tức. Với cô, việc nghe được thêm một từ, giao tiếp được thêm một câu hay hiểu thêm một điều so với hôm qua đều là những bước tiến đáng tự hào.

Dấu ấn từ các sự kiện quốc tế đến vai trò thủ lĩnh sinh viên

Không chỉ mang lại kiến thức chuyên ngành, khoảng thời gian học tập tại Qatar còn mở ra cho Tú Ngân cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế. Ngân có cơ hội tham dự các sự kiện ngoại giao nhân dịp Quốc khánh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập. Những trải nghiệm này giúp cô hiểu thêm về văn hóa các quốc gia, đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa.

Trở về Việt Nam, Ngân tiếp tục thử sức ở những lĩnh vực mới. Cô từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình (host) tại CxO Talent Sphere Workshop, với các nội dung về định hướng nghề nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua các sự kiện chuyên môn, nữ sinh có thêm cơ hội trò chuyện, kết nối với những người làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để cô rèn luyện tác phong chuyên nghiệp.

Song song với việc học tập và trải nghiệm, Ngân còn tích cực tham gia các hoạt động sinh viên. Trên cương vị Liên Chi hội phó, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, cô tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động của khoa và hỗ trợ kết nối sinh viên.

Từ giảng đường ở Qatar đến những sự kiện trong nước, hành trình của Ngân cho thấy tinh thần chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Qua mỗi trải nghiệm, cô từng bước mở rộng phạm vi đóng góp của mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngân nhận ra giá trị của việc học ngoại ngữ không chỉ nằm ở khả năng sử dụng một ngôn ngữ mới. Đó còn là cơ hội tiếp cận những nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ những người bạn mới và trải nghiệm những môi trường mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân tới.

(Ảnh: NVCC)