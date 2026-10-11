Hành trình chinh phục ngôi vị á hậu Miss Grand 2026 của Emoura Phạm

Hành trình tại Miss Grand International 2026 của người đẹp Việt Nam Emoura Phạm đã khép lại với ngôi vị á hậu 4. Danh hiệu hoa hậu thuộc về thí sinh Jihan Mohin Dimack đến từ Tanzania. Trong đêm chung kết, Emoura Phạm để lại nhiều ấn tượng qua các màn trình diễn bikini, hùng biện, và phần thi ứng xử. Emoura Phạm lần lượt được gọi tên vào top 25, top 11, top 5.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, trước câu hỏi: "Theo bạn, một người phụ nữ có bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?". Trả lời ban giám khảo, Emoura Phạm ví người phụ nữ bản lĩnh như một cây cầu kết nối và nâng đỡ người khác. Cô chia sẻ dự án xây 100 cây cầu tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp trẻ em đến trường thuận lợi hơn, cải thiện cuộc sống cho các gia đình khó khăn. "Tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh cần biết kết nối mọi người. Cô ấy nên là nhịp cầu giúp những người khác có thêm sức mạnh, cơ hội và khả năng vươn lên", cô nói. Phần thi của người đẹp Việt Nam nhận tràng pháo tay tán thưởng từ đông đảo khán giả.

Trước đêm thi quyết định, người đẹp sinh năm 2000 trải qua nhiều dấu mốc đáng chú ý, từ những phần trình diễn thu hút khán giả đến sự cố làm rơi vương miện và việc đổi váy thi bán kết vào phút chót. Cụ thể, tối 7/10, Emoura trình diễn thiết kế mang tên Phượng hoàng lửa của nhà thiết kế Anh Thư, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim phượng hoàng vươn lên giữa ngọn lửa. Trang phục được chọn thay mẫu của NTK Võ Tiến Đạt, công bố khoảng sáu tiếng trước giờ thi. Bộ váy Phượng hoàng lửa sử dụng chất liệu xuyên thấu màu nude, kết hợp các chi tiết đính kết đỏ ruby, cam và vàng ánh kim.

Trưa ngày 7/10, Emoura tham gia phần thi Trang phục dân tộc với thiết kế Vinh quy bái tổ của Phạm Minh Mẫn, được Ivan Trần cố vấn. Bộ trang phục nặng khoảng 20 kg, nổi bật với hình ảnh hai chú ngựa cùng chiếc lọng, lấy cảm hứng từ nghề làm ngựa giấy và nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Theo Ivan Trần, thử thách lớn nhất của người đẹp là giữ thăng bằng khi di chuyển với cấu trúc trang phục cồng kềnh. Emoura phải kiểm soát chuyển động, đồng thời thể hiện thần thái và làm nổi bật các chi tiết thiết kế.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là kết quả khảo sát sau vòng phỏng vấn kín ngày 4/10. Emoura nhận 14 lượt bình chọn từ các thí sinh cho khả năng giành vương miện, đứng đầu danh sách. Đại diện Tanzania xếp sau với 13 lượt, trong khi Thái Lan nhận bảy lượt. Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi sẽ chọn ai đăng quang nếu bản thân không chiến thắng, Emoura cho biết đây là câu hỏi khó bởi mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng. Cô không nêu tên một ứng viên cụ thể mà bày tỏ sự trân trọng với những người cùng tranh tài. Người đẹp nói không suy nghĩ quá nhiều về kết quả khảo sát, thay vào đó tập trung hoàn thành các phần thi. Theo cô, sự ủng hộ của các đối thủ có thể đến từ việc bản thân thường xuyên giúp đỡ và đồng hành với họ trong cuộc thi.

Trước các phần thi quan trọng đầu tháng 10, Emoura ghi dấu ấn ở phần trình diễn áo tắm ngày 29/9 tại Bangkok. Diện bikini hồng, kết hợp tóc buộc đuôi ngựa và lối trang điểm sắc sảo, cô xuất hiện ở vị trí trung tâm trong màn đồng diễn, sau đó catwalk qua những bậc thang cao của sân khấu và tạo dáng trước ống kính. Video ghi lại màn trình diễn thu hút hơn 501.000 lượt xem sau vài giờ đăng tải trên TikTok, cùng khoảng 300 bình luận và gần 900 lượt chia sẻ. Nhiều khán giả khen người đẹp có năng lượng, tự tin và làm chủ sân khấu.

Ở phần thi Tài năng tối 24/9, Emoura chọn hát kết hợp vũ đạo trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter. Cô diện jumpsuit đính kết của nhà thiết kế Tony Phạm, thể hiện tiết mục trong một phút và được gọi tên vào top 15. Tại vòng tiếp theo, thí sinh có hai phút để trình diễn năng khiếu. Emoura tiếp tục lựa chọn ca khúc này nhưng không lọt top 7. Dù dừng lại ở phần thi tài năng, cô trước đó đã góp mặt trong top 10 Grand Experience và top 10 Pre-Arrival, các hạng mục bình chọn từ khán giả.

Ngày 23/9, tại lễ chào mừng và họp báo với truyền thông quốc tế, Emoura từng gặp sự cố khi vấp và làm rơi vương miện. Khi nhận ra chiếc vương miện sắp chạm sàn, cô nhanh chóng chụp lại, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần trình diễn. Video ghi lại khoảnh khắc này thu hút hơn 100.000 lượt xem trên Facebook trong khoảng một giờ, cùng hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả chú ý đến cách người đẹp xử lý tình huống và nhanh chóng trở lại với phần xuất hiện của mình.

Sáng 18/9, Emoura lên đường sang Thái Lan dự thi. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mẹ cô, bà Phương Hà, 58 tuổi, bật khóc khi chia tay con gái. Anh trai người đẹp ở bên động viên mẹ trong khoảnh khắc này. Mẹ và anh trai đồng hành với Emoura từ cuộc thi trong nước đến hành trình đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Theo người đẹp, mẹ là hình mẫu để cô noi theo, dạy cô giữ gìn đạo đức và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho hai con. Bà một mình nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ, đôi khi nghiêm khắc nhưng luôn là điểm tựa của gia đình. Emoura cho biết yêu và trân trọng những hy sinh của mẹ. Gia đình cô dự định sắp xếp công việc để sang Thái Lan cổ vũ trong thời gian người đẹp tranh tài.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam, cha là người Anh gốc Nam Phi. Người đẹp từng học tại British International School và The American School trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California. Miss Grand International ra đời năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, với thông điệp chấm dứt bạo lực và thúc đẩy hòa bình. Cuộc thi từng tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017 ở Phú Quốc và năm 2023 tại TP HCM. Năm 2025, đại diện Việt Nam Yến Nhi không lọt top 22 chung cuộc.