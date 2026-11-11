Hành trình chinh phục học bổng tiến sĩ của tài năng trẻ Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc)

Nghiên cứu sinh Đinh Vũ Tùng Lâm tại Đại học Hong Kong trả lời phóng viên TTXVN.

Thành quả này không chỉ khẳng định năng lực xuất sắc của chàng trai Việt mà còn thể hiện tinh thần hiếu học, vượt qua giới hạn của bản thân cùng sự kiên trì và tư duy nghiên cứu nghiêm túc được tôi luyện từ nhỏ. Trong 4 năm tới, Tùng Lâm sẽ làm việc cùng hội đồng 3 giáo sư tại khoa Toán của HKU. Chặng đường mới này sẽ là nơi em đi sâu nghiên cứu Cluster Algebra (Đại số cụm) - hướng đi đầy cuốn hút mà em theo đuổi từ năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, với nguyên tắc xuyên suốt từ thời phổ thông là không bỏ cuộc và kiên nhẫn đối mặt thử thách, Tùng Lâm đã liên tục gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Em từng giành Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế (IMO) danh giá, góp phần khẳng định vị thế của tài năng trẻ Việt Nam trên đấu trường tri thức thế giới. Không chỉ gặt hái thành công cá nhân, Tùng Lâm còn cùng thầy giáo Đỗ Thanh Sơn xuất bản bộ sách "Kỹ thuật và nghệ thuật giải toán hình học phẳng", đóng góp tài liệu tham khảo giá trị cho các thế hệ học sinh chuyên Toán. Theo học chuyên ngành Toán lý thuyết (hệ nâng cao) tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), Tùng Lâm có 3 lần liên tiếp giành chức vô địch kỳ thi Olympic Toán Sinh viên của trường, nhận học bổng S.S. Chern Class và tốt nghiệp với bằng xuất sắc tại HKUST. Trong chương trình Nghiên cứu dành cho sinh viên đại học (UROP), em hoàn thành gần 300 trang ghi chép, tính toán tỉ mỉ và xuất sắc giành giải thưởng Bài báo UROP hay nhất năm 2025. Đặc biệt, vào tháng 6/2024, Tùng Lâm vinh dự trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hong Kong.

Đối với Tùng Lâm, bước vào hành trình làm tiến sĩ không đơn thuần là tiếp tục học Toán, mà là bước vào đời sống nghiên cứu nghiêm túc: Học cách đặt câu hỏi, kiên trì với bài toán khó và chấp nhận những giai đoạn chưa có lời giải rõ ràng. Tùng Lâm chia sẻ bản thân thích những điều hấp dẫn, chưa được giải quyết của toán học cũng như ý nghĩa thực hành của nó. Dù gặt hái nhiều thành tích, nhưng chàng trai trẻ luôn giữ sự khiêm tốn khi chia sẻ mình chỉ là một người yêu thích Toán học và muốn theo đuổi nghiên cứu một cách nghiêm túc. Tùng Lâm luôn tâm niệm thành tích cá nhân chỉ là một phần nhỏ, đồng thời bày tỏ mong muốn sau này sẽ có những công trình đóng góp cho cộng đồng Toán học Việt Nam và thế giới, cũng như có cơ hội giảng dạy, truyền lại tri thức, kinh nghiệm và mở ra cơ hội cho các thế hệ trẻ yêu Toán tại quê nhà. Hiện tại, em đang tự đọc thêm tài liệu và ấp ủ phát triển hướng nghiên cứu mở rộng từ bài báo khoa học thời đại học để sẵn sàng cho chặng đường mới.

Nhìn nhận về truyền thống hiếu học trong môi trường học thuật quốc tế tại HKU, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tùng Lâm cho rằng đó không chỉ là việc chăm chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn là tinh thần tự học bền bỉ và khả năng thích ứng cao. Bản thân em luôn chủ động kiến tạo lộ trình học tập, từ việc đọc các bài báo khoa học mới nhất, tham gia các hội thảo chuyên ngành, đến việc xây dựng mạng lưới trao đổi học thuật với các nghiên cứu sinh quốc tế. Tùng Lâm tâm niệm mỗi kiến thức tiếp thu được không chỉ phục vụ cho luận án cá nhân, mà còn là hành trang để sau này đóng góp vào sự phát triển của nền Toán học nước nhà. Tinh thần "học để làm việc, học để phụng sự" chính là kim chỉ nam giúp em duy trì động lực trong môi trường đòi hỏi tính tự giác và kỷ luật rất cao.

Bàn về tinh thần đổi mới cách học trong thời đại mới, Tùng Lâm nhấn mạnh sự chuyển dịch từ cách học thụ động sang tư duy nghiên cứu độc lập. Sự thay đổi ấy thể hiện ở 3 điểm cốt lõi: Chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang kiến tạo tri thức bằng cách chủ động đặt câu hỏi và tìm tòi hướng đi mới; chuyển từ học để thi sang học để giải quyết vấn đề, kết nối các khái niệm trừu tượng với thực tiễn; và không ngừng xây dựng năng lực tự học, thích ứng linh hoạt với các lĩnh vực liên ngành như khoa học dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo (AI).

Về định hướng đóng góp cho đất nước, dù theo đuổi Toán học thuần túy, nhưng Tùng Lâm hiểu rõ đây là nền tảng cốt lõi cho mọi công nghệ hiện đại trong kỷ nguyên số. Kiến thức tích lũy tại HKU có thể được vận dụng vào việc nghiên cứu lý thuyết nền tảng cho các hệ thống AI, phát triển phương pháp tối ưu hóa trong quản lý, logistics, cũng như tham gia các nhóm nghiên cứu liên ngành trong nước. Bên cạnh đó, với vai trò là một trong những cầu nối giữa Việt Nam và Hong Kong, sinh viên Việt Nam tại đây có thể thúc đẩy hợp tác giáo dục thông qua việc kết nối các giáo sư, nhóm nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong (VSAHK) để lan tỏa hình ảnh đẹp và phổ biến thông tin học bổng cho học sinh trong nước.

Hướng tới tương lai, sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, Tùng Lâm dự định trở về Việt Nam để tiếp tục công tác giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng nhóm học thuật kết nối quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về Toán học và công nghệ, em mong muốn có thêm các cơ chế trọng dụng nhân tài theo định hướng chung, những quỹ nghiên cứu "đặt hàng" từ các cơ quan, doanh nghiệp, cùng một mạng lưới kết nối chính thức giữa trí thức trẻ ở nước ngoài với những trường đại học, viện nghiên cứu trong nước./.