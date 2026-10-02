Hành trình chiếc áo số 7 làm nên thương hiệu của Ronaldo

Rafael Leão xuất hiện trong danh sách đăng ký của Bồ Đào Nha với áo số 7 vào ngày 1/10, chỉ một ngày sau khi Cristiano Ronaldo rời trại tập trung đội tuyển. Theo Sporting News, việc số 7 nhanh chóng được trao cho Leão không mang ý nghĩa thay thế Ronaldo. Đây là yêu cầu về đăng ký số áo của UEFA. Quy định của UEFA yêu cầu các đội tuyển tham dự Nations League phân bổ số áo từ 1 đến 23 cho các cầu thủ trong danh sách thi đấu. Khi Ronaldo rời đội tuyển, số 7 vì thế không thể bị bỏ trống. Ảnh: Romano.

Leão, người thường mặc áo số 10 tại AC Milan, được trao số 7 ở đội tuyển Bồ Đào Nha do số 10 đã thuộc về Bruno Fernandes. Trước đó, Leão mặc số 17. Ronaldo công bố quyết định ra khỏi đội tuyển, sau khi rời trại tập trung ở Copenhagen. Việc số 7 lập tức xuất hiện trên lưng một cầu thủ khác khiến câu chuyện về chiếc áo biểu tượng này thu hút sự chú ý trở lại. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, số 7 của Ronaldo vốn chưa bao giờ bắt đầu từ cầu thủ này. Theo trang tin MWS, cựu ngôi sao Bồ Đào Nha từng mặc số 28 tại Sporting CP. Khi chuyển tới Manchester United năm 2003, anh muốn tiếp tục sử dụng số áo này. Sir Alex Ferguson khi đó lại có lựa chọn khác. HLV người Scotland đề nghị Ronaldo nhận chiếc áo số 7, vốn từng thuộc về những biểu tượng của Manchester United như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham. Ronaldo thừa nhận anh từng lo sợ trước sức nặng của số áo nhưng chấp nhận thử thách. Ảnh: Manchester United.

Đây là bước ngoặt biến số 7 thành một phần thương hiệu của Ronaldo. Trong 6 mùa giải đầu tiên tại Manchester United, Ronaldo mặc số 7, giành 3 chức vô địch Premier League và Champions League. Năm 2008, anh giành Quả bóng Vàng đầu tiên sau mùa giải ghi 42 bàn. Ảnh: Manchester United.

Khi chuyển tới Real Madrid năm 2009, Ronaldo không thể lập tức lấy số 7. Chiếc áo này thuộc về Raúl González, một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử CLB. Ronaldo khi đó chọn số 9 và chỉ chuyển sang số 7 từ mùa 2010/11, sau khi Raúl rời Madrid. Năm 2013, trong một trận giao hữu tại Bernabéu, Raúl trở lại Madrid khoác áo Al Sadd. Sau khi thi đấu một hiệp cho mỗi đội, ông trao chiếc áo số 7 cho Ronaldo. Khi đó, Ronaldo đã biến số áo này thành biểu tượng của riêng mình. Ảnh: Helios de la Rubia/Real Madrid.

Mùa đầu tiên mặc số 7 tại Real Madrid, Ronaldo ghi 53 bàn sau 54 trận. Sau đó là chuỗi thành tích kéo dài nhiều năm, bao gồm 4 Champions League, 4 Quả bóng Vàng khác và 450 bàn thắng sau 438 trận cho Real Madrid. Ảnh: WJLA.

Năm 2018, Ronaldo chuyển sang Juventus. Lần này, số 7 cũng không phải vấn đề. Juan Cuadrado, người mặc số áo này ở thời điểm đó, chủ động nhường lại cho Ronaldo và trở về với số 16. Trong 3 mùa giải tại Turin, Ronaldo ghi 101 bàn sau 134 trận, giành hai Serie A, một Coppa Italia và hai Siêu cúp Italy. Ảnh: Juventus.

Khi trở lại Manchester United năm 2021, chiếc áo số 7 tiếp tục được trao cho Ronaldo. Edinson Cavani chuyển sang số 21 để nhường lại số áo quen thuộc cho người tiền nhiệm. Năm 2023, Ronaldo gia nhập Al Nassr và số 7 một lần nữa đi theo anh tới Saudi Arabia. Ảnh: Al Nassr.

Ở cấp độ quốc gia, khi Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, số 7 thuộc về Luís Figo - một trong những thần tượng của anh. Ronaldo vì thế mặc số 17 trong những năm đầu. Sau khi Figo chia tay đội tuyển sau World Cup 2006, Ronaldo tiếp quản số 7. Từ Euro 2008, chiếc áo này gần như trở thành vật bất ly thân của anh. Ronaldo mặc số 7 khi cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và 2 lần giành Nations League. Anh cũng lập hàng loạt kỷ lục cá nhân với số áo này, trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất và chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá nam. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một vài ngoại lệ vẫn xuất hiện. Tại Euro 2004 và giai đoạn đầu sự nghiệp quốc tế, Ronaldo vẫn mặc số 17. Năm 2024, Bruma từng mặc số 7 của Bồ Đào Nha trong trận gặp Thụy Điển khi Ronaldo không thi đấu. Theo MWS, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 một cầu thủ khác ngoài Ronaldo mặc số áo này cho Bồ Đào Nha. Giờ đây, Rafael Leão trở thành cái tên mới nhất khoác chiếc áo từng gắn với Figo và sau đó được Ronaldo biến thành thương hiệu CR7. Ảnh: Reuters.