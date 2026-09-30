Hành trình chăm sóc đặc biệt cho cặp song sinh chào đời ở tuần 29, một bé chỉ nặng 800g

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ tại đây vừa điều trị và nuôi dưỡng thành công 2 em bé sinh non với cân nặng lần lượt là 800g và 1kg.

Theo đó, hai anh em song sinh (một trai, một gái) chào đời ở tuần thai 29 trong bối cảnh mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ. Ngay sau sinh, cả hai được xác định suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh và còn ống động mạch.

Hai trẻ được tiếp nhận và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội. Các bác sĩ triển khai hồi sức sơ sinh, tập trung xử trí những vấn đề chính gồm suy hô hấp, nhiễm khuẩn và còn ống động mạch.

Hai trẻ được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Hai trẻ trải qua quá trình hỗ trợ hô hấp bằng thở máy xâm nhập và không xâm nhập, với tổng thời gian khoảng 12 ngày.

Các bác sĩ cho biết, song song với hồi sức hô hấp, dinh dưỡng được xây dựng từng bước. Ban đầu, hai trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch do khả năng ăn uống còn hạn chế, sau đó được làm quen dần với sữa và chuyển sang ăn qua sonde dạ dày.

Mỗi lần tăng lượng sữa đều được theo dõi khả năng dung nạp nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng, đồng thời hạn chế nguy cơ biến chứng tiêu hóa ở trẻ sinh non.

Đối với tình trạng còn ống động mạch, sau khi đánh giá tình trạng lâm sàng và các dữ liệu cận lâm sàng, các bác sĩ lựa chọn điều trị nội khoa và tiếp tục theo dõi đáp ứng của từng trẻ.

Sau giai đoạn điều trị ban đầu, khi tình trạng sức khỏe phù hợp để chuyển tiếp chăm sóc, gia đình mong muốn đưa hai con về Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để thuận lợi hơn trong thăm nom, đồng hành cùng các con trong thời gian điều trị kéo dài.

Một yếu tố quan trọng là quá trình chăm sóc được tiếp nối trong cùng hệ thống Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin về tình trạng bệnh, quá trình điều trị và đáp ứng của hai trẻ được chuyển giao giữa hai cơ sở, giúp các bác sĩ có cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Tại cơ sở Ninh Bình, hai trẻ tiếp tục được bác sĩ và điều dưỡng theo dõi sát các vấn đề về hô hấp, nhiễm khuẩn, tim mạch, dinh dưỡng và tăng trưởng.

Dù là song sinh cùng tuổi thai, cân nặng và đáp ứng điều trị của hai trẻ khác nhau. Vì vậy, kế hoạch hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng và theo dõi tăng trưởng được điều chỉnh phù hợp với từng bé.

Theo các bác sĩ, sau quá trình điều trị và nuôi dưỡng tích cực, hai trẻ có những bước tiến đáng ghi nhận. Bé trai từ 800g khi chào đời, hiện đã đạt 1,5kg. Bé gái từ 1kg đã tăng lên 2,3kg. Các bé đã đủ điều kiện để xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hành trình của hai trẻ cho thấy việc chăm sóc trẻ sinh rất non đòi hỏi quá trình theo dõi lâu dài, phối hợp nhiều chuyên môn và cá thể hóa điều trị ở từng giai đoạn.

Từ kiểm soát môi trường, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, đánh giá khả năng dung nạp dinh dưỡng đến phòng ngừa nhiễm khuẩn và phát hiện sớm những bất thường, tất cả đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và điều dưỡng và cần được đánh giá dựa trên diễn biến thực tế của từng trẻ.