Hành trình cất bốc, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ trên núi Bầu

Ngày 18 và 19-10, đoàn công tác gần 40 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công binh, quân y thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; bác sĩ pháp y thuộc Trung tâm Pháp y Khánh Hòa và các lực lượng của xã Công Hải đã tổ chức cất bốc, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ trên núi Bầu (thôn Động Thông, xã Công Hải) về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

3 liệt sĩ đều thuộc lực lượng du kích xã Phước Chiến, huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải (cũ). Các anh cùng hy sinh năm 1972 tại căn cứ cách mạng trên núi Bầu do Mỹ ném bom và được đồng đội an táng tại khu đất bằng trên đỉnh núi. Đó là các liệt sĩ: Catơr Gió, sinh năm 1947, Tiểu đội phó du kích xã; Catơr Sánh, sinh năm 1951, Tiểu đội phó du kích xã; Katơr Sơ My, sinh năm 1955, đội viên du kích xã.

Đoàn công tác khởi hành từ 14 giờ ngày 18-10. Sau 24 giờ vượt qua hàng chục ki lô mét đường rừng, với điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt, hiểm trở, đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được tham gia đoàn công tác, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ghi lại hình ảnh về hành trình xuyên rừng gian nan mà đầy ý nghĩa này.

Đoàn công tác khởi hành từ 14 giờ ngày 18-10.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị trước khi lên núi.

Đoàn công tác mang theo lương thực, thực phẩm, nước uống và vật dụng cần thiết để nghỉ lại qua đêm trên núi.

Bộ đội mang theo can nhựa để lấy nước suối phục vụ sinh hoạt, nấu ăn.

Cán bộ, chiến sĩ trên hành trình lên núi vất vả.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhau vượt qua gộp đá cao, trơn trượt.

Khu vực gần đỉnh núi có nhiều vách đá, vực sâu, đòi hỏi các thành viên phải thận trọng khi di chuyển.

Càng lên cao, địa hình càng hiểm trở.

Sương mù bao phủ đỉnh núi, những bãi đá dốc trơn trượt khiến việc di chuyển thêm khó khăn.

Hơn 18 giờ ngày 18-10, đoàn công tác đến vị trí trú quân gần đỉnh núi, tranh thủ dựng tăng, mắc võng nghỉ ngơi.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị bữa ăn tối.

Các thành viên ăn tối, nghỉ ngơi sớm để tiếp tục hành quân lên đỉnh núi vào 6 giờ sáng hôm sau.

Lực lượng công binh rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn khu vực khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ tiến hành khai quật trong phạm vi diện tích gần 50m² để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ thận trọng thu thập hài cốt liệt sĩ và di vật.

Hài cốt các liệt sĩ được bao gói cẩn thận, đặt vào ba lô để đưa xuống núi.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang - Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội - Điện thoại: 0338.294.707 Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.