Hành trình cất bốc, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ trên núi Bầu
Ngày 18 và 19-10, đoàn công tác gần 40 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công binh, quân y thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; bác sĩ pháp y thuộc Trung tâm Pháp y Khánh Hòa và các lực lượng của xã Công Hải đã tổ chức cất bốc, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ trên núi Bầu (thôn Động Thông, xã Công Hải) về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.
3 liệt sĩ đều thuộc lực lượng du kích xã Phước Chiến, huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải (cũ). Các anh cùng hy sinh năm 1972 tại căn cứ cách mạng trên núi Bầu do Mỹ ném bom và được đồng đội an táng tại khu đất bằng trên đỉnh núi. Đó là các liệt sĩ: Catơr Gió, sinh năm 1947, Tiểu đội phó du kích xã; Catơr Sánh, sinh năm 1951, Tiểu đội phó du kích xã; Katơr Sơ My, sinh năm 1955, đội viên du kích xã.
Đoàn công tác khởi hành từ 14 giờ ngày 18-10. Sau 24 giờ vượt qua hàng chục ki lô mét đường rừng, với điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt, hiểm trở, đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Được tham gia đoàn công tác, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã ghi lại hình ảnh về hành trình xuyên rừng gian nan mà đầy ý nghĩa này.
Mọi thông tin xin liên hệ: Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang - Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội - Điện thoại: 0338.294.707 Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202610/hanh-trinh-cat-boc-quy-tap3-hai-cot-liet-si-tren-nui-bau-b440b33/