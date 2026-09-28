Hành trình Caravan 'Thắp sáng ước mơ' tại Cà Mau: Trao tặng hơn 1,4 tỷ đồng an sinh xã hội

Hành trình do Câu lạc bộ Truyền thông và Kết nối yêu thương phối hợp Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Văn hoá Nghệ thuật Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức với chủ đề “Tiếp nối yêu thương biển trời Cà Mau”.

Chiều tối 27/9, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu cùng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều phát biểu tại chương trình.

Đến dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Đây là chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm sâu nặng, sự quan tâm và chia sẻ của những người con Cà Mau dù đi đâu, ở đâu vẫn luôn hướng về quê hương”.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp thiết thực của chương trình qua 12 năm tổ chức, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục duy trì, kết nối những người con xa quê cùng chung tay xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình.

Bà Đặng Thị Ngọc Huệ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông và Kết nối yêu thương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Caravan “Thắp sáng ước mơ” lần thứ 12, phát biểu cảm ơn địa phương và các đơn vị đồng hành.

Trong đợt này, chuỗi công trình và phần quà nghĩa tình trị giá hơn 1,4 tỷ đồng đã được trao đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: Xây dựng 2 thư viện tri thức; khánh thành 2 cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Bình và xã Cái Nước; trao tặng 52 xe đạp, 200 suất học bổng, 1.100 phần quà Trung thu và 100 bộ áo dài cho học sinh; hỗ trợ 300 phần quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn và 100 kính mắt cho bà con Nhân dân.

Với thông điệp “Thắp sáng ước mơ - Tiếp nối yêu thương”, hành trình không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn trao gửi niềm tin, tạo thêm cơ hội cho học sinh vững bước đến trường, chia sẻ khó khăn với người dân địa phương.

Chương trình lần này tiếp tục nối dài chuỗi kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Ban Liên lạc đã tổ chức 108 lượt hoạt động an sinh xã hội với tổng nguồn lực huy động hơn 116 tỷ đồng. Đơn vị hiện kết nối khoảng 1.850 hộ gia đình với hơn 17.500 thành viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng 15 cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện tại địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 15 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Caravan.

* Cùng nằm trong chuỗi sự kiện, Đoàn Caravan đã phối hợp tổ chức chương trình kết nối giao thương giới thiệu sản phẩm Cà Mau.

Hoạt động thu hút hơn 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn trực tiếp giới thiệu sản phẩm OCOP và chia sẻ câu chuyện thương hiệu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và quảng bá nông sản địa phương.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau(đứng giữa); đồng chí Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau (bìa trái) và đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình kết nối giao thương giới thiệu sản phẩm đặc sản Cà Mau.