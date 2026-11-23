Cô giáo và học sinh lớp tiếng Việt tại Malaysia biểu diễn trong sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Gần 15 năm sinh sống và công tác tại Malaysia, cô Nguyễn Thị Liên - giáo viên tiếng Việt, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023, Phó Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu - đã trải qua một hành trình bền bỉ nhằm giữ gìn tiếng Việt, phong tục truyền thống cho gia đình và cộng đồng kiều bào.

Từ thực tiễn gia đình cho đến 10 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy, cô đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Malaysia những góc nhìn sâu sắc cùng các đề xuất thiết thực nhằm lan tỏa tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ nơi xứ người.

Sống xa Tổ quốc, gia đình cô Nguyễn Thị Liên luôn giữ nguyên tắc dùng tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp chính giữa các thành viên, đồng thời thường xuyên kết nối với ông bà và người thân tại Việt Nam. Bên cạnh việc rèn luyện thói quen chào hỏi, lời mời trước bữa ăn hay cách diễn đạt đầy đủ thành phần câu cho các con, gia đình cô còn khuyến khích con tìm hiểu lịch sử, văn hóa qua sách báo, âm nhạc, phim ảnh.

Bữa cơm gia đình hằng ngày cùng các nghi thức phong tục như gói bánh chưng ngày Tết, đi chùa, tổ chức giỗ chạp tại Malaysia và trong các chuyến về thăm quê hương được duy trì đều đặn nhằm giúp các con trải nghiệm trọn vẹn không khí Tết Việt.

Sự kiên trì ấy đã đơm hoa kết trái khi cả hai người con của cô đều giữ vững tiếng Việt, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và trở thành trợ giảng lớp tiếng Việt trong nhiều năm, trong đó có một người con đã xuất sắc trở thành Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Từ chính trải nghiệm thực tế này, cô Liên khẳng định cha mẹ chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc gìn giữ ngôn ngữ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho con cái. Ngoài ra, tinh thần tương thân tương ái cùng việc trao truyền phong tục, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống chính là nền tảng tạo dựng tinh thần tự tôn dân tộc cho mỗi kiều bào trong môi trường đa văn hóa.

Trong suốt một thập kỷ đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia, cô Liên đã trực tiếp chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ lẫn các khó khăn trong công tác giảng dạy ngôn ngữ dân tộc. Việc dạy và học tiếng Việt hiện nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Nhà nước thông qua Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2/8/2026, Ngày tôn vinh tiếng Việt 8/9 từ năm 2022, cùng sự đồng hành hiệu quả của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao qua các chương trình tập huấn giáo viên hay tặng tủ sách cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt với nhiều rào cản như tiếng Việt lép vế so với ngôn ngữ học tại trường bản địa, đội ngũ giáo viên cộng đồng chưa ổn định, sỹ số lớp học giảm dần và phụ huynh thiếu thời gian đồng hành. Để vượt qua thách thức, cô Liên đã áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy mang tính ứng dụng cao, lồng ghép nội dung ngoại khóa phong phú nhân các dịp lễ Tết, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Đại sứ quán và các hội đoàn để tổ chức các sân chơi trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian cho thiếu nhi.

Không dừng lại ở phạm vi Malaysia, với vai trò Sứ giả tiếng Việt năm 2023, cô Liên đã chủ động kết nối và hỗ trợ cộng đồng kiều bào tại Dubai tổ chức các lớp học tiếng Việt, đồng thời phối hợp cùng các sứ giả tại Nhật Bản, Sri Lanka, Lào nhằm chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Từ thực tiễn hoạt động tại Malaysia, cô Liên đề xuất nhiều nhóm giải pháp thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa các thế hệ người Việt, giữa các hội đoàn và giữa kiều bào với quê hương. Để thắt chặt tình cảm giữa các thế hệ, cần mở rộng các lớp học tiếng Việt, xây dựng tủ sách tại các bang, tăng cường không gian giao lưu qua các lễ hội truyền thống, đồng thời khuyến khích thanh thiếu niên tham gia tổ chức sự kiện và sáng tạo nội dung văn hóa trên mạng xã hội.

Trong công tác hội đoàn, Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò định hướng, tạo cơ chế trao đổi thông tin và chủ trì tổ chức các chương trình chung như Xuân Quê hương, Ngày Văn hóa Việt Nam hay các giải thể thao. Cô Liên đặc biệt nhấn mạnh cần tạo điều kiện cho tất cả mọi cá nhân và tổ chức cùng đóng góp, tránh tình trạng độc quyền, bè phái hoặc cạnh tranh không lành mạnh gây mất đoàn kết trong cộng đồng.

Nhằm thắt chặt sợi dây liên lạc với quê hương, cần tăng cường các hoạt động kết nối trí thức, doanh nhân kiều bào với các cơ sở trong nước, duy trì các chuyến công tác ý nghĩa tới Trường Sa, nhà giàn DK1, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cũng như tổ chức các trại hè trải nghiệm văn hóa và diễn đàn giao lưu trực tuyến cho thanh thiếu niên.

Về phía Nhà nước và các cơ quan đại diện, cô Liên kiến nghị cần có sự hỗ trợ cụ thể về kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp lâu dài, như thành lập quỹ hỗ trợ các dự án gìn giữ tiếng Việt, hỗ trợ thuê địa điểm và mua sắm học liệu, đẩy mạnh đào tạo giáo viên và xây dựng nền tảng học tiếng Việt trực tuyến dành riêng cho con em kiều bào.

Các hội đoàn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài cần hướng tới các hoạt động duy trì đều đặn hằng tuần như câu lạc bộ văn hóa, thể thao thay vì chỉ tập trung vào các dịp lễ lớn, trong đó ưu tiên ba lĩnh vực cốt lõi gồm duy trì tiếng Việt, hỗ trợ hội đoàn phát triển bền vững và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ gắn bó với Tổ quốc.

Theo cô Liên, cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ cần sự quan tâm về tinh thần, mà còn cả những điều kiện và nguồn lực cụ thể để duy trì, phát triển các hoạt động gắn kết. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng kiều bào đoàn kết, phát triển và luôn giữ được mối liên hệ sâu sắc với đất nước./.