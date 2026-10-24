Hành trình bền bỉ chinh phục học bổng thạc sĩ tại Anh của nữ giáo viên trẻ

Từ những khó khăn khi đứng lớp đến cộng đồng 47.000 giáo viên

Sinh ra trong gia đình làm nông ở ngoại thành Hà Nội, Ngô Thanh Tâm từng nghĩ, du học là mục tiêu nằm ngoài khả năng của mình, cũng bởi điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn và thành tích học tập ở đại học của Tâm cũng không quá nổi bật.

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Kinh tế Quốc dân, Tâm trải qua nhiều công việc trước khi chuyển sang giảng dạy tiếng Anh. Đại dịch COVID-19 trở thành bước ngoặt khiến cô tập trung vào công việc giảng dạy và quyết định theo học chứng chỉ CELTA, chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh của Cambridge English, để nâng cao năng lực chuyên môn.

Ngô Thanh Tâm tham gia hội nghị IATEFL.

Những khó khăn trong thời gian đầu đứng lớp khiến Tâm nhận ra, nhiều giáo viên cũng cần một không gian để trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển. Từ đó, Thanh Tâm cùng cô Trương Thu Trang thành lập Cộng đồng Thực hành giảng dạy tiếng Anh (CEP), với mong muốn kết nối những người cùng quan tâm đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.

Sau bốn năm hoạt động, CEP thu hút hơn 47.000 thành viên, tổ chức trên 70 hội thảo trực tuyến miễn phí, cùng nhiều hoạt động chuyên môn. Quá trình xây dựng cộng đồng không chỉ giúp Tâm tích lũy kinh nghiệm thực tế, mà còn định hình hướng đi lâu dài trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, thôi thúc cô tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài.

Nhiều lần lỡ hẹn trước khi giành hai học bổng toàn phần

Trước khi nhận được học bổng, Tâm từng trải qua nhiều lần ứng tuyển chưa thành công. Cô đã ba lần nộp hồ sơ học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh nhưng đều không được lựa chọn. Với học bổng Hornby Trust, lần ứng tuyển đầu tiên đưa cô vào danh sách dự bị, song cuối cùng vẫn không nhận được suất học bổng.

Những lần chưa thành công khiến Tâm không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, nhưng cũng là cơ hội để cô nhìn lại cách xây dựng hồ sơ. Tâm nhận ra, bài luận cần làm nổi bật những trải nghiệm thực tế, dẫn chứng cụ thể và sự phù hợp giữa mục tiêu cá nhân với định hướng của học bổng.

“Việc mình chưa được lựa chọn không có nghĩa là mình không đủ năng lực. Có thể hồ sơ chưa thật sự phù hợp với tiêu chí của học bổng ở thời điểm đó”, Tâm chia sẻ.

Sự kiên trì của Tâm được đền đáp khi năm 2025, cô cùng lúc giành hai học bổng toàn phần tại Anh. Đó là học bổng A.S. Hornby Trust dành cho chương trình thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (M.Ed TESOL) tại University of Exeter và học bổng Chevening để theo học ngành Công nghệ Giáo dục (Technology and Education) tại University College London (UCL).

Đứng trước hai cơ hội, Tâm không khỏi phân vân khi phải đưa ra lựa chọn.

“Chevening là học bổng danh giá mà mình đã ấp ủ từ lâu, trong khi UCL là một trong những trường hàng đầu thế giới về giáo dục. Tuy nhiên, cuối cùng, mình chọn Hornby vì chương trình phù hợp hơn với định hướng phát triển chuyên môn và kế hoạch mở rộng CEP”, cô chia sẻ.

Học bổng Hornby giúp Ngô Thanh Tâm hiện thực hóa ước mơ du học tại University of Exeter (Anh).

Theo Tâm, điều quan trọng không chỉ là giành được học bổng nào, mà còn ở cách tận dụng cơ hội để nâng cao năng lực và mở rộng mạng lưới chuyên môn. Trong thời gian học tập tại Anh, cô có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, đồng thời tham gia trình bày cùng các học giả Hornby tại hội nghị IATEFL ở Brighton.

Nhìn lại hành trình ứng tuyển, Tâm cho rằng, với những học bổng không yêu cầu GPA cao như một tiêu chí bắt buộc, điều quan trọng là hiểu rõ yêu cầu của chương trình và thể hiện được sự phù hợp của bản thân.

“Mỗi người có một điểm mạnh riêng nên bạn không cần phải so sánh mình với người khác. Hãy kiên nhẫn khám phá những điểm mạnh, kinh nghiệm và giá trị riêng của mình. Đó có thể không phải là những thành tích nổi bật nhất, nhưng nếu cho thấy bạn phù hợp với những gì học bổng tìm kiếm, hãy tự tin chia sẻ câu chuyện của mình một cách chân thực và thuyết phục”, cô nhắn nhủ.

Ảnh: NVCC