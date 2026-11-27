Nhân viên Chốt bảo vệ rừng Khe Rong trên đường đi tuần tra trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Nhân viên Chốt bảo vệ rừng Khe Rong trên đường đi tuần tra trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Cán bộ, nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (thuộc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng thành phố Đà Nẵng) phải lội qua nhiều con suối lớn để vào Chốt bảo vệ rừng Khe Rong nằm sâu trong khu bảo tồn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Cán bộ, nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (thuộc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng thành phố Đà Nẵng) phải lội qua nhiều con suối lớn để vào Chốt bảo vệ rừng Khe Rong nằm sâu trong khu bảo tồn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Nhân viên Chốt bảo vệ rừng Khe Rong phát hiện dấu chân voi rừng tại tiểu khu 459, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Nhân viên Chốt bảo vệ rừng Khe Rong phát hiện dấu chân voi rừng tại tiểu khu 459, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Việc tìm thấy phân voi sẽ giúp cho lực lượng bảo vệ rừng phân tích, đánh giá nguồn thức ăn của voi trong khu bảo tồn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Biển cảnh báo khu vực có voi rừng xuất hiện với hình ảnh kèm theo bản đồ được cắm ven đường Trường Sơn Đông, qua xã Trà Đốc (thành phố Đà Nẵng) để người dân lưu ý khi tham gia giao thông. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Những cá thể voi rừng được chụp lại qua hệ thống bẫy ảnh tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN