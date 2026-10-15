Hành trình bắt nhóm trộm 17 điện thoại, quen nhau từ 'hội vỡ nợ'

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 2h25 ngày 9/9/2025, Công an phường Phổ Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai đối tượng khả nghi rời khỏi cửa hàng Thế Giới Di Động tại số 513, tổ dân phố số 2, phường Phổ Yên.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã phá khóa, kéo cửa cuốn, đập vỡ cửa kính và tủ kính để lấy trộm 17 chiếc điện thoại di động, chủ yếu là dòng iPhone. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính hơn 400 triệu đồng.

Lần theo dấu vết, bắt giữ hai đối tượng

Do vụ trộm xảy ra vào ban đêm, thông tin ban đầu rất hạn chế, lực lượng công an đã phối hợp với nhiều địa phương, rà soát các khu dân cư, khu công nghiệp và cơ sở kinh doanh điện thoại, dịch vụ cầm đồ để truy tìm nghi phạm.

Qua quá trình xác minh các giao dịch mua bán điện thoại bị mất trộm tại Hà Nội, cơ quan công an xác định Phạm Trung Thành (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) là một trong những đối tượng liên quan.

Đến tháng 5/2026, khi phát hiện Thành xuất hiện tại một bệnh viện ở tỉnh Hưng Yên, lực lượng công an đã đưa đối tượng về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản tại cửa hàng Thế Giới Di Động. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Thành.

Từ lời khai của Thành, cơ quan công an tiếp tục xác minh đối tượng còn lại là Lã Hoàng Sơn (sinh năm 1996, trú tại Hải Phòng). Sau quá trình truy xét, lực lượng chức năng xác định Sơn đang làm việc tại phường Tân Hòa, TPHCM.

Ngày 8/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên triệu tập Sơn đến làm việc. Tại đây, Sơn khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Sơn về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Lã Hoàng Sơn bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Lên kế hoạch trộm cắp từ trước

Theo lời khai ban đầu, đầu tháng 9/2025, do nợ nần, Thành và Sơn quen biết nhau qua nhóm Facebook có tên "Hội vỡ nợ muốn làm liều", sau đó bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động.

Hai đối tượng gặp nhau tại Hà Nội, chuẩn bị xà beng, búa, găng tay và bao tải dứa, đồng thời nhiều lần đến khu vực Phổ Yên để khảo sát địa điểm.

Khoảng 20h ngày 8/9/2025, cả hai di chuyển từ Hà Nội đến Phổ Yên. Đến khoảng 1h ngày 9/9, các đối tượng bắt đầu phá cửa cuốn, ổ khóa, đập vỡ kính và tủ trưng bày để lấy 17 chiếc điện thoại. Sau đó, Sơn giữ 9 chiếc, Thành giữ 8 chiếc rồi cả hai mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thực hiện vụ trộm, Sơn rời khỏi địa bàn và vào TPHCM sinh sống, làm việc. Thành được xác định còn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản khác tại Hà Nội và đã bị cơ quan công an khởi tố.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.