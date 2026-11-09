Hành trình bắt giữ đường dây ma túy xuyên quốc gia, đối tượng luôn mang theo 'hàng nóng'

Sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Tp.Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Tp.Hồ Chí Minh triệt phá thành công chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với quy mô lớn.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ lượng lớn ma túy và súng đạn

Sáng 9/11, thông tin từ Công an Tp.Đồng Nai cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, UBND Tp.Đồng Nai về tăng cường đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án ma túy tại cơ quan công an. (ảnh CACC)

Hai nhóm này do Nguyễn Đình Tin, SN 1987, thường trú xã Đồng Tâm, Tp.Đồng Nai và Nguyễn Ngọc Tâm, SN 1973, thường trú xã Nghi Quang, tỉnh Nghệ An, hiện ở phường Đồng Xoài, Tp.Đồng Nai cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Tin và Tâm có liên hệ mua ma túy từ Hoàng Trần Hiệp (còn gọi Hiệp nhóc, Hiệp đen), SN 1991, thường trú xã Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Hiệp thường xuyên mang theo súng quân dụng trong người và sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị lực lượng chức năng truy bắt.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây, ban chuyên án đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Tp.Hồ Chí Minh để tổ chức đấu tranh.

Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin. (ảnh CACC)

Thực hiện chỉ đạo phá án của Giám đốc Công an Tp.Đồng Nai và Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lúc 6h30 ngày 27/10/2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên ô tô Fortuner mang biển kiểm soát giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, Tp.Đồng Nai.

Khám xét và kiểm tra các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamine, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 450 triệu đồng.

Xe ô tô tang vật cơ quan Công an tạm giữ.

Ngay sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đồng loạt triển khai phương án, đấu tranh với 6 nhóm đối tượng liên quan, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Giao dịch khoảng 14 tỷ đồng, khởi tố 35 đối tượng

Bước đầu, Hoàng Trần Hiệp cùng các đối tượng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, đường dây đã giao dịch khoảng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến. Tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Số lượng lớn ma túy được lực lượng chức năng thu giữ. (ảnh CACC)

Thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án, Đại tá Trịnh Duy Anh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Tp.Đồng Nai cho biết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng là đồng phạm, nhóm mua ma túy trong chuyên án.

Các đối tượng bị khởi tố về những hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với 37 đối tượng. Một đối tượng được bàn giao cho Công an xã Phước Hòa, Tp.Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền. Hiện còn 8 đối tượng đang được tiếp tục xác minh, xử lý.

Súng ngắn, đạn, tiền mặt và ma túy được lực lượng Công an thu giữ. (ảnh CACC)

Theo Đại tá Trịnh Duy Anh, kết quả trên là bước đầu trong quá trình đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia có phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Hiện Công an Tp.Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương liên quan mở rộng điều tra chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.