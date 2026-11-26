Triển lãm 30 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. (Ảnh: SSC)

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trân trọng giới thiệu cuốn Kỷ yếu mang tên “30 năm Ngành Chứng khoán Việt Nam-Vững nền tảng-Mở tương lai."

Đây là dấu mốc đặc biệt ghi nhận chặng đường ba thập kỷ xây dựng và phát triển của thị trường chứng khoán, từ những ngày đầu đặt nền móng cho một thị trường non trẻ đến nay đã không ngừng hoàn thiện về thể chế, hiện đại hóa hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quy mô và từng bước hội nhập sâu rộng vào nền tài chính quốc tế dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Cuốn kỷ yếu phát hành nhân dịp này được kết cấu thành ba phần trọng tâm gồm “Ba thập kỷ kiến tạo nền tảng,” “Hiện đại hóa thị trường-Củng cố niềm tin-Hội nhập quốc tế” và “Một tương lai-Khơi thông nguồn lực,” qua đó tái hiện ký ức hào hùng, tổng kết các thành tựu nổi bật và định hướng tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt 30 qua đã từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy quản trị công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã gửi thư chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành cùng sự đồng hành tích cực của các thành viên thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đặc biệt, Năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán khi cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam được chính thức lựa chọn đưa vào rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell. Dấu mốc này mở ra cơ hội để Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư quốc tế và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu.

Cùng với những cơ hội mới, quá trình hội nhập sâu rộng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giám sát và tổ chức vận hành thị trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực thi công vụ; chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, lành mạnh, chuyên nghiệp, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế đất nước.