Hành trình ấm tình người giúp 5 em bé 8 tháng tuổi đi tàu 36 tiếng về nhà

Người chồng A Bố và vợ Địch Lệ nổi tiếng khắp Trung Quốc khi đón 5 đứa con chào đời vào ngày 26/2/2026 tại một bệnh viện lớn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Đây là một trong những ca sinh 5 thuận tự nhiên hiếm hoi. Sau khi sinh, 1 bé trai và 4 bé gái được bố mẹ đưa đến nhà cô để chăm sóc.

Ngày 9/10, gia đình quyết định đi tàu về lại quê hương ở Tân Cương. Hành trình dài 3.500km, mất khoảng 36 giờ đồng hồ. Đây là một thử thách rất lớn cho cả người lớn lẫn các em bé. May mắn là trên hành trình dài, những em bé nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Các nhân viên và hành khách trên tàu đều tình nguyện thay phiên nhau chăm sóc các em.

Nhân viên đường sắt đã giúp họ mang nhiều đồ đạc lên tàu, bao gồm 5 chiếc xe đẩy, các bình sữa công thức, tã lót và quần áo. Một nhân viên đã hỗ trợ gia đình chuyển từ giường nằm tầng giữa xuống tầng dưới, giúp việc sắp xếp đồ đạc và chăm sóc các bé trở nên dễ dàng hơn.

Đôi vợ chồng trẻ được cộng đồng hỗ trợ nhiệt tình trên hành trình đưa 5 con về quê.

Hành khách ở các khoang lân cận đã luân phiên cho bé ăn, bế bồng và dỗ các bé ngủ. Sự giúp đỡ này đã tạo điều kiện cho đôi vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi.

Tin tức về 5 đứa trẻ nhanh chóng lan rộng khắp đoàn tàu, thu hút đông đảo hành khách tìm đến toa của họ. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều hành khách tò mò xếp hàng để ngắm nhìn, chụp ảnh và thậm chí hỗ trợ cho các bé uống sữa.

Một cô gái trẻ xúc động bế một trong những bé đang ngủ và nói với bạn mình: “Tôi không dám nhúc nhích. Tôi sợ làm bé tỉnh giấc”.

“Tôi từng thấy các bé trên tin tức. Thật may mắn khi gặp được các bé trên cùng chuyến tàu. Tôi phải tranh thủ cơ hội này để nhìn ngắm 5 em bé giống hệt nhau này”, một nam hành khách chia sẻ trong video.

Một hành khách họ Triệu ở giường tầng trên ngay phía trên gia đình hầu như không ngủ suốt đêm đó và chủ động đề nghị hỗ trợ chăm sóc các bé. Mỗi khi nghe thấy tiếng khóc, cô lại trèo xuống để giúp đỡ.

Khi vợ chồng Địch Lệ liên tục cảm ơn, cô Triệu đáp: “Khi đi xa nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều chúng ta nên làm”.

Người chồng A Bố cho biết anh chủ yếu đảm nhận việc chăm sóc các bé vào ban đêm, còn vợ Địch Lệ sẽ chăm sóc vào ban ngày.

Sáng 11/10, gia đình xuống tàu tại một ga ở Ô Lỗ Mộc Tề, thủ phủ của Tân Cương. Anh A Bố chia sẻ gia đình sẽ sớm bắt tiếp chuyến tàu khác để về Hòa Điền, phía tây nam Tân Cương, nơi họ sẽ tổ chức tiệc bách nhật (tiệc 100 ngày) cho 5 đứa trẻ.

Tiệc bách nhật là nghi thức mừng truyền thống được tổ chức sau khi bé tròn 100 ngày tuổi nhằm cầu chúc cho đứa trẻ luôn khỏe mạnh và trường thọ. Anh A Bố đã phải hoãn sự kiện này do hành trình vất vả từ Vũ Hán về Hòa Điền. Gia đình dự kiến sẽ quay lại Vũ Hán 1 tháng sau đó để điều trị bệnh về mắt cho bé trai.