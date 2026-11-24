Tiến trình khẳng định

Tháng 11/1946, độc lập dân tộc đang bị đe dọa trực tiếp do thực dân Pháp quyết xâm lược Đông Dương lần thứ hai. Hội nghị Văn hóa toàn quốc họp ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) khi cả dân tộc đang đứng trước những thử thách gian nan. Dù phải kết thúc sớm hơn dự kiến do tình hình chiến sự diễn biến phức tạp, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần đầu tiên vẫn để lại những giá trị bền vững.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu luận điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Người cũng nêu tâm nguyện “thiết tha mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở”. Đặc biệt, Người khẳng định: “Văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý quốc dân. Nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, được lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa làm sao cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập” .

Các đại biểu dự Hội nhị Văn hóa cứu quốc tại Hà Nội (24/11/1946). Ảnh: TTXVN

Tại Đại hội II của Đảng, tháng 2/1951, đường lối phát triển văn hóa Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đồng thời, phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới, để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng” .

Văn hóa là nguồn lực tinh thần nội sinh mang sức mạnh to lớn. Lịch sử đã chứng minh rằng trong những thắng lợi vẻ vang mang tầm thời đại của dân tộc Việt Nam giữa thế kỷ XX có phần đóng góp không nhỏ của sức mạnh văn hóa tiềm tàng được hun đúc qua bề dày truyền thống của một dân tộc yêu độc lập, tự do, được khơi dậy trong cuộc đấu tranh kiên cường vì chính nghĩa đã chiến thắng trước những âm mưu của các thế lực xâm lược phi nghĩa.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá có vị trí quan trọng. Cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa không chỉ chống lại những âm mưu nô dịch về văn hóa mà còn xây dựng, phát triển một nền văn hóa mới cho dân tộc, cho nhân dân. Tư tưởng định hướng đó còn tiếp tục chỉ đạo phát triển văn hóa trong cả cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước tiếp theo và sự nghiệp xây dựng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân khi chiến tranh đã lùi xa. Sức mạnh văn hóa từ truyền thống được tỏa sáng và nâng cao trong Thời đại Hồ Chí Minh đã phát huy sức mạnh để dân tộc Việt Nam chiến đấu và chiến thắng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.(Ảnh: Hãng phim cung cấp)

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng chỉ rõ một trong những nhiệm vụ trung tâm là xây dựng nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa VIII, tháng 6/1998, về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mang tầm của một Cương lĩnh văn hóa trong thời kỳ Đổi mới khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về văn hóa, đã đặt đúng vị trí, vai trò của văn hóa trong những nhân tố phát triển, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới.

“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Cương lĩnh cũng khẳng định: Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XI, tháng 6/2014, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước chỉ rõ sứ mệnh và mục tiêu của văn hóa: Xây dựng Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn ca múa Nhân dân. (Ảnh tư liệu)

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên “văn hóa” được đặt trong một cấu trúc tư duy mới: không chỉ là “nền tảng tinh thần” mà còn là “nguồn lực nội sinh, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

“Nếu như trong chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây, khát vọng độc lập, tự do, tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là động lực tinh thần to lớn đưa nhân dân ta nhất tề đứng lên chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, thì ngày nay, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc cần và phải là động lực tinh thần to lớn đưa nhân dân ta xây dựng thành công một nước Việt Nam phát triển hiện đại “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc ngày nay cũng chính là mong muốn, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi như Người đã chỉ rõ: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 80-NQ/TW xác nhận cam kết chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguồn lực và cơ chế thực thi, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa “đi trước soi đường”, thấm vào từng quyết sách phát triển. Nghị quyết 80-NQ/TW khẳng định mạnh mẽ: Trong chặng đường phát triển mới, Việt Nam dựa trên và bằng văn hóa, bằng sức mạnh của con người và bằng bản lĩnh của một dân tộc có chiều sâu văn hiến.

Điểm mới nổi bật nhất của Nghị quyết 80-NQ/TW là sự đổi mới toàn diện về tư duy phát triển văn hóa. Văn hóa đã được khẳng định là một nguồn lực nội sinh có thể tổ chức, đầu tư, quản trị và đo lường hiệu quả như một cấu phần phát triển quốc gia. “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước” . Nghị quyết số 80-NQ/TW đi vào thực tiễn mở ra kỳ vọng đột phá từ kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Nêu mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam (cần) tìm động lực mới. Văn hóa đã được xác định là một động lực quan trọng.

Những thành tựu lớn

Bức tranh tổng thể của văn hóa Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã mang những sắc thái mới, đa dạng và năng động. Đảng khẳng định quan điểm văn hóa văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội, Nhà nước có các chính sách khuyến khích nên đã huy động được tiềm năng, nguồn lực của nhiều lực lượng xã hội cùng tham gia phát triển văn hóa. Chính điều này đã mang lại những chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Sự tham gia của nhiều chủ thể văn hóa đã thúc đẩy sự đa dạng trong loại hình, ý tưởng, xu hướng và phong cách của các biểu đạt văn hóa.

Các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được phục hồi và tổ chức với sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân. Đời sống văn hóa ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều cải thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, giúp đồng bào giữ gìn, phát triển ngôn ngữ, chữ viết dân tộc mình. Sách báo và các ấn phẩm văn hóa phù hợp đã được đưa tới các bản làng. Các thiết chế văn hóa (nhà văn hoá, thư viện, câu lạc bộ…) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai xây dựng gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới. Gần 100% số xã vùng dân tộc, miền núi đã có nhà văn hóa hoặc bưu điện văn hóa; nhiều thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Nghệ sĩ rối nước Phan Thanh Liêm đem rối nước và thủy đình trình diễn ở nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, các hoạt động sáng tạo có bước phát triển mới với sự phong phú, đa dạng của các sản phẩm văn hóa. Nhiều môn nghệ thuật truyền thống tuy gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi cơ chế nhưng vẫn được giữ gìn và phát huy. Nhiều dự án sưu tầm, tư liệu hóa, số hóa di sản văn hóa được thực hiện. Nhiều tư liệu quý từ kho tàng văn hoá được sưu tầm, công bố tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị tư tưởng, học thuật và thẩm mỹ của dân tộc.

Bên cạnh những nỗ lực bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống (tuồng, chèo, quan họ, ca trù, hát xoan, bài chòi…), các loại hình nghệ thuật hiện đại (ca, múa, nhạc, kịch, điện ảnh…) có bước tiến mới. Từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc sản xuất và lưu trữ, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Nhận thức về quyền tác giả và quyền liên quan bước đầu được nâng cao và bảo hộ theo quy định của pháp luật. Đã hình thành tổ chức bảo hộ quyền tác giả, bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo. Đã có đổi mới về quan niệm, về phương pháp nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Nhiều tác phẩm lý luận, trường phái nghiên cứu văn học, nghệ thuật nước ngoài được giới thiệu tạo điều kiện nâng cao trình độ lý luận văn học, nghệ thuật trong nước.

Giao lưu văn hóa từng bước được mở rộng cùng với quá trình đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế. Nhiều hiệp định văn hóa với các nước và nhiều tổ chức quốc tế, các điều ước quốc tế song phương và đa phương về di sản văn hóa, về quyền tác giả và quyền liên quan đã được ký kết. Nhiều dự án, hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa quốc tế đã gây được tiếng vang, tạo được ấn tượng tốt đẹp về văn hóa nghệ thuật Việt Nam, quảng bá, giới thiệu đất nước, con người và lịch sử, truyền thống Việt Nam.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan giới thiệu Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng với bạn bè quốc tế.

Định hướng phát triển

Con người là nhân tố quan trọng nhất

Chúng ta phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa vào việc phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Sự hoàn thiện con người cần và chỉ có thể thực hiện được trong văn hóa và bằng văn hóa. Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy mỗi con người tự hoàn thiện nhân cách của mình và thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và các mối quan hệ của con người. Con người là trung tâm của phát triển và được chia sẻ những thành quả của phát triển. Để thực hiện mục tiêu này cần thực hiện tốt hơn các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, phúc lợi văn hóa, an ninh văn hóa, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp phát triển đất nước đi vào chiều sâu, cần nhấn mạnh vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực được đào tạo phải bảo đảm cả tri thức, kỹ năng về khoa học công nghệ, khả năng tiếp nhận và làm chủ được những thành tựu khoa học công nghệ mới, kỹ năng quản lý hiện đại, có năng lực đổi mới sáng tạo, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Tuy nhiên, chặng đường sắp tới còn nhiều gian nan, đòi hỏi chúng ta chiến thắng chính mình để không tự thoái hóa.

“Hạn chế lớn nhất trong xây dựng con người những năm vừa qua là sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Lối sống thiếu lý tưởng, hoài bão, thiếu ý chí phấn đấu có phần gia tăng trong thế hệ trẻ. Văn hóa gia đình chưa được chăm lo, củng cố. Gia đình chưa thực sự trở thành cái nôi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người. Văn hóa học đường có những biểu hiện đáng báo động. Hệ giá trị của người Việt Nam trong xã hội đương đại đang có nhiều biến đổi, có cả chiều hướng tiêu cực...” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng thời với việc “xây” những năng lực và đức tính tốt cho con người Việt Nam trong thời đại mới, còn có yêu cầu: “Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam”. Các mặt hạn chế của con người Việt Nam cần phải được nhận biết và cần phải được sửa chữa, khắc phục. Đó là tâm lý tiểu nông, tính ỷ lại, dựa dẫm, tính đố kỵ, thiếu kỹ năng hợp tác, thiếu tính sáng tạo khi quá trọng kinh nghiệm, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật…

Giữ gìn tài nguyên văn hóa

Xu hướng toàn cầu hóa có thể gây phương hại tới tính sáng tạo và đa dạng văn hóa của thế giới, tạo ra sự đồng nhất nghèo nàn về văn hóa. Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang đặt văn hóa các dân tộc trước những thách thức. Đó là khuynh hướng phổ biến các mô típ văn hóa chung toàn cầu, “đồng nhất” các giá trị văn hóa, “san bằng”, “đồng hóa” các nền văn hóa của các tộc người.

Giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc không chỉ là bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn là phải định hình được vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa dân tộc trong dòng chảy lịch sử văn hóa nhân loại. Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới ngoài nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của dân tộc cũng còn một lĩnh vực khác không kém quan trọng là bảo vệ văn hóa dân tộc để giữ vững bản sắc cũng như chủ động ứng phó và kịp thời đấu tranh với những nguy cơ bị “xâm lược văn hóa” - đồng thời và đồng nghĩa với tự đánh mất bản sắc văn hóa.

Nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh là người tích cực khai thác các yếu tố văn hóa dân gian vào các ca khúc và tiết mục biểu diễn của mình.

Ẩn trong và sau văn hóa là triết lý phát triển. Nhận diện các giá trị văn hóa tộc người sẽ giúp cho cộng đồng tích hợp đầy đủ, toàn diện của bức tranh văn hóa ở mỗi tộc người, là cơ sở để thực hiện cùng lúc hai mục tiêu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Triết lý phát triển coi trọng sự bình đẳng giữa các tộc người và các nền văn hóa, giữ gìn sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam là điều chúng ta đang kêu gọi - sẽ giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đa dạng trong bức tranh văn hóa dân tộc của Việt Nam.

Trong quá trình phát triển văn hóa và giữ gìn sự đa dạng văn hóa, thách thức lớn nhất chính là sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, hiện đại hóa. Sự phát triển du lịch tạo ra những điều kiện cho sự hồi sinh và phát triển của nhiều thực hành văn hóa cổ truyền. Nhưng sự phát triển của du lịch cũng làm biến đổi một số loại hình văn hóa thành hàng hóa vì mục đích kinh tế đồng thời làm mất đi tính nguyên sơ cần bảo tồn và không gian tâm linh cho tinh thần của văn hóa tồn tại. Đó cũng là điều cần cảnh giác để khắc phục.

Phát triển công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa nằm trong/và là một bộ phận của kinh tế tri thức, nhưng khác với kinh tế tri thức, kinh tế/công nghiệp sáng tạo có thể đo lường được và tính được doanh thu. Nó là sự kết nối giữa văn hóa với thương mại và tạo ra lợi nhuận. Một ngành công nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa được kết nối rộng rãi bằng công nghệ tiên tiến và được hỗ trợ mạnh mẽ bằng những chủ trương, chính sách ưu đãi phát triển sẽ mang đến cho Việt Nam khả năng thương mại lớn và sức cạnh tranh toàn cầu.

Chương trình Tán Đa Show trở thành một tụ điểm văn hóa trên phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Ngành công nghiệp văn hóa sẽ là một trong những tài sản chính và các thế mạnh của Việt Nam trong tương lai. Hàng hóa-dịch vụ văn hóa Việt Nam phát triển phong phú cung cấp cho thị trường nội địa và quốc tế chính là nguồn nội lực làm nên “sức mạnh mềm” văn hóa của quốc gia, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống kinh tế - xã hội, tăng thêm thu nhập quốc dân cũng như khẳng định và phát huy những giá trị của văn hóa Việt Nam.

Phát huy, phát triển “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam

“Quyền lực mềm” của quốc gia được xác lập bằng văn hóa, với các chính sách phát triển hợp lý, trên cơ sở các giá trị đặc sắc, lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia (về chính trị, kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, con người, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...) thì nguồn lực văn hóa là nguồn “sức mạnh mềm” quan trọng để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị trí, vai trò trên trường quốc tế.

Tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên là biện pháp hữu hiệu và cũng là con đường ngắn nhất để lan tỏa “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng sẽ tạo ra nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ ở nhiều địa phương. Như vậy càng cần có cơ chế và giải pháp nhằm xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống dân tộc với việc xây dựng nền văn hóa và con người trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Các nghệ sĩ Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing trình diễn tiết mục "Lý Ngựa ô Huế" trong chương trình V-Beyon tại Mỹ. (Ảnh: YeaH1)

Chúng ta cũng cần thông qua kênh hoạt động đối ngoại và ngoại giao văn hóa để phổ biến và lan tỏa hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam giúp nhân dân thế giới, các chính phủ, các tổ chức quốc tế hiểu biết, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ Việt Nam phát triển, mở rộng đầu tư, kinh doanh du lịch vào Việt Nam... Các hoạt động đối ngoại và ngoại giao văn hóa cũng giúp cho nhân dân Việt Nam có thêm hiểu biết về các nền văn hóa trên thế giới và còn có thể tiếp thu, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Du lịch, nhất là du lịch văn hóa chính là cách thức, là con đường có hiệu quả cao để phát huy giá trị văn hóa dân tộc, thu hút du khách quốc tế tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, đầu tư, kinh doanh, gia tăng nguồn thu nhập cho các địa phương và đất nước - qua đó “sức mạnh mềm” văn hóa được phát huy.

Giá trị trường tồn

Cách đây 80 năm, “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” đã là một tuyên ngôn vượt thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định vị: Văn hóa không chỉ là hoạt động tinh thần đơn thuần mà là nền tảng, sức mạnh nội sinh và ngọn đuốc dẫn dắt sự phát triển của dân tộc. Trải qua thời gian và nhiều biến thiên lịch sử, tinh thần đó, phương châm đó vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và tính thời sự với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới.

Để lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong giới trẻ là nhiệm vụ của những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghệ lần thứ tư, bùng nổ thông tin, chuyển đổi số và các mối liên kết quốc tế phức tạp chi phối lẫn nhau, văn hóa đóng vai trò nền tảng tinh thần và “hệ điều tiết” cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống tạo nên đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Văn hóa, với hệ giá trị con người Việt Nam, định hướng nhận thức và hành động đúng hơn, tốt hơn cho mỗi cá nhân. Trong thời đại mới, văn hóa không chỉ “soi đường” trực tiếp tham gia kiến tạo nguồn lực vật chất và nâng cao vị thế quốc gia. Tinh thần “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục tỏa sáng trong thực tiễn.