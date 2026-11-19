Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, câu lạc bộ và đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt sau khi hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trở thành tổ chức có quy mô lớn, lực lượng đông đảo, mở rộng mạng lưới đến 172 hội cơ sở, với hơn 200.000 hội viên và trên 23.000 tình nguyện viên.

Bình quân mỗi năm, các cấp Hội trợ giúp trên 250.000 lượt người, với tổng giá trị hoạt động nhân đạo trên 150 tỷ đồng.

Các chương trình “Tháng Nhân đạo”, “Tết Nhân ái” và những mô hình như: Nhà Chữ thập đỏ, Ngân hàng máu sống... được duy trì hiệu quả, góp phần chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" tặng các đại biểu.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng biểu trưng tri ân các doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Với vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đưa nguồn lực hỗ trợ đến với người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Biểu dương 80 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục vận động người thân, đồng nghiệp và cộng đồng tham gia hiến máu. Các đơn vị duy trì các đợt hiến máu thường xuyên, an toàn, xây dựng lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu để bảo đảm nguồn máu cấp cứu, điều trị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số để kết nối nguồn lực, phối hợp với MTTQ, các ngành và địa phương triển khai hoạt động nhân đạo sát với nhu cầu của người dân. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với phong trào hiến máu tình nguyện, đồng chí đề nghị xây dựng lực lượng người hiến máu ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 36 cá nhân; Ban tổ chức vinh danh 30 doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tiêu biểu cho công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 80 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026 được tôn vinh vì những đóng góp vào việc bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Trong số đó, 49 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 31 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng danh hiệu “Tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu năm 2026”.

Các đại biểu và 80 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu tại chương trình.

Cũng tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện nghi thức khởi động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng góp sức bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.