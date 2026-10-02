Hành trình 65 năm đầy tự hào của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội...

Một chặng đường vẻ vang đầy tự hào của người lính cứu hoả. Ảnh: Bảo Hân

Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhắc lại dấu mốc ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Từ dấu mốc ấy, lực lượng từng bước được kiện toàn, phát triển, đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ. Xuyên suốt 65 năm là một sứ mệnh không thay đổi: Bảo vệ con người trước hiểm nguy, giữ gìn tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo dựng cuộc sống an toàn, bình yên.

65 năm cũng là hành trình lực lượng PCCC và CNCH không ngừng thay đổi để thích ứng với những nguy cơ mới. Hôm nay, thách thức không chỉ đến từ những đám cháy trong khu dân cư. Đó còn là nhà cao tầng, công trình ngầm, trung tâm thương mại, cơ sở hóa chất, nhà máy điện, trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ pin và những công trình hạ tầng ngày càng phức tạp.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng. Ảnh: Bảo Hân

"Qua các chặng đường, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững lòng trung thành, tinh thần đoàn kết, kỷ luật nghiêm và sự tận tâm vì nhân dân. Những phẩm chất được bồi đắp trong từng ca trực, từng buổi huấn luyện, từng nhiệm vụ đã tạo nên một lực lượng vững vàng trước thử thách, có mặt khi nhân dân cần, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của cuộc sống", Thiếu tướng Dương Đức Hải chia sẻ.

Trong dịp kỷ niệm này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của Cục; là niềm tự hào của các thế hệ đã dày công xây dựng lực lượng, bền bỉ phấn đấu và cùng nhau làm nên những kết quả hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã bền bỉ, nỗ lực, hy sinh trong suốt 65 năm qua. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển mạnh mẽ, trong đó, các nghị quyết của Trung ương đặt mục tiêu xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã bền bỉ, nỗ lực, hy sinh trong suốt 65 năm qua. Ảnh: Bảo Hân

Trong bối cảnh ấy, vị trí, vai trò của công tác PCCC và CNCH ngày càng đặc biệt quan trọng đối với an ninh, ổn định, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế đất nước. Thực tế phát triển đang đặt ra những nguy cơ hoàn toàn mới. Đô thị hóa diễn ra nhanh; hàng loạt công trình cao tầng, công trình ngầm, hạ tầng giao thông quy mô lớn, trung tâm dữ liệu, cơ sở năng lượng, hóa chất, hệ thống lưu trữ pin được đầu tư, đưa vào vận hành. Cùng với đó, biến đổi khí hậu có thể tạo ra những tình huống phức tạp chưa từng có... Những nguy cơ ấy đòi hỏi công tác PCCC và CNCH phải được đặt ngay từ đầu trong quá trình phát triển.

Đổi mới từng ngày

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Lương Tam Quang, nguy cơ luôn phải được nhận diện, trách nhiệm phải được xác định và năng lực ứng phó phải được chuẩn bị ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng hạ tầng, cơ sở sản xuất và khu dân cư. Công tác PCCC và CNCH phải tham gia thúc đẩy hình thành nền công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đồng thời, tạo đột phá trong tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định của thế giới.

Một trong những thông điệp nổi bật trong phát biểu của Bộ trưởng Lương Tam Quang là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và biện pháp công tác, kết hợp phương pháp truyền thống với hiện đại; chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh sang quản trị dựa trên cơ sở dữ liệu. Trong cách tiếp cận mới, phòng ngừa phải được đặt làm trọng tâm, quản trị rủi ro trở thành phương thức và thế trận PCCC toàn dân phải được xây dựng vững chắc ngay từ cơ sở.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục PCCC và CNCH. Ảnh: Bảo Hân

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của công an cấp xã, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành theo phương châm “4 tại chỗ”; đưa phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng. Lực lượng phải tích cực tham gia việc tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114, 115, hướng tới phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Nhìn lại 65 năm, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, lực lượng còn tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đằng sau những chiến công ấy là những mất mát không thể đo đếm. Trong quá trình công tác, chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, để lại những dấu ấn sâu đậm về phẩm chất người Công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục PCCC và CNCH. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ngày càng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang. Chặng đường 65 năm là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn bản lĩnh, làm chủ công nghệ, giữ nghiêm kỷ luật và gắn bó với nhân dân. Kỷ nguyên mới đòi hỏi lực lượng chủ động quản trị rủi ro, ngăn ngừa thảm họa, ứng phó hiệu quả với sự cố, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn.