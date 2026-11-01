Hành trình 6 năm theo đuổi Olympia của nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức

Chiến thắng này không chỉ mang về vòng nguyệt quế danh giá cho nam sinh mà còn giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có hai năm liên tiếp sở hữu nhà vô địch Olympia, sau chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh tại mùa giải năm 2025.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: VTV

Ngay sau trận chung kết, những thông tin về tân quán quân nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Đằng sau thành tích ấn tượng trên sân chơi trí tuệ là một nam sinh có niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử, văn học, âm nhạc và khả năng ghi nhớ quốc ca của hàng trăm quốc gia.

Có thể hát quốc ca của 135 quốc gia, yêu thích lịch sử và văn học

Một trong những điều khiến Đoàn Lê Anh Đức gây ấn tượng với khán giả là sở thích tìm hiểu và ghi nhớ quốc ca các nước trên thế giới. Đến nay, nam sinh có thể hát quốc ca của 135 quốc gia.

Theo chia sẻ của Anh Đức, sở thích này bắt đầu từ năm 2021, khi em đang học lớp 7. Trong thời gian dịch COVID-19, việc theo dõi bóng đá và những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khiến Đức chú ý hơn đến âm nhạc gắn liền với mỗi quốc gia.

Từ sự tò mò ban đầu, nam sinh bắt đầu tìm nghe quốc ca của nhiều nước. Không chỉ học thuộc giai điệu và ca từ, Đức còn tìm hiểu ngôn ngữ, nội dung cũng như ý nghĩa lịch sử đằng sau mỗi bài hát.

Anh Đức được biết đến là nam sinh có nền tảng kiến thức vững chắc, tự tin. Ảnh: VTV

Để ghi nhớ, em thường tìm các video có lời trên YouTube, chép ca từ vào sổ, tra cứu bản dịch tiếng Việt rồi tập hát. Nhờ quá trình tự tìm tòi và kiên trì luyện tập, số lượng quốc ca mà Đức có thể ghi nhớ ngày càng tăng.

Sở thích đặc biệt này từng được giới thiệu trong một cuộc thi tuần của Olympia. Khi được MC Khánh Vy nhắc đến khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia, Anh Đức đã khiến trường quay bất ngờ khi thể hiện trích đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives.

Ngoài âm nhạc quốc tế, nam sinh còn yêu thích nhạc cách mạng Việt Nam, thơ ca cách mạng và dân ca. Đức có thể hát nhạc đỏ, dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng nhiều thứ tiếng.

Không chỉ yêu thích âm nhạc, Anh Đức còn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn học. Nam sinh thích đọc sách, đọc thơ, nhất là thơ Xuân Quỳnh và các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đức cũng có sở thích viết truyện, từng tự làm một tờ báo và đặt tên bằng tiếng Pháp. Bên cạnh đó, em còn tự học tiếng Pháp và sưu tầm những món đồ liên quan đến nhân vật Doraemon.

Từ học sinh mê Toán đến nam sinh có thành tích nổi bật môn Lịch sử

Trước khi được biết đến là học sinh chuyên Lịch sử, Anh Đức từng dành nhiều thời gian cho môn Toán và đạt huy chương tại một số cuộc thi từ bậc tiểu học đến THCS.

Bước ngoặt đến vào năm lớp 8, khi giáo viên khuyến khích Đức thử sức tại kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử dành cho học sinh lớp 9. Dù tham gia thi vượt cấp, nam sinh vẫn xuất sắc giành giải Nhất học sinh giỏi Lịch sử cấp thành phố.

Anh Đức có niềm yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử. Ảnh: VTV

Từ kết quả này, tình yêu của Đức với môn Lịch sử ngày càng lớn. Nam sinh không chỉ quan tâm đến các sự kiện, nhân vật hay những mốc thời gian mà còn thích tìm hiểu bối cảnh, nguyên nhân và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện.

Năm lớp 11, Đức tiếp tục khẳng định năng lực khi giành giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử trong kỳ thi dành cho học sinh lớp 12. Ngoài ra, em còn đạt giải Nhì cuộc thi môn Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành chương trình THCS, Anh Đức từng trúng tuyển vào 4 trường chuyên gồm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Những thành tích này phần nào cho thấy nền tảng kiến thức cũng như sự đa dạng trong khả năng học tập của nam sinh. Từ một học sinh từng say mê Toán học, Đức dần tìm thấy niềm đam mê với Lịch sử và tiếp tục mở rộng sự quan tâm sang nhiều lĩnh vực khác.

6 năm theo đuổi giấc mơ Olympia, từ vị trí về nhì đến nhà vô địch

Đường lên đỉnh Olympia không phải là sân chơi xa lạ với Anh Đức. Nam sinh cho biết đã nuôi ước mơ tham gia chương trình từ năm lớp 6, sau khi theo dõi trận chung kết Olympia năm thứ 20.

Từ một khán giả yêu thích chương trình, Đức bắt đầu tìm hiểu các dạng câu hỏi, theo dõi những trận thi đấu trước và luyện tập qua các sân chơi mô phỏng Olympia. Quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng 6 năm, song song với việc học tập và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi.

Tại mùa giải năm 2026, hành trình của Anh Đức có những dấu mốc đáng chú ý. Ở cuộc thi tuần, nam sinh giành 230 điểm và về nhì, qua đó giành cơ hội bước tiếp vào cuộc thi tháng. Đến cuộc thi tháng, Đức bứt phá với 330 điểm để giành vị trí dẫn đầu. Sau đó, nam sinh tiếp tục chiến thắng cuộc thi quý IV với 220 điểm, chính thức trở thành một trong 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm.

Anh Đức đã nuôi ước mơ tham gia chương trình từ năm lớp 6 và đến hiện tại, nam sinh đã chinh phục thành công đỉnh Olympia 2026. Ảnh: VTV

Trong trận chung kết diễn ra sáng 1/11, Anh Đức có màn thể hiện ấn tượng qua các phần thi. Sau phần Khởi động, nam sinh giành 80 điểm. Kết thúc phần Vượt chướng ngại vật, Đức nâng tổng điểm lên 90. Đến phần Tăng tốc, những câu trả lời chính xác giúp em vươn lên dẫn đầu với 190 điểm.

Ở phần thi Về đích, Anh Đức tiếp tục nỗ lực tích lũy điểm số và tận dụng cơ hội trả lời câu hỏi của các thí sinh khác. Khép lại trận chung kết, nam sinh đạt tổng cộng 240 điểm, chính thức trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chiến thắng của Anh Đức là thành quả sau nhiều năm nuôi dưỡng đam mê và chuẩn bị cho sân chơi trí tuệ này. Từ một cậu học sinh yêu thích theo dõi Olympia, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tự mình bước lên sân khấu chung kết và chạm tay vào vòng nguyệt quế danh giá.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng chiến thắng tại Olympia, những sở thích khác biệt, khả năng tự học cùng thành tích học tập đáng chú ý cũng giúp Đoàn Lê Anh Đức trở thành một trong những gương mặt học sinh được quan tâm sau mùa giải năm nay.