Hành trình 6 năm nuôi ước mơ đến ngôi Vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Sáu năm chuẩn bị chinh phục Olympia

Đoàn Lê Anh Đức (SN 2009) hiện là học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, yêu thích môn Lịch sử từ năm lớp 8. Đến nay, cậu đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Lịch sử cấp Thành phố; giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội... Bên cạnh đó, nam sinh trường Ams còn có sở thích đặc biệt là tìm hiểu, ghi nhớ và có thể hát quốc ca của 135 quốc gia.

Anh Đức biểu diễn trích đoạn quốc ca một số nước ở sân khấu Olympia trận thi tuần.

Niềm yêu thích tìm hiểu quốc ca của Anh Đức bắt đầu từ năm 2021, khi học lớp 7. Một trong những điều tạo hứng thú cho Đức là sự tò mò về ngôn ngữ, nội dung của bài quốc ca đó; lý do một đất nước lựa chọn ca từ giai điệu ấy làm quốc ca.

Trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia, Anh Đức đã thể hiện trích đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives.

"Em có sở thích phiêu lưu, khám phá và du lịch. Em nghĩ âm nhạc cũng là một trong những phương tiện để mình hiểu thêm về những vùng đất, con người ở những nơi khác nhau trên thế giới", Anh Đức nói.

Anh Đức cũng cho biết bắt đầu chú ý và yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ những năm học THCS. Sau khi theo dõi trận Chung kết năm Olympia năm thứ 20, Anh Đức - lúc đó đang học lớp 6 đã bắt đầu nuôi ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu cuộc thi.

Suốt gần 6 năm qua, Anh Đức không ngừng học tập làm giàu kiến thức; đồng thời dành nhiều thời gian tìm hiểu các dạng câu hỏi, xem lại những trận thi đấu cũ và tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia và rèn luyện phản xạ.

Anh Đức đã có 6 năm chuẩn bị để chính thức bước vào chinh phục Olympia. Ảnh: Xuân Tùng

Khởi đầu bằng vị trí thứ hai

Đoàn Lê Anh Đức xuất hiện tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 trong cuộc thi Tuần 1, tháng 3, quý IV.

Khởi đầu không thực sự thuận lợi khi chưa có được số điểm như kỳ vọng ở phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật, nam sinh trường Ams phải nỗ lực bám đuổi các đối thủ.

Tuy nhiên, ở phần thi Tăng tốc và Về đích, Anh Đức cho thấy khả năng xoay chuyển tình thế. Liên tục nhấn chuông giành quyền trả lời, tận dụng cơ hội ghi điểm, nam sinh vươn lên vị trí thứ hai chung cuộc với 230 điểm. Dù không giành vòng nguyệt quế tuần, số điểm này giúp Anh Đức trở thành thí sinh có điểm nhì cao nhất, qua đó giành quyền bước tiếp vào cuộc thi tháng.

Tấm vé đặc biệt ấy mở ra cơ hội thứ hai cho Anh Đức. Tại trận thi tháng 3 quý IV, Anh Đức có màn thể hiện ấn tượng ngay từ phần Khởi động với 90 điểm. Sau khi để đối thủ vượt lên ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cậu nhanh chóng lấy lại thế trận trong phần Tăng tốc khi đạt được 150 điểm/4 câu hỏi.

Với lợi thế dẫn đầu 250 điểm, Anh Đức tự tin bước vào phần thi Về đích và đã tận dụng tốt các cơ hội. Kết quả chung cuộc, Anh Đức giành chiến thắng với 330 điểm và giành vòng nguyệt quế đầu tiên.

Bản lĩnh ở trận quý, bước ngoặt đến từ chướng ngại vật

Ở trận thi quý IV, Anh Đức tiếp tục đối mặt với những đối thủ đáng gờm, trong đó có Đoàn Trung Dũng – người từng cạnh tranh quyết liệt với cậu ở các trận tuần và tháng.

Sau phần Khởi động, Anh Đức chỉ có 40 điểm, xếp sau những người cùng chơi. Bước ngoặt xuất hiện ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Ngay khi đoạn nhạc được phát lên trong câu hỏi hàng ngang đầu tiên, nam sinh trường Ams liền nhấn chuông, đưa ra đáp án chính xác “Đông A” khi các dữ liệu gợi ý còn chưa được mở hết. Câu trả lời táo bạo giúp Anh Đức vươn lên dẫn đầu với 100 điểm.

Ở những phần thi tiếp theo, cậu tiếp tục thể hiện khả năng tăng tốc và tận dụng cơ hội ghi điểm từ lượt thi của các đối thủ.

Trong phần Về đích, Anh Đức liên tục nhấn chuông giành quyền trả lời, ghi thêm 70 điểm quan trọng.

Kết thúc trận thi quý IV, nam sinh giành vòng nguyệt quế với 220 điểm, hơn người về nhì Đoàn Trung Dũng 50 điểm, chính thức trở thành đại diện cuối cùng góp mặt tại Chung kết năm Olympia 26.

Anh Đức trong trận Chung kết năm Olympia 26.

Chủ nhân Vòng nguyệt quế Chung kết năm

Tại trận Chung kết Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức cùng ba nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương và Nguyễn Huy Quang Minh bước vào cuộc đua quyết định.

Trong suốt 2/4 phần thi ở trận này, Anh Đức liên tục ở vị trí thứ hai và giữ khoảng cách an toàn, tạo áp lực cần thiết đối với người dẫn đầu.

Cụ thể, sau phần thi Khởi động, Anh Đức 80 điểm, xếp sau Thái Dương (85 điểm). Phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo bất ngờ giải thành công ẩn số chướng ngại vật để cải thiện đáng kể điểm số, nhưng không làm thay đổi vị trí trong đoàn đua: Thái Dương (95 điểm), Anh Đức (90 điểm) và Gia Bảo (85 điểm).

Tuy nhiên, ở phần Tăng tốc, Anh Đức liên tiếp ghi điểm để tách tốp và vươn lên dẫn đầu với 190 điểm, bỏ xa những người cùng chơi. (Gia Bảo 155 điểm, Thái Dương 145 điểm, Quang Minh 130 điểm).

Bước vào phần Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Dù không ghi điểm ở câu hỏi thứ hai, nam sinh đã thể hiện bản lĩnh ở câu cuối khi lựa chọn Ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án chính xác “Nguyễn Tuân”.

Tiếp đó, Anh Đức có cơ hội trả lời và giành được điểm từ lượt chơi của thí sinh. Kết quả chung cuộc, Anh Đức giành vòng nguyệt quế Quán quân Olympia 26 với 240 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế Chung kết năm Olympia 26.