Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandlose Hansen cho biết: Chặng đường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đan Mạch khởi đầu từ việc “chung tay hỗ trợ” của một nước phương Tây nhằm hỗ trợ cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước, nay đã ghi dấu bằng cái "bắt tay" vì sự hợp tác và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện du lịch hay giao lưu văn hóa, mối quan hệ song phương ấy đang được cụ thể hóa bằng hành động thực chất qua 5 trụ cột như chính trị-ngoại giao, kinh tế-đầu tư xanh, năng lượng-điện gió ngoài khơi, kinh tế biển-hàng hải sạch và hợp tác đô thị-giáo dục.

Đại sứ Lina Gandlose Hansen nhấn mạnh: Sau chuyến thăm cấp nhà nước với nhiều hiệp định cấp Chính phủ và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp được ký kết, Việt Nam và Đan Mạch đang khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

1. Chuyến thăm cấp nhà nước và dấu mốc 55 năm quan hệ song phương

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026) là một cột mốc đặc biệt trong chính sách đối ngoại của hai quốc gia. Đan Mạch là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 10/1971.

Trong những năm đầu sau khi thiết lập quan hệ, Đan Mạch giữ vai trò là bên hỗ trợ cho Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ phát triển chính thức quy mô lớn, góp phần thiết thực vào quá trình xóa đói giảm nghèo và tái thiết nền kinh tế Việt Nam.

Giờ đây, mối quan hệ đó đã phát triển vượt bậc, qua đó hai quốc gia cùng hợp tác chặt chẽ để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Dấu mốc quan trọng nhất đánh dấu sự chuyển mình này là chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Quốc vương Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thứ hai, sau Pháp, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

2. Tận dụng EVFTA, thu hút FDI xanh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch ghi nhận tốc độ tăng trưởng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn 2021-2024, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Đan Mạch vào Việt Nam đã tăng gấp 4 lần, đưa Đan Mạch trở thành một trong những nhà đầu tư châu Âu dẫn đầu tại Việt Nam. Tính đến nay, đã có khoảng 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tích cực tại thị trường Việt Nam, tập trung phần lớn tại các tỉnh, thành phố phía nam.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động phức tạp và các tập đoàn quốc tế tái cấu trúc chuỗi ứng phó với các cú sốc cung ứng, Việt Nam được Đan Mạch đánh giá là địa bàn đầu tư có vị trí và môi trường kinh doanh hấp dẫn.

Biểu tượng tiêu biểu cho làn sóng đầu tư xanh của Đan Mạch tại Việt Nam là hai tập đoàn lớn: Lego với dự án nhà máy trung hòa carbon trị giá hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương và Tập đoàn Pandora với cơ sở sản xuất trang sức hiện đại.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Đan Mạch có tới hơn 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, định hướng chiến lược trong thời gian tới là thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đan Mạch đi theo chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn vào Việt Nam, mở rộng sang các lĩnh vực thế mạnh như chế tạo, công nghệ phụ trợ, y tế, chế biến thực phẩm và nông nghiệp.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua, hai bên đã ký kết 7 hiệp định hợp tác cấp Chính phủ và 15 thỏa thuận hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp, tạo xung lực mới cho thương mại song phương.

Đan Mạch là một trong những quốc gia phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm nhất. Thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp Đan Mạch vốn tiên phong áp dụng công nghệ chuyển đổi xanh và quản trị chuỗi giá trị bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nghiêm ngặt các quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn môi trường và hàng rào kỹ thuật của châu Âu để gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang Đan Mạch và thị trường EU.

3. Điện gió ngoài khơi, hiệu quả năng lượng và cam kết Net Zero

Chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo là trụ cột hợp tác lâu dài giữa hai nước. Đan Mạch đã đồng hành cùng Việt Nam thông qua Chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch.

Đan Mạch đã chia sẻ nhiều tri thức chuyên môn, xây dựng các báo cáo phân tích tiềm năng và hỗ trợ Việt Nam lập quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là lĩnh vực điện gió ngoài khơi và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong công nghiệp.

Việt Nam là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào, đặc biệt là đường bờ biển dài lý tưởng cho điện gió. Trong khi đó, sự phát triển kinh tế nhanh chóng đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ năng lượng gia tăng mạnh mẽ.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà máy lớn của Đan Mạch và quốc tế tại Việt Nam như Lego, Carlsberg… cũng đều đặt ra những yêu cầu về việc tiếp cận nguồn năng lượng sạch cho các cơ sở sản xuất để đáp ứng cam kết giảm phát thải toàn cầu.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước vừa qua, thỏa thuận hợp tác về dự án thử nghiệm điện gió ngoài khơi đã được ký kết. Đại sứ Đan Mạch nhấn mạnh quyết tâm chuyển hóa các báo cáo phân tích thành hành động thực tế, đồng thời tăng cường ứng dụng điện gió ngoài khơi vào đời sống và sản xuất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, để giải quyết các rào cản về vốn và rủi ro đầu tư trong các dự án hạ tầng năng lượng xanh quy mô lớn, Đan Mạch triển khai các công cụ tài chính công đóng vai trò bảo lãnh, giảm thiểu rủi ro tài chính và địa chính trị.

Các công cụ đó góp phần tạo niềm tin để huy động nguồn vốn tư nhân khổng lồ tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng và giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

4. Đóng tàu, phát triển cảng biển bền vững và giảm phát thải theo tiêu chuẩn IMO

Việt Nam là quốc gia biển với chiến lược vươn ra biển mạnh mẽ và định hướng phát triển kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng quốc gia. Trong khi đó, Đan Mạch là một trong những cường quốc hàng hải trên thế giới với nền kinh tế biển phát triển lâu đời và mạng lưới vận tải biển kết nối toàn cầu.

Hợp tác hàng hải giữa hai quốc gia tập trung vào ba mảng chính: ứng dụng công nghệ hàng hải xanh, phát triển hệ thống cảng biển thông minh và nâng cao năng lực ngành đóng tàu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu.

Cả hai nước cùng chia sẻ cam kết chính trị mạnh mẽ đối với mục tiêu của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) về việc đưa phát thải ròng của ngành vận tải biển toàn cầu về “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Đại sứ Lina Gandlose Hansen khẳng định trong buổi trao đổi với Báo Nhân Dân: Đan Mạch sẵn sàng chuyển giao các công nghệ tiên tiến, quy trình quản lý cảng xanh và giải pháp chuyển đổi nhiên liệu sạch để hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng hàng hải, đáp ứng các tiêu chuẩn giảm phát thải nghiêm ngặt của quốc tế.

5. Mạng lưới đô thị xanh và giáo dục bền vững cho thế hệ trẻ

Bên cạnh hợp tác ở cấp trung ương và doanh nghiệp, quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các địa phương đóng vai trò trụ cột quan trọng trong việc đưa các cam kết chiến lược vào thực tiễn.

Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Thủ đô Copenhagen đều là thành viên tích cực của Mạng lưới các thành phố hàng đầu về biến đổi khí hậu (C40 Network). Đây là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm hiệu quả về phát triển đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, giao thông công cộng phát thải thấp và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các đô thị lớn.

Trong chuyến thăm vừa qua, Hà Nội và Copenhagen đã thống nhất kế hoạch gia hạn thỏa thuận hợp tác đô thị, đồng thời mở rộng chương trình hợp tác với Tập đoàn Lego trong lĩnh vực giáo dục STEAM (sáng tạo, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) dành cho học sinh.

Bên cạnh đó, đường bay thẳng giữa Copenhagen và Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi đột phá cho cả giao thương kinh tế và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, Đan Mạch từng tiếp nhận và đào tạo đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia và sinh viên Việt Nam thông qua các học bổng ODA trước đây. Nhằm tiếp nối truyền thống này, Đại sứ Đan Mạch khẳng định trọng tâm đối ngoại trong nhiệm kỳ là đặt thế hệ trẻ, các nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên làm trung tâm của chương trình hợp tác tương lai. Việc đẩy mạnh trao đổi sinh viên, hợp tác đào tạo nghề và các chương trình nghiên cứu chung sẽ xây dựng tình hữu nghị bền chặt, giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Nhìn lại hành trình 55 năm hợp tác phát triển, mối quan hệ giữa Việt Nam và Đan Mạch đã có sự chuyển dịch từ việc hỗ trợ phục hồi sau chiến tranh sang hợp tác chiến lược toàn diện, lấy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững làm động lực cốt lõi.

Đại sứ Đan Mạch Lina Gandlose Hansen nhấn mạnh: Sự đan xen lợi ích kinh tế, sự đồng điệu về mục tiêu khí hậu cùng tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển tầm cao mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.