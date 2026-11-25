Lễ kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (ẢNH: TRẦN CHIẾN)

Dấu ấn của hành trình

Hơn 20 năm trước, trong điều kiện còn khó khăn, nhưng tập thể thầy thuốc Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương vẫn dồn mọi nguồn lực, tâm huyết, trí tuệ để triển khai hoạt động ghép tế bào gốc tạo máu - phương pháp có thể đem lại cuộc cách mạng trong điều trị bệnh máu. Với những kinh nghiệm, kiến thức đã tích lũy, tháng 11/2006, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cùng các y bác sĩ của Viện đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Đến tháng 5/2008, Viện tiếp tục triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ anh chị em ruột, đánh dấu một kỷ nguyên mới: đưa ghép tế bào gốc trở thành một phương pháp điều trị đầy triển vọng cho những người mắc bệnh lý huyết học.

Nhằm mở rộng nguồn tế bào gốc và làm chủ những kỹ thuật ghép phức tạp hơn, Viện quyết định đầu tư nhân lực, trang thiết bị để xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 4/2014, Viện đã hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thu thập máu dây rốn do các sản phụ hiến tặng.

Đầu năm 2015, Viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên cho chị Hoàng Thị Thùy Linh. Sau gần 12 năm, chị Linh vẫn khỏe mạnh và có cuộc sống bình an. Và đến nay, Ngân hàng Tế bào gốc đã lưu trữ trên 7.000 đơn vị tế bào gốc, trong đó có gần 4.000 đơn vị tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng, đem đến hy vọng cho rất nhiều người bệnh không có người thân phù hợp hoàn toàn HLA.

Thực hiện truyền tế bào gốc cho người bệnh. (ẢNH: TRẦN CHIẾN)

Đáng chú ý, từ những kỹ thuật ghép ban đầu, Viện đã triển khai nhiều phương pháp ghép phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao như: ghép nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn (cùng huyết thống và không cùng huyết thống), ghép kết hợp các nguồn tế bào gốc và ghép chọn lọc CD34+… Labo tế bào gốc-ghép và nhiều xét nghiệm chuyên sâu, hiện đại được ứng dụng và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quan trọng vào thành công của mỗi ca ghép.

Đến tháng 10/2026, Viện đã thực hiện 800 ca ghép (gồm 377 ca ghép tự thân và 423 ca ghép đồng loài), trở thành một trong những cơ sở ghép tế bào gốc tạo máu nhiều nhất của cả nước. Kỹ thuật ghép tế bào gốc được ứng dụng điều trị cho nhiều bệnh lý hơn và độ tuổi ghép ngày càng được mở rộng. Công tác dự phòng, phát hiện và xử trí các biến chứng sau ghép cũng đạt được nhiều bước tiến bộ vượt bậc, đem đến cơ hội sống cho ngày càng nhiều người bệnh.

Nếu trong 10 năm đầu triển khai, Viện thực hiện được 200 ca ghép thì trong 10 năm tiếp theo, số ca ghép đã tăng thêm 600 ca. Sự phát triển này không chỉ thể hiện sự gia tăng về quy mô mà còn phản ánh quá trình tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật và củng cố niềm tin của người bệnh đối với phương pháp điều trị này.

Thực hiện truyền tế bào gốc cho người bệnh. (ẢNH: TRẦN CHIẾN)

Những nỗ lực đó đã đem đến hiệu quả điều trị lâu dài: tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80-90%. Mặc dù chất lượng ghép ngày càng nâng cao nhưng chi phí ghép tại Viện lại thấp hơn rất nhiều so các nước trong khu vực. Do đó, nhiều người bệnh đã có dự định điều trị tại nước ngoài vẫn quyết định trở về nước hoặc ở lại để ghép tế bào gốc tại Viện. Viện cũng tích cực chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào gốc cho nhiều bệnh viện để có thêm nhiều người bệnh trên cả nước được điều trị bằng phương pháp hiện đại này.

Sau khi kiên cường, dũng cảm vượt qua hành trình ghép, đã có những em nhỏ dần khôn lớn, trưởng thành; nhiều người bệnh đã kết hôn, sinh con, tiếp tục làm việc, cống hiến và vươn tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Chính những đổi thay trong cuộc sống của người bệnh là giá trị nhân văn sâu sắc, là động lực để các thế hệ cán bộ y tế không ngừng nỗ lực và cống hiến.

Khẳng định vị thế trong thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, điều chúng ta trân trọng không chỉ là số lượng ca ghép hay sự đa dạng của kỹ thuật, mà còn là chất lượng và hiệu quả điều trị ngày càng được cải thiện. Năng lực kiểm soát, phát hiện và xử trí các biến chứng nặng được nâng cao; tỷ lệ tử vong liên quan đến ghép đồng loài hiện giảm xuống dưới 5%. Tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80-90%.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương. (ẢNH: TRẦN CHIẾN)

“Đằng sau những con số ấy là những người bệnh được trở về với gia đình, tiếp tục học tập, lao động, lập nghiệp và thực hiện những ước mơ tưởng chừng đã dang dở”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh chia sẻ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cập nhật và ứng dụng các tiến bộ chuyên môn; phát triển nguồn tế bào gốc và năng lực của Ngân hàng Tế bào gốc; đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận, mở rộng hợp tác và chuyển giao kỹ thuật phù hợp cho các cơ sở y tế. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả điều trị, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ ghép tế bào gốc an toàn, chất lượng cho người bệnh trên cả nước, hướng tới mục tiêu mang lại nhiều cơ hội sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) khẳng định, ghép tế bào gốc tạo máu là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực: huyết học lâm sàng, miễn dịch-HLA, xét nghiệm, xử lý và bảo quản tế bào, kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và chăm sóc toàn diện. Việc triển khai thành công kỹ thuật này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và trình độ làm chủ kỹ thuật của Viện, mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tổ chức triển khai và phối hợp liên chuyên khoa. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển của chuyên ngành huyết học-truyền máu, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý huyết học và từng bước tiếp cận, làm chủ những tiến bộ y học hiện đại.

Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang phát biểu. (ẢNH: TRẦN CHIẾN)

Với hệ sinh thái ghép tế bào gốc tạo máu toàn diện, là nền tảng để Bộ Y tế giao cho Viện triển khai liệu pháp tế bào CAR-T và định hướng trở thành trung tâm hỗ trợ, đào tạo và chuyển giao liệu pháp tế bào tại Việt Nam.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang đề nghị Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động cập nhật, nghiên cứu, đánh giá và ứng dụng có chọn lọc các thành tựu y học tiên tiến trên thế giới; từng bước làm chủ các kỹ thuật ghép chuyên sâu, phù hợp điều kiện thực tiễn và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người bệnh. Tập trung phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Liệu pháp tế bào (tế bào gốc, tế bào miễn dịch) là 1 trong 30 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Mặt khác, tiếp tục nâng cao năng lực của Ngân hàng Tế bào gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn trong thu thập, xử lý, lưu trữ và điều phối tế bào; tăng cường kết nối, hợp tác tạo nguồn tế bào gốc trong nước và quốc tế, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, nguyên tắc tự nguyện và nhân đạo.

Tăng cường hợp tác đa chuyên khoa và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu và kết quả nghiên cứu; chú trọng theo dõi dài hạn sau ghép, đánh giá hiệu quả điều trị, chất lượng sống và hiệu quả kinh tế-xã hội, qua đó tạo cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện chuyên môn và hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực này.

Tặng hoa tri ân những cá nhân có nhiều đóng góp quá trình xây dựng và phát triển hoạt động ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (ẢNH: TRẦN CHIẾN)

Về phía Bộ Y tế sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy trình chuyên môn, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ chế bảo đảm cung ứng thuốc thiết yếu, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận kỹ thuật ghép an toàn, chất lượng cho người bệnh tại Viện cũng như các cơ sở y tế đủ điều kiện trên cả nước.