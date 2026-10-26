Hành trình 19 năm gieo mầm tri thức qua lớp học tình thương

Được anh Huỳnh Quang Khải gây dựng từ năm 2008 tại Quận 12 cũ (nay là Phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), lớp học Ngọc Việt dần trở thành nơi học tập của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận việc học thuận lợi. Qua nhiều năm, lớp học vẫn bền bỉ duy trì những giờ học miễn phí, bắt đầu từ những kiến thức nền tảng và sự kiên nhẫn dành cho từng em.

Hành trình ấy không chỉ được ghi dấu qua những trang vở, mà còn được nhiều cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông ghi nhận trong suốt những năm hoạt động. Sự quan tâm ấy góp phần đưa câu chuyện về một lớp học bình dị đến gần hơn với cộng đồng

Trong lớp học, mỗi ánh mắt đều hướng về một điều đang được khám phá. Có em chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên bảng; có em cúi sát trang vở, nắn nót viết lại từng con chữ. Khi gặp một bài toán khó, các em dừng bút suy nghĩ, dò lại phép tính rồi tiếp tục làm bài dưới sự hướng dẫn của thầy.

Nhịp học ở đây không nhất thiết giống nhau. Em hiểu bài nhanh có thể tiếp tục với bài tập mới; em còn lúng túng được thầy giảng lại, hướng dẫn từng bước. Sự kiên nhẫn ấy giúp việc học không chỉ là hoàn thành một trang vở, mà còn là quá trình để mỗi em hiểu bài, tự mình tìm ra đáp án và dần tin vào khả năng của bản thân.

Với người thầy, niềm vui đôi khi không nằm ở một bài giảng hoàn thành, mà ở khoảnh khắc một học trò từng rụt rè bắt đầu giơ tay phát biểu, một em từng gặp khó khăn nay có thể tự mình giải được bài toán. Những thay đổi ấy có thể nhỏ bé trong mắt người ngoài, nhưng lại là dấu hiệu cho thấy việc học đang mở ra những cánh cửa mới cho các em.

Một bài tập được hoàn thành, một câu hỏi được mạnh dạn đặt ra, hay một ánh mắt không còn e dè trước điều chưa biết - đó có thể là những bước tiến nhỏ, nhưng có ý nghĩa trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

Ở lớp học Ngọc Việt, giá trị của việc dạy và học không chỉ nằm ở những con chữ được viết nên, mà còn ở cách các em học kiên trì, biết sẻ chia và dần tin tưởng vào chính mình./.