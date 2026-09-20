Hành trình 18 năm thắp sáng ước mơ cho gần 8.000 bệnh nhi tim bẩm sinh

"Trái tim cho em” là chương trình can thiệp, phẫu thuật tim nhân đạo dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 18 tuổi, do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện từ năm 2008.

Sau 18 năm triển khai, “Trái tim cho em” đã vận động khoảng 260 tỷ đồng, hỗ trợ can thiệp, phẫu thuật cho gần 8.000 bệnh nhi tim bẩm sinh. Chương trình cũng tổ chức 125 chương trình khám sàng lọc miễn phí tại nhiều địa phương, giúp hơn 190.000 trẻ em được thăm khám, phát hiện bệnh và có hướng điều trị phù hợp.

Bên cạnh đó, “Trái tim cho em” hỗ trợ nhiều bệnh viện, trung tâm tim mạch, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, đặc biệt tại những địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu.

Để đạt được những kết quả đó, chương trình có sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước. Trong 18 năm qua, “Trái tim cho em” không chỉ hướng tới mang lại một trái tim khỏe mạnh cho trẻ nhỏ, mà còn trao cho các em cơ hội được sống, học tập, vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, Gala năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự đồng hành dành cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ của chương trình sau 18 năm, đồng thời tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái trên hành trình mang đến cơ hội sống và tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ.

Từ chương trình “Trái tim cho em” và Quỹ Tấm lòng Việt, nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh năm xưa nay đã trưởng thành, trở thành những người truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin cho các gia đình có con mắc dị tật tim bẩm sinh.

Vũ Quốc Tùng Bách (Hà Nội) là một trong những câu chuyện như vậy. Sinh năm 2008, ngay khi chào đời, Tùng Bách được phát hiện tim nằm bên phải lồng ngực và mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, em được phẫu thuật và điều trị thành công. Đến nay, niềm vui lớn của gia đình là Tùng Bách đã trở thành sinh viên đại học, khỏe mạnh và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình.

Mẹ Tùng Bách chia sẻ, thời điểm biết con mắc bệnh tim phức tạp, chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng của gia đình khiến chị gần như bất lực. May mắn nhờ chương trình đồng hành, con được chữa trị và có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật.

“Gia đình tôi rất biết ơn chương trình và đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Vinh, người đã phẫu thuật thành công cho con. Tôi ấn tượng nhất ở bác sĩ Vinh là sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương dành cho những trẻ em mắc bệnh tim. Con luôn được đón nhận, chăm sóc và động viên bằng tình yêu thương. Đó là những tình cảm gia đình tôi luôn ghi nhớ”, mẹ Tùng Bách xúc động nói.

Phát biểu tại Gala, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Trái tim cho em” đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hơn 190.000 trẻ em thông qua 125 chương trình trên cả nước. Đó là những con số rất đáng trân trọng. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả là nhiều em nhỏ đã được chữa trị, khỏe mạnh trở về với gia đình; nhiều người mẹ vơi đi những đêm dài lo âu, nhiều người cha tìm lại niềm hy vọng và nhiều mái ấm lại tràn ngập tiếng cười.

18 năm là một chặng đường đủ dài để một em bé từng được chương trình hỗ trợ chữa bệnh ngày nào, hôm nay đã trưởng thành, bước vào giảng đường đại học, đi làm và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình. Đó có lẽ là điều đẹp nhất mà “Trái tim cho em” đã làm được: không chỉ chữa lành một trái tim mà còn giữ lại một sự sống; không chỉ giữ lại một sự sống mà còn thắp sáng một ước mơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và biểu dương Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); các bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã bền bỉ đồng hành cùng chương trình trong suốt 18 năm qua.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, với mỗi em nhỏ, ước mơ là được học tập, vui chơi và lớn lên trong vòng tay gia đình. Tuy nhiên, với một em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, đôi khi ước mơ trước hết chỉ đơn giản là được khỏe mạnh, được đến trường và được vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Bởi vậy, mỗi ca can thiệp, mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp các em vượt qua bệnh tật mà còn trao lại một tuổi thơ và mở ra một tương lai rộng lớn hơn.

Từ câu chuyện của “Trái tim cho em”, chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng chăm sóc, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay riêng ngành y tế, mà là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội. Mỗi trẻ em, dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều cần được tạo cơ hội để chăm sóc sức khỏe, học tập, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ.

Đêm Gala cũng dành tình cảm đặc biệt cho Lai Châu - địa bàn đã nhiều năm gắn bó với chương trình và vừa trải qua những mất mát do thiên tai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục chung tay, đồng hành để “Trái tim cho em” đến được với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn; để hoàn cảnh kinh tế hay nơi các em sinh ra không trở thành rào cản đối với cơ hội được chữa bệnh, được đến trường và thực hiện ước mơ.