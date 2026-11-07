Hành trình 17 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Khoảnh khắc bắt phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 trong căn nhà hoang.

Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2.

Tình bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang tại thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Việc bắt giữ phạm nhân này khép lại hành trình truy bắt kéo dài 17 ngày tại những khu vực rừng núi hiểm trở của tỉnh Khánh Hòa.

Bốn phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 17 ngày truy tìm. Trước đó, chiều 21/10, cả 4 bỏ trốn trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng liên quan được huy động, chia thành nhiều mũi tiến sâu vào khu vực rừng núi lân cận.

Xung quanh trại giam A2 là khu vực đồi núi nên địa hình hiểm trở, khó khăn trong vấn đề truy bắt các phạm nhân.

Sau 3 ngày bỏ trốn, phạm nhân Lê Văn Cường (32 tuổi, quê Phú Thọ) - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Khánh Hòa) đã bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 24/10 tại chốt kiểm soát dưới chân đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa). Lê Văn Cường đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối 28/10, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, nâng số phạm nhân bị bắt lên 2 người. Võ Hoàng Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi bắt phạm nhân thứ 2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động vào khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh để truy tìm các phạm nhân.

Lực lượng công an bố trí nhiều chốt kiểm soát, phong tỏa các tuyến đường ra vào khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, kiểm tra người và phương tiện nhằm ngăn chặn phạm nhân tiếp tục bỏ trốn.

Rạng sáng 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh. Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người. Thời điểm này, Hồ Văn Tình là phạm nhân duy nhất trong nhóm vẫn đang lẩn trốn.

Trong suốt những ngày truy tìm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ kiên trì bám rừng, tổ chức kiểm soát các tuyến đường và khu dân cư lân cận, đồng thời phối hợp với người dân địa phương thông thạo địa hình để phục vụ công tác truy bắt.

Chiều 7/11, Hồ Văn Tình bị phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trong một căn nhà hoang tại thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Tình đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình, toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cuộc truy bắt kéo dài 17 ngày tại các khu vực rừng núi Khánh Hòa chính thức khép lại vào chiều 7/11.