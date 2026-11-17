Cô giáo Trần Thị Liêm (áo dài hồng) giáo viên Địa lí, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội trong buổi lễ tổng kết, trao giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm trường THPT số 13.

Hành trình tìm về bản làng

Nằm dưới chân núi Tản Viên thuộc vùng đất Ba Vì giàu truyền thống, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội được thành lập từ năm 1994, là mái nhà chung của nhiều thế hệ học sinh dân tộc Mường, Dao, Tày, Nùng...

Nhớ lại hình ảnh những cô cậu học trò mới 11, 12 tuổi lần đầu xa gia đình với chiếc ba lô nhỏ và những giọt nước mắt nhớ nhà giấu vội khi chia tay cha mẹ, cô giáo Trần Thị Liêm tâm niệm: Trước khi dạy một đứa trẻ học tốt, người thầy phải giúp các em cảm thấy được yêu thương, lắng nghe và có một mái nhà để tin cậy. Chính vì vậy, ở ngôi trường nội trú này, tiếng trống tan học không khép lại công việc của người giáo viên mà mở ra một “ca dạy” khác. Đó là những giờ phút các thầy cô chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sẻ chia những lần ốm đau hay những phút buồn tủi tuổi mới lớn.

Suốt 16 năm đứng trên bục giảng, nhận thấy yêu thương thôi là chưa đủ mà còn phải thấu hiểu, trân trọng thế giới văn hóa của học trò, cô giáo Liêm đã chủ động tìm về tận bản làng nơi các em sinh sống. Cô đến với đồng bào Dao ở thôn Bản Dao (xã Ba Vì), cùng ăn, cùng ở, học từng câu tiếng Dao để trò chuyện gần gũi hơn với phụ huynh và học sinh, lắng nghe những câu chuyện về phong tục và sinh hoạt văn hóa truyền thống. Với cô giáo Liêm, muốn học trò mở lòng, người thầy trước hết phải thật lòng bước đến gần cuộc sống của các em.

Sự thấu hiểu ấy đã kết trái ngọt khi tiết mục do cô và trò cùng chuẩn bị giành giải Xuất sắc tại cuộc thi “Sắc màu văn hóa dân tộc” của nhà trường. Hơn cả giải thưởng, ánh mắt rạng rỡ, tự hào của học trò khi đứng trên sân khấu giới thiệu bản sắc dân tộc mình chính là động lực để các em thêm tự tin bước tới tương lai.

Đổi mới bài giảng và khát vọng vươn xa

Không để môn Địa lí khô khan với những con số hay bản đồ trên trang sách, cô giáo Trần Thị Liêm cùng đồng nghiệp tích cực đưa trải nghiệm thực tiễn và các hoạt động STEM vào giảng dạy.

Qua từng tiết học, cô giúp học trò nhận ra vẻ đẹp quê hương, trân trọng giá trị của rừng, đất, nguồn nước, có ý thức giữ gìn môi trường sống và định hướng con đường lập thân, lập nghiệp ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại cho cô nhiều niềm vui nghề nghiệp như thành tích học sinh đạt giải Nhì cấp Thành phố môn Địa lí, cùng các danh hiệu thi đua, giáo viên dạy giỏi và sáng kiến chuyên môn.

Dẫu vậy, điều khiến cô trăn trở nhất vẫn là những học sinh còn tự ti, tiến bộ chậm. Cô giáo Trần Thị Liêm luôn tâm niệm thành công của người thầy không chỉ nằm ở những học sinh xuất sắc, mà còn ở khoảnh khắc một em nhỏ từng rụt rè nay dám giơ tay phát biểu, từng muốn bỏ cuộc nay biết cố gắng thêm một lần nữa.

Trước làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến giáo dục Thủ đô, cô Liêm khẳng định người thầy cần không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ để hướng dẫn học sinh tư duy độc lập. Tuy nhiên, công nghệ chỉ giúp đưa tri thức đến gần hơn, còn tình yêu thương, sự công bằng và niềm tin của thầy cô mới là điểm tựa giúp các em đủ can đảm bước về phía trước.

Ví nghề dạy học như việc gieo hạt trên vùng đất đá ong Ba Vì - nơi có những hạt mầm cần nhiều mùa mưa nắng mới bén rễ - cô giáo Trần Thị Liêm bày tỏ quyết tâm sẽ luôn giữ trọn sự tận tâm như buổi đầu đứng lớp. Để khi rời mái trường nội trú, mỗi học trò không chỉ mang theo tri thức mà còn mang theo niềm tin rằng mình được yêu thương, có giá trị và hoàn toàn có thể vươn xa.