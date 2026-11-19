Năm 2002, khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Thu Trang bắt đầu đi diễn hài. Những ngày đầu vào nghề, cô không có nhiều lợi thế về ngoại hình, từng tủi thân trước những lời chê bai nhan sắc, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Thay vì cố gắng trở thành một hình mẫu khác, Thu Trang chọn khai thác nét duyên riêng, biến những điều từng khiến mình tự ti thành chất liệu cho diễn xuất.

Thu Trang những ngày đầu mới bước chân vào làng giải trí.

Năm 2005, Thu Trang xuất hiện trong chương trình Gala Cười với tiểu phẩm Siêu Tiếp Thị, diễn cùng Tiết Cương. Sau đó, cô hoạt động nhiều tại sân khấu kịch. Những vai diễn hài hước, cá tính nhưng giàu cảm xúc dần tạo nên dấu ấn riêng. Danh xưng "Hoa hậu làng hài" cũng ra đời từ sự yêu mến của khán giả.

Tuy nhiên, Thu Trang không giới hạn bản thân trong những vai diễn gây cười. Khi bước sang lĩnh vực điện ảnh, nữ nghệ sĩ thử sức với nhiều dạng nhân vật. Em Là Bà Nội Của Anh (2015), Tiệc Trăng Máu (2020) là những tác phẩm cho thấy khả năng biến hóa của Thu Trang, từ việc mang đến tiếng cười cho đến khắc họa những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Năm 2016, Thu Trang thành lập công ty giải trí riêng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Không còn đơn thuần chịu trách nhiệm cho vai diễn của mình, nữ nghệ sĩ phải đối diện với những bài toán về kịch bản, nhân sự, kinh phí, thị trường và thị hiếu khán giả.

Thành công của những web-drama đạt hàng chục triệu lượt xem mở đường để Thu Trang đưa các câu chuyện lên màn ảnh rộng. Năm 2019, Chị Mười Ba: Phần Kết Thập Tam Muội bán được 650.000 vé trong tuần đầu tiên. Một năm sau, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử tiếp tục ghi nhận doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Thu Trang sau đó liên tiếp tham gia sản xuất và đóng chính trong Nghề Siêu Dễ (2022), Con Nhót Mót Chồng (2023). Đặc biệt, vai diễn trong Con Nhót Mót Chồng mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2023.

Vai diễn trong Con Nhót Mót Chồng mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2023.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, năm 2025, Thu Trang quyết định thử sức với vai trò đạo diễn điện ảnh thông qua Nụ Hôn Bạc Tỷ. Cùng lúc đảm nhận ba vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên, nữ nghệ sĩ đối diện với không ít áp lực khi đưa tác phẩm ra mắt vào mùa phim Tết.

Tuy nhiên, Nụ Hôn Bạc Tỷ đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục tại phòng vé, cán mốc doanh thu 212 tỷ đồng, đưa Thu Trang trở thành nữ đạo diễn trăm tỷ đầu tiên của Việt Nam. Thành tích này không chỉ có ý nghĩa với cá nhân nữ nghệ sĩ mà còn là dấu mốc đáng chú ý trong bối cảnh số lượng nữ đạo diễn điện ảnh thương mại vẫn còn khiêm tốn.

Điều đáng nói, Thu Trang không bước vào vị trí đạo diễn bằng một lối đi tắt. Thành công của Nụ Hôn Bạc Tỷ là kết quả của nhiều năm làm việc trên phim trường, tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, sản xuất và tìm hiểu thị trường.

Ở Thu Trang, khán giả còn nhìn thấy tinh thần "girl support girl" - phụ nữ ủng hộ phụ nữ. Từ những trải nghiệm từng bị từ chối vì ngoại hình, nữ nghệ sĩ chủ động tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ như Thiên Ân, Trâm Anh... được thể hiện năng lực trên màn ảnh rộng.

Mới đây, khi chia sẻ hình ảnh cùng Thiên Ân, Thu Trang trải lòng: "Hơn 10 năm trước tôi mê diễn lắm, chỉ cần được lên hình thì cát-xê bao nhiêu cũng nhận. Vậy mà đi thử vai toàn trượt, chỉ vì hồi xưa mình không có ngoại hình. Nên không có lợi thế mặc dù mình hợp vai người ở. Chính trải nghiệm đó mà 10 năm sau, tiêu chí hàng đầu của công ty Thu Trang khi bắt tay làm một tác phẩm điện ảnh là luôn ưu tiên chọn diễn viên hợp vai nhất, tạo cơ hội cho các bạn trẻ thực sự có năng lực và đam mê".

Ở Thu Trang, khán giả còn nhìn thấy tinh thần "girl support girl" - phụ nữ ủng hộ phụ nữ.

Dĩ nhiên, hành trình 10 năm của Thu Trang không chỉ có những thành công. Đầu năm 2026, khi Ai Thương Ai Mến do cô đóng chính kiêm đạo diễn và sản xuất không đạt doanh thu như kỳ vọng, nữ nghệ sĩ thẳng thắn nhận trách nhiệm. Kết quả này có thể là một bước lùi về mặt thương mại, song cũng là cơ hội để Thu Trang nhìn nhận lại bản thân trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, Thu Trang có những chia sẻ đầy xúc động: "Đứng ở cột mốc 10 năm, Trang không muốn nói công ty đã thành công đến đâu. Trang chỉ muốn nói rằng chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn yêu nghề, vẫn còn những câu chuyện muốn kể và vẫn còn rất nhiều điều muốn thực hiện.

Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn có những thử thách, những thành công và có thể cả những thất bại. Nhưng Trang tin rằng điều quan trọng không phải là mình chưa từng vấp ngã, mà là sau mỗi lần vấp ngã, mình vẫn đủ can đảm để đứng lên và bước tiếp. 10 năm trước, chúng tôi bắt đầu bằng những ước mơ. 10 năm sau, chúng tôi tiếp tục bước đi với những ước mơ ấy, nhưng có thêm kinh nghiệm, sự trưởng thành và lòng biết ơn".

Mười năm trước, Thu Trang thành lập công ty riêng khi đã có chỗ đứng trong lĩnh vực hài kịch. Mười năm sau, cô trở thành nữ đạo diễn trăm tỷ đầu tiên của Việt Nam. Từ một diễn viên từng chạnh lòng vì không được trao cơ hội, Thu Trang nay đã có thể tự tạo cơ hội cho mình và những người khác.

Hạnh phúc của Thu Trang và Tiến Luật khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Danh xưng "nữ đạo diễn trăm tỷ" là dấu mốc đáng tự hào, nhưng không phải giới hạn của Thu Trang. Bởi với nữ nghệ sĩ, 10 năm là một chặng đường để nhìn lại, chứ không phải điểm kết thúc.