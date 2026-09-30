Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh

Những lời hẹn ước

Đầu năm 2027, Thượng úy Trần Đức Hoàn và người yêu là Trịnh Thị Huyền My từng dự định tổ chức hôn lễ. Khi Thượng úy Hoàn nhận nhiệm vụ tham gia đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, hai người cùng gia đình thống nhất chờ anh hoàn thành chuyến công tác ở Nam Sudan rồi cưới, dự kiến vào cuối năm 2027. Với My, cô sinh viên 21 tuổi của Trường Đại học Đại Nam, đó là mốc để mong ngày gặp lại.

Trước chuyến đi, Thượng úy Hoàn là bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 3). Anh mong góp sức bằng chuyên môn, kể với bạn bè quốc tế về Việt Nam và sau này chia sẻ những trải nghiệm ở phái bộ với đồng đội trong nước. Còn My nói sẽ hoàn thành việc học, cùng gia đình hai bên chăm lo công việc ở nhà để anh yên tâm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và quan chức quốc tế tiễn lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xuất quân đi làm nhiệm vụ, tháng 9/2026. ẢNH: N.M

Ngày tiễn Thượng úy Hoàn ở sân bay Nội Bài, cô nắm chặt tay anh: “Em chỉ mong anh sang bên đó luôn giữ gìn sức khỏe, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ trở về để chúng mình tổ chức lễ cưới”.

Đám cưới là một điều cụ thể để hai người cùng chờ giữa quãng thời gian xa cách. Lần đầu tiễn người mình yêu đi xa như vậy, My vừa tự hào vừa nhớ mong.

Còn với Thiếu tá Nguyễn Văn Linh - Chính trị viên Đội Công binh số 5, lời hẹn đến từ cậu con trai thứ hai đang học lớp 4. Đây là lần đầu Thiếu tá Linh tham gia lực lượng GGHB LHQ và là chuyến xa nhà dài nhất đời quân ngũ. Đã được huấn luyện và chuẩn bị kỹ, anh vẫn hồi hộp trước hành trình tới phái bộ mới. Anh động viên vợ con, mong gia đình làm chỗ dựa để yên tâm nhận nhiệm vụ tại Abyei.

Lời con dặn “Bố đi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, con ở nhà sẽ nghe lời ông bà, mẹ và học tập thật tốt để chờ bố về”, khiến Thiếu tá Linh xúc động. Câu nói ấy sẽ là nguồn động viên trong một năm làm nhiệm vụ xa nhà của anh.

Chị Nguyễn Thị Hà, vợ Thiếu tá Linh, đã quen việc chồng công tác xa, nhưng đây là chuyến đi xa nhất của anh. Chị mong chồng trở về với những trải nghiệm mới để kể cho vợ con.

Mang mầm xanh tới Abyei

Tới Abyei thực hiện nhiệm vụ, Đội Công binh số 5 mang theo một loại cây đặc biệt: 4 cây tre nhỏ xanh mướt. Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Đội trưởng Đội Công binh số 5, cho biết việc chọn tre đã được cả đội cùng bàn bạc trước chuyến đi.

Theo kế hoạch, 4 cây tre sẽ được trồng ở các góc doanh trại, góp thêm màu xanh tại nơi đóng quân. Cây tre đã gắn với đời sống và lịch sử Việt Nam. Đại tá Thành cho rằng tre có thể thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở đây.

Tô thắm hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam Cuối tháng 9/2026, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho 247 cán bộ, nhân viên thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Ðội Công binh số 5 đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 có 63 quân nhân, thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. Ðội Công binh số 5 có 184 cán bộ, nhân viên, tới Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei, thay thế Ðội Công binh số 4. Tại lễ xuất quân, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước trao Quốc kỳ cho hai đơn vị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh các quân nhân cần phát huy cao nhất năng lực, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Nếu những cây tre này sống và phát triển tốt, đội dự định nhân rộng, thậm chí hình thành một khu tre tại phái bộ. Khi cây cho măng, một phần được giữ lại để tre tiếp tục phát triển, phần còn lại góp vào bữa ăn. Tất cả còn phụ thuộc vào khả năng bén rễ của chúng trên vùng đất mới.

Đi cùng tre là những hạt sen Tây Hồ. Thiếu tá Lý Thị Anh Thư, thành viên Đội Công binh số 5, kể: “Chúng tôi lựa chọn những hạt sen tốt nhất, khỏe mạnh nhất, cẩn thận đóng gói và bảo quản để mang theo, với mong muốn có thể ươm giống, nhân rộng và trồng tại khu vực Abyei”.

Trong hành trang lên đường, người lính Công binh Việt Nam mang theo những cây tre để gieo mầm xanh tại vùng đất Abyei. ẢNH: N.M

Cùng đội tới Abyei còn có Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Yến Linh - điều dưỡng viên Bệnh viện dã chiến cấp 1. Trước khi tham gia lực lượng GGHB, chị công tác tại Bệnh viện Quân y 121 thuộc Quân khu 9.

Thượng úy Linh từng phục vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Bentiu, Nam Sudan - nơi chăm sóc, điều trị cho nhân viên LHQ đến từ nhiều nước. Những trải nghiệm tại Bentiu cho chị thấy tình trạng thiếu nước sạch, nhiều khói bụi và điều kiện sinh hoạt hạn chế.

Lần này, nhiệm vụ của chị là tập trung vào xử trí ban đầu và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5. Ngoài nhiệm vụ của bệnh viện, chị mong góp sức giúp người dân, nhất là trẻ em.

Theo Thượng úy Linh, Đội Công binh số 5 đã chuẩn bị sách vở, quần áo và vật dụng thiết yếu cho hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Bệnh viện dã chiến cấp 1 của đội cũng có thể hỗ trợ thuốc men phù hợp nếu có điều kiện.

Nhớ những chuyến hỗ trợ người dân trong lần công tác ở Nam Sudan, Thượng úy Linh chia sẻ: “Có những lúc người dân chờ rất lâu mới có một đoàn đến hỗ trợ nên khi gặp đoàn, họ rất vui mừng. Những hình ảnh đó khiến tôi càng mong muốn lần này có thể làm được điều gì đó thiết thực cho người dân ở Abyei”.