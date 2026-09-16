Hành, tỏi mua về đừng cất tùy tiện: 6 nguyên tắc giúp củ khô ráo, lâu mọc mầm

Chọn củ khô, chắc và tránh ngay túi nilon kín

Muốn hành, tỏi để được lâu, nên bắt đầu ngay từ lúc mua. Hãy chọn những củ chắc tay, lớp vỏ ngoài khô, không bị dập, mềm, ẩm hoặc xuất hiện những đốm bất thường.

Không nên chọn túi có nhiều củ ẩm hoặc đọng hơi nước. Đặc biệt, nếu phần cổ củ còn ướt, lớp vỏ chưa khô hẳn thì thời gian bảo quản thường ngắn hơn.

Sau khi mua về, nên kiểm tra lại và tách riêng những củ bị trầy xước, dập hoặc mềm. Củ nguyên vẹn có thể dành để bảo quản lâu hơn, còn những củ đã tổn thương nên được sử dụng trước.

Một sai lầm phổ biến là cho hành, tỏi vào túi nilon rồi buộc kín. Cách này dễ giữ hơi ẩm quanh củ, khiến không gian bên trong bí và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Hành, tỏi vì thế có thể nhanh mềm, mọp và thối.

Thay vào đó, nên dùng túi giấy, túi lưới hoặc giỏ có nhiều khe thoáng để không khí lưu thông. Nếu bảo quản số lượng lớn, cũng không nên chất củ thành đống quá chặt khiến phần bên trong bị bí khí.

Hành, tỏi rất dễ mọc mầm, mềm hoặc thối nếu bảo quản sai cách - Ảnh minh hoạ

Khô, tối, thoáng và kiểm tra thường xuyên

Vị trí bảo quản cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hành, tỏi. Nên chọn nơi khô ráo, thoáng khí, ít ánh sáng và có nhiệt độ tương đối ổn định.

Không nên đặt hành, tỏi cạnh bồn rửa, nơi thường xuyên có hơi nước hoặc vị trí bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Môi trường nóng ẩm vừa làm tăng nguy cơ mốc, thối vừa có thể thúc đẩy quá trình nảy mầm.

Tủ bếp thông thoáng hoặc một góc khô ráo trong nhà thường phù hợp hơn những ngăn kín, ẩm. Điều quan trọng là củ không bị “ủ” trong không gian bí.

Một lưu ý khác là không nên rửa hành, tỏi trước khi cất. Nước còn sót trên bề mặt hoặc len vào các lớp vỏ sẽ làm tăng độ ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Nếu củ sạch, chỉ cần giữ nguyên lớp vỏ khô bên ngoài; khi sử dụng mới bóc hoặc làm sạch.

Với hành, tỏi tự trồng hoặc vừa thu hoạch, cần hong hoặc xử lý để bề mặt thật khô trước khi đưa vào bảo quản lâu dài.

Muốn hành tỏi để được lâu, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng - Ảnh minh hoạ

Trong quá trình cất giữ, nên kiểm tra định kỳ. Những củ bắt đầu mềm, mọc mốc hoặc xuất hiện mùi bất thường cần được tách ra sớm để hạn chế ảnh hưởng đến các củ còn lại.

Khi kiểm tra, cũng tránh bóp hoặc nén mạnh vì những vết dập nhỏ có thể trở thành vị trí khiến củ xuống cấp nhanh hơn.

Hành, tỏi mọc mầm không đồng nghĩa với việc cả củ đã hỏng. Nếu củ vẫn chắc, không mốc, không thối và không có mùi bất thường, có thể xử lý phần mầm tùy mục đích sử dụng. Tuy nhiên, chất lượng và hương vị có thể thay đổi khi củ bắt đầu nảy mầm.

Ngược lại, những củ đã mềm nhũn, chảy nước, mốc hoặc thối không nên tiếp tục để chung với phần còn tốt.

Nhìn chung, không cần đến những mẹo bảo quản cầu kỳ. Chọn củ nguyên vẹn, giữ khô, bảo quản trong vật chứa thoáng khí, tránh ánh sáng trực tiếp và kiểm tra thường xuyên là những nguyên tắc quan trọng giúp hành, tỏi chậm mọc mầm và hạn chế thối hỏng.