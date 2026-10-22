'Hành tinh 4.0' vào chặng chung kết

Để chuẩn bị cho phần thi Robotics với chủ đề “Gặt mùa vàng Điện Biên”, các đội tập trung kiểm tra khả năng vận hành của ro - bot qua từng lần chạy thử. Nhiệm vụ thu hoạch, vận chuyển lúa trên sa hình trong thời gian giới hạn, đòi hỏi ro - bot di chuyển chính xác, các cơ cấu hoạt động ổn định và phương án thực hiện hợp lý. Qua quá trình thử nghiệm, học sinh rà soát những điểm chưa phù hợp, điều chỉnh các chi tiết nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Học sinh điều chỉnh ro - bot sau mỗi lần vận hành để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Cùng với phần thi Robotics, các đội còn dành nhiều thời gian ôn luyện phần thi Cánh cổng tri thức và hoàn thiện sản phẩm dự thi Chinh phục khoa học công nghệ. Cánh cổng tri thức đòi hỏi kiến thức vững, tư duy nhanh và khả năng vận dụng hiểu biết; trong khi đó, phần thi Chinh phục khoa học công nghệ yêu cầu học sinh trình bày rõ ý tưởng, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng của sản phẩm. Việc phân công nhiệm vụ, trao đổi phương án và rà soát từng nội dung giúp các thành viên phối hợp tốt hơn trong quá trình chuẩn bị.

Theo em Chui Quỳnh Chi, học sinh lớp 12C10, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Điện Biên, quá trình chuẩn bị đặt ra nhiều yêu cầu, buộc các thành viên phải trao đổi và cùng tìm cách giải quyết những khó khăn phát sinh.

“Để chuẩn bị cho vòng chung kết, chúng em cùng nhau ôn lại kiến thức, rà soát từng nội dung và hoàn thiện những phần việc được phân công. Có những nội dung khi bắt tay vào thực hiện mới thấy khó hơn dự kiến, nên cả đội phải trao đổi, thử nghiệm và điều chỉnh nhiều lần. Qua quá trình đó, chúng em ngày càng chủ động phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh và tự tin hơn khi trình bày ý tưởng của mình. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt trong vòng chung kết”, Quỳnh Chi hào hứng chia sẻ.

Đội thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tập luyện tại trường quay của Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.

Phần thi Chào hỏi cũng dần được các đội hoàn thiện qua những buổi tập. Từ lời dẫn, cách thể hiện, đến sự phối hợp giữa các thành viên đều được điều chỉnh để tạo nên phần trình bày tự nhiên, cuốn hút và mang dấu ấn riêng của mỗi đội thi.

Với em Lò Bảo Nam, học sinh lớp 12C2, trường THPT Thanh Nưa, sự chuẩn bị của cả đội đòi hỏi mỗi thành viên phải nắm chắc nhiệm vụ của mình, đồng thời chủ động phối hợp với các bạn để xử lý những tình huống có thể xảy ra khi bước vào cuộc thi. “Càng gần ngày diễn ra trận Chung kết, chúng em càng cố gắng tập trung cho từng phần việc. Chúng em cùng nhau luyện tập, trao đổi những điểm chưa tốt và hỗ trợ nhau để chuẩn bị chu đáo hơn. Em nghĩ, điều quan trọng là mỗi thành viên phải có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình; đồng thời, phải biết phối hợp với các bạn khi có tình huống bất ngờ xuất hiện trong quá trình thi. Đội thi chúng em rất quyết tâm và sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết khả năng trong vòng chung kết” - Bảo Nam bày tỏ.

Đội thi Trường THPT Thanh Nưa luyện tập phần thi Chào hỏi.

Sự chủ động của học sinh có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị, song các em vẫn cần sự đồng hành, hướng dẫn của giáo viên để hoàn thiện kiến thức, sản phẩm và kỹ năng thực hành. Thay vì làm thay, giáo viên gợi mở, hỗ trợ các em nhận diện điểm còn hạn chế, tìm phương án giải quyết và trực tiếp thử nghiệm.

Thầy giáo Nguyễn Sông Thao, Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: “Nhà trường chú trọng phát huy tính chủ động của học sinh trong suốt quá trình chuẩn bị. Tập trung củng cố kiến thức, rèn kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống cho các thành viên trong đội chơi. Giáo viên đồng hành, gợi mở để các em nhận ra những điểm cần hoàn thiện; còn việc lựa chọn cách giải quyết và phối hợp với đồng đội là điều học sinh phải trực tiếp thực hiện”.

Lắp ráp ro - bot, chuẩn bị cho phần thi Robotics.

Chương trình Chung kết “Hành tinh 4.0” năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 24/10 tại trường quay của Báo và thát thanh, truyền hình Điện Biên. Trên sân thi đấu, kiến thức, khả năng xử lý tình huống, sự chính xác của ro - bot và sức thuyết phục của những ý tưởng khoa học, công nghệ sẽ cùng được thử thách. Mỗi phần thi hứa hẹn những màn tranh tài gay cấn, nơi các đội thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội trong hành trình chinh phục “Hành tinh 4.0”.