Hành tây tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn: 8 nhóm người cần lưu ý

Dưới đây là những nhóm người cần lưu ý khi ăn hành tây để bảo vệ sức khỏe.

Người mắc bệnh dạ dày, đường ruột nhạy cảm

Hành tây chứa fructan - loại carbohydrate thuộc nhóm FODMAP mà một số người khó tiêu hóa. Khi lên men trong ruột, chất này có thể gây đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi và khó chịu, nhất là ở người có hội chứng ruột kích thích hoặc đường ruột nhạy cảm.

Với người bị trào ngược dạ dày thực quản, hành tây, đặc biệt khi ăn sống, có thể làm triệu chứng ợ nóng hoặc trào ngược nặng hơn. Người đang tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc mắc bệnh Crohn trong giai đoạn bùng phát cũng nên theo dõi phản ứng của cơ thể và điều chỉnh khẩu phần theo hướng dẫn chuyên môn.

Người mắc bệnh thận

Người bệnh thận cần kiểm soát một số khoáng chất trong chế độ ăn, trong đó có phốt pho, tùy tình trạng bệnh và phương pháp điều trị. Tuy nhiên, không nên mặc định hành tây chứa nhiều phốt pho hoặc tất cả người mắc bệnh thận đều phải kiêng loại củ này.

Người bệnh nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần phù hợp với chức năng thận, kết quả xét nghiệm và chế độ ăn đang áp dụng. Không tự ý loại bỏ nhiều loại rau củ khỏi thực đơn nếu chưa có chỉ định.

Người có huyết áp thấp

Một số hợp chất trong hành tây, chẳng hạn quercetin, được nghiên cứu về tác động đối với sức khỏe tim mạch và huyết áp. Tuy nhiên, chưa có đủ căn cứ để kết luận rằng ăn hành tây thông thường sẽ khiến mọi người bị huyết áp thấp tụt huyết áp nghiêm trọng.

Nếu thường xuyên chóng mặt, hoa mắt hoặc có tiền sử huyết áp thấp, người dùng nên chú ý triệu chứng và trao đổi với bác sĩ khi nghi ngờ thực phẩm hoặc thuốc đang sử dụng ảnh hưởng đến huyết áp. Không nên tự kiêng hành tây chỉ vì lo ngại chưa được xác định rõ.

Hành tây có thể gây đầy hơi, khó chịu đường tiêu hóa

Người mắc bệnh về mắt

Khi cắt hành tây, các hợp chất dễ bay hơi được giải phóng và gây kích ứng mắt, khiến mắt cay, chảy nước mắt. Đây chủ yếu là phản ứng khi tiếp xúc lúc sơ chế, không đồng nghĩa với việc ăn hành tây sẽ làm bệnh mắt nặng hơn.

Người đang bị đau mắt đỏ hoặc có bệnh lý về mắt nên tuân thủ hướng dẫn điều trị, tránh dụi mắt và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hơi hành tây nếu gây khó chịu. Chưa có cơ sở chắc chắn để xem việc kiêng ăn hành tây là biện pháp điều trị các bệnh về mắt.

Người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị kích ứng

Một số người cho biết họ cảm thấy nóng rát, khó chịu hoặc gặp vấn đề tiêu hóa sau khi ăn hành tây, đặc biệt khi ăn nhiều hoặc ăn sống. Với nhóm này, nên giảm khẩu phần, thử cách chế biến phù hợp và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Tuy nhiên, khái niệm “nóng trong” không phải là chẩn đoán y khoa cụ thể. Nếu xuất hiện phát ban, ngứa kéo dài hoặc các biểu hiện bất thường sau ăn, cần tìm nguyên nhân thay vì mặc định tất cả đều do tính cay nóng của hành tây.

Người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với hành tây

Dị ứng hành tây không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra. Triệu chứng có thể gồm ngứa miệng, nổi mề đay, mẩn đỏ, buồn nôn, ho hoặc khó thở. Một số người có thể phản ứng với hành tây sống lẫn hành đã nấu chín.

Nếu từng có phản ứng dị ứng rõ ràng, người bệnh nên tránh thực phẩm gây dị ứng và trao đổi với bác sĩ để được đánh giá. Trường hợp sưng môi, sưng lưỡi, khó thở hoặc choáng sau ăn cần được cấp cứu ngay vì có thể là dấu hiệu phản vệ.

Người đang dùng thuốc chống đông hoặc chuẩn bị phẫu thuật

Hành tây chứa các hợp chất có thể được nghiên cứu về tác động đến tiểu cầu và quá trình đông máu, nhưng không nên suy diễn rằng khẩu phần hành tây thông thường chắc chắn làm tăng nguy cơ chảy máu ở mọi người dùng thuốc chống đông.

Người đang dùng thuốc ảnh hưởng đến đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật nên thông báo với bác sĩ về các loại thuốc, thực phẩm bổ sung và chế độ ăn của mình. Không tự ngừng thuốc hoặc kiêng thực phẩm theo lời truyền miệng.

Phụ nữ mang thai có triệu chứng khó chịu khi ăn hành tây

Hành tây không phải thực phẩm mà mọi phụ nữ mang thai đều cần tránh. Tuy nhiên, ăn nhiều hành tây sống có thể khiến một số thai phụ đầy hơi, ợ nóng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Nếu gặp các triệu chứng này, mẹ bầu có thể giảm lượng ăn, ưu tiên hành tây đã nấu chín và theo dõi khả năng dung nạp. Trường hợp có dị ứng hoặc bệnh lý cần chế độ ăn riêng, nên trao đổi với bác sĩ đang theo dõi thai kỳ.