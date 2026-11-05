Hạnh phúc từ những điều giản dị

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài dự thi của em Trần Trúc Linh - Lớp 3B - Trường Tiểu học Gia Sàng (Thái Nguyên), tham gia hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” thuộc Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Tác phẩm vinh dự được lựa chọn vào TOP 10 bài viết truyền cảm hứng tại cuộc thi.

Bài viết kể về hành trình của một học sinh Trần Trúc Linh phải tạm xa trường lớp từ tháng 12/2025 để điều trị bệnh hiểm nghèo. Trong những ngày tháng khó khăn tại bệnh viện, em nhận được sự quan tâm, động viên từ cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô, phụ huynh và bạn bè thông qua chuyến thăm hỏi đầy tình cảm.

Tác phẩm vinh dự được lựa chọn vào TOP 10 bài viết truyền cảm hứng tại cuộc thi.

Có ai đó đã từng hỏi em: "Hạnh phúc là gì?" Trước đây, em nghĩ hạnh phúc là được điểm tốt, được vui chơi cùng bạn bè dưới sân trường đầy nắng hay được cô giáo khen khi làm bài đúng. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra đến, khiến em hiểu rằng hạnh phúc còn là những điều giản dị mà vô cùng quý giá: được yêu thương, được quan tâm và luôn có những người bên cạnh, dù em đang ở nơi đâu.

Tháng 12 năm 2025, em biết mình mắc bệnh hiểm nghèo. Em phải tạm xa mái trường Tiểu học Hương Sơn thân yêu, xa lớp học quen thuộc, xa cô giáo và những người bạn vẫn ngày ngày cùng em học tập, vui chơi. Thay vì đến trường, em bắt đầu những ngày tháng điều trị trong bệnh viện. Những mũi kim tiêm, những lần truyền thuốc khiến em mệt mỏi. Có những lúc em đau, em buồn, em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và các bạn thật nhiều, chỉ mong được trở lại rồi ngồi vào chiếc bàn học thân quen, nghe tiếng cô giảng bài và ríu rít chuyện trò cùng các bạn.

Nhưng giữa những ngày tháng khó khăn ấy, em nhận ra mình không hề đơn độc. Bởi ở nơi xa, mái trường thân yêu vẫn luôn hướng về em bằng tất cả tình yêu thương.

Em sẽ không bao giờ quên ngày các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn đến thăm em. Nhìn thấy những gương mặt thân quen, em vừa vui mừng, vừa xúc động. Cô giáo chủ nhiệm ân cần hỏi han ôm em vào lòng và động viên em cố gắng. Vòng tay của cô ấm áp biết bao! Em cảm thấy như mình đang được trở lại bên mẹ, được chở che và tiếp thêm sức mạnh. Những lời hỏi thăm của thầy cô, những lời chúc hồn nhiên của các bạn lớp 3B và các bạn học sinh trong trường khiến em cảm nhận được rằng mọi người vẫn nhớ đến em, vẫn mong em sớm khỏe lại để trở về.

Có lẽ, với mọi người, đó chỉ là những lời hỏi thăm, những cái ôm hay một chuyến đi thăm bình dị. Nhưng với em, đó là những món quà vô giá. Mỗi lời động viên như tiếp thêm cho em một chút sức mạnh; mỗi nụ cười như thắp lên trong em một niềm vui. Những lúc mệt mỏi hay buồn lòng, em lại nhớ đến cô giáo, nhớ các bạn và tự nhủ mình phải cố gắng từng ngày. Em mong một ngày không xa sẽ được trở lại mái trường, được nghe tiếng trống trường vang lên, được cùng các bạn học bài, vui chơi và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ bé của tuổi học trò.

Từ những điều đã trải qua, em hiểu rằng trường học hạnh phúc không nhất thiết phải là nơi có những điều thật lớn lao. Đó là nơi mỗi học sinh được yêu thương, được lắng nghe và được trân trọng. Đó là nơi thầy cô không chỉ dạy em kiến thức mà còn dành cho em sự quan tâm, sẻ chia. Đó là nơi bạn bè biết yêu quý, động viên nhau khi gặp khó khăn. Và với em, trường học hạnh phúc còn là nơi dù em chưa thể đến lớp, tình yêu thương vẫn luôn tìm đến em.

Em biết ơn mái trường Tiểu học Hương Sơn đã cho em những người thầy, người cô tận tâm và những người bạn đáng yêu. Em cảm ơn cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng tất cả các bạn đã dành cho em thật nhiều tình cảm. Chính tình yêu thương ấy giúp những ngày điều trị của em trở nên ấm áp hơn, giúp em có thêm niềm tin và hy vọng.

Em vẫn đang cố gắng từng ngày, mang theo trong tim hình ảnh mái trường, nụ cười của cô và những gương mặt thân thương của bạn bè. Em mong sớm được trở lại lớp học, được ngồi bên các bạn dưới mái trường thân yêu. Bởi em hiểu rằng, dù em đang ở đâu, em vẫn luôn là một phần của mái trường hạnh phúc - nơi có những trái tim yêu thương luôn hướng về em.