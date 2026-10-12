Hạnh phúc trong ngôi nhà có 4 cô con gái

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Nhắc đến 4 cô con gái, câu chuyện của anh Tô Kim Cử trở nên rôm rả hẳn. Con gái cả Thu Hường (23 tuổi) đã đi làm, cô út Kim Dung mới học tiểu học, còn Minh Anh là sinh viên đại học và Thu Nga học THCS. Ở những độ tuổi khác nhau, mỗi cô con gái lại bộc lộ nét riêng, khiến căn nhà lúc nào cũng có những câu chuyện để bố mẹ nhớ và kể.

Anh Cử bảo, con gái anh mỗi đứa một tính. Có đứa cá tính, dứt khoát, gặp chuyện thường muốn giải quyết nhanh. Có đứa lại đặc biệt nhẹ nhàng tình cảm, bố mẹ đi làm về là chạy ra ôm, đòi thơm. Những cách thể hiện yêu thương rất tự nhiên ấy khiến ngôi nhà của anh Cử luôn nhiều tiếng cười.

Vậy nên, khi được hỏi sống giữa những người phụ nữ trong gia đình có bao giờ cảm thấy mình bị "áp đảo" không, anh Cử mỉm cười: Có chăng, đó là kiểu "áp đảo" của sự chiều chuộng, của việc vợ con muốn thì anh chiều, vợ con cần gì thì anh lại tìm cách lo.

Bài toán thực tế để chăm lo con ăn học, trưởng thành

Anh Cử là con trai trưởng trong gia đình có 4 anh em. Bởi vậy, câu chuyện vợ chồng anh sinh liền 4 con gái khó tránh khỏi những câu hỏi về chuyện có con trai.

Luôn cởi mở khi chia sẻ về điều này, anh Cử cho biết: Vợ chồng anh từng mong gia đình có "đủ nếp, đủ tẻ". Khi đã có những cô con gái, vợ chồng anh vẫn mong nếu có thêm con thì sẽ là một cậu con trai. Đó đơn giản là mong muốn có cả con gái, con trai trong nhà, chứ không vì sức ép phải có con trai. Bố mẹ chưa bao giờ thúc giục vợ chồng anh chuyện đó. Ngay cả những lời trêu đùa, bóng gió từ người thân, anh cũng chưa từng phải nghe.

Ông bà và các cháu trong gia đình anh Tô Kim Cử luôn giữ sự gần gũi, gắn bó giữa các thế hệ

Rồi cô con gái út chào đời, câu chuyện "nếp hay tẻ" được đặt lại phía sau và nhanh chóng trở nên nhỏ bé trước bài toán lớn, thực tế hơn nhiều, chính là phải làm sao chăm lo để 4 con được ăn học và trưởng thành.

Có thời điểm công việc của anh Cử rất thất thường sau khi vừa sinh con thứ 2. Một tháng có 30 ngày nhưng có khi anh chỉ làm được khoảng 15 ngày, hôm nào bên ngoài có việc thì đi, không có việc lại về nhà. Trong khi đó những khoản phải chi của gia đình vẫn đều đặn mỗi tháng. Anh nhớ có lúc chưa hết tháng, gia đình đã hết tiền và phải đi vay. Tình trạng ấy lặp đi lặp lại qua nhiều tháng. Kể lại quãng thời gian ấy, anh Cử cho rằng đó giống như một phần của đời sống gia đình mà hai vợ chồng buộc phải đi qua.

Cũng từ những tháng ngày phải tính từng khoản chi, anh Cử hình thành một quan niệm rất thực tế về tiền bạc trong gia đình. Kiếm được bao nhiêu cần phải biết liệu chứ không thể chi hết bấy nhiêu. Anh lấy ví dụ: Giả sử một ngày kiếm được 1 triệu đồng cũng không có nghĩa có thể dùng cả 1 triệu đồng chi tiêu hết cho một bữa ăn. Bởi nhà có nhiều người, phía sau còn rất nhiều khoản phải lo.

Trong cách nhìn của anh Cử, người vợ là "tay hòm chìa khóa", còn người chồng phải có trách nhiệm làm việc, lo kinh tế. Song điều anh nhấn mạnh hơn cả vẫn là hai người phải đồng lòng. Gia đình anh không có "bảng phân công" rằng chồng nhất định phải lo việc này, vợ nhất định phải làm việc kia. Anh nói đơn giản là nhìn thấy việc thì cùng bảo nhau làm, việc nào ai làm được thì làm từ chuyện kiếm tiền, chăm con đến công việc trong nhà.

Mâu thuẫn dừng ở… chuyện nhỏ

Chung sống với nhau nhiều năm, nuôi 4 đứa con và từng trải qua thời điểm kinh tế chật vật, anh Cử và chị Hiếu cũng không tránh khỏi những lúc không vừa ý nhau. Nhưng giữa hai người hiếm có mâu thuẫn lớn, chủ yếu là khác nhau một chút về quan điểm hoặc những va chạm nhỏ trong sinh hoạt.

Với anh Tô Kim Cử, mỗi chuyến đi, điều quan trọng nhất là cả gia đình có thời gian ở bên nhau

Một buổi sáng gần đây là ví dụ, khi anh Cử nhờ vợ đóng nước vào bình nước cá nhân để mang đi làm uống. Chị Hiếu lúc ấy đang mải nấu ăn nên không để ý. Nước trào xuống nền nhà, người lấy chổi lau, người bê bình, rồi đến lúc chiếc bình có vấn đề thì hai vợ chồng lại chẳng ai nhớ chính xác trước đó ai đã cầm nó.

"Em có cầm đâu", "Anh cũng có cầm đâu". Từ một bình nước, hai người nói qua nói lại rồi giọng cứ thế to dần. Ông bà ở gần nghe thấy tiếng còn phải nhắc: Có mỗi việc ấy mà hai đứa cũng nói to tiếng với nhau. Nhưng rồi cuộc tranh luận cũng chỉ đến thế và dừng lại. Anh Cử kể, khi hai vợ chồng bất đồng, anh thường là người đi ra chỗ khác, chị cũng dừng lại không nói nữa. Khi cơn bực đã qua, họ không nhất thiết phải lôi câu chuyện trở lại để tiếp tục phân định xem rốt cuộc ai đúng, ai sai.

Với gia đình anh Cử, cách để những va chạm thường ngày không đi quá xa cũng rất đơn giản, đó là chuyện nhỏ được dừng lại ở chuyện nhỏ. Bình nước đổ thì cùng thu dọn, cơn bực qua đi, vợ chồng lại tiếp tục công việc của mình.

Cùng vun vén yêu thương

Gia đình anh Cử có 3 thế hệ cùng chung sống. Ông bà ở tầng một, vợ chồng anh và các con ở những tầng phía trên. Sống chung nhưng mỗi thế hệ vẫn có nếp sinh hoạt riêng. Từ giờ giấc đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, mọi người tôn trọng thói quen của nhau, vừa giữ được sự gần gũi vừa để mỗi người có khoảng riêng thoải mái.

Với các con, chuyện sắp xếp không gian trong nhà cũng được vợ chồng anh tính theo nhu cầu từng thời điểm. Ban đầu, hai người định bố trí cho cô út ở tầng 3, sau lại nghĩ con nhỏ đi học, sách vở nhiều nên bàn nhau để con ở tầng thuận tiện hơn, còn hai vợ chồng chuyển lên trên. Lý do anh Cử đưa ra rất đơn giản: "Vợ chồng mình vẫn còn leo được".

Sự quan tâm trong gia đình cũng dần được các con đáp lại theo cách riêng khi trưởng thành. Nếu ngày nhỏ, những món quà dành tặng ông bà, bố mẹ chỉ là những bông hoa đủ màu do các con tự tay làm, thì khi con gái lớn đi làm, những món quà cũng trở nên thiết thực hơn, ví dụ như những bộ quần áo tặng người thân. Với anh Cử, những món quà ấy là dấu hiệu cho thấy cô con gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành, bắt đầu biết quan tâm, để ý và chăm lo cho những người thân trong gia đình.

Những dịp lễ hay khi có điều kiện, anh Cử thường thu xếp đưa cả nhà đi chơi. Điểm đến vừa được cân nhắc sao cho phù hợp với kinh tế gia đình, vừa chiều theo sở thích của các con. Với anh, đi đâu không quan trọng bằng việc cả nhà có dịp cùng ra ngoài, dành thời gian bên nhau.

Sau nhiều năm làm chồng, làm bố và cùng vợ đi qua những giai đoạn kinh tế chật vật, điều anh Cử rút ra về cuộc sống gia đình cũng rất giản dị. Theo anh, các thành viên cần biết thương yêu, đùm bọc, bảo ban nhau, còn giữa vợ và chồng phải có trách nhiệm, biết chia sẻ với nhau từ công việc trong nhà.

Đó cũng là điều anh mong 4 cô con gái có khi bước vào cuộc sống riêng. Không có "công thức" nào về hạnh phúc, anh chỉ mong các con chịu khó, biết chăm lo, vun vén cho gia đình.

Có lẽ vì thế, khi nói về điều giúp gia đình anh vui vẻ, thuận hòa, anh Cử không nhắc đến điều gì lớn. Câu chuyện của anh cuối cùng vẫn trở về với cách những thành viên trong gia đình đối đãi với nhau mỗi ngày, đó là biết thương nhau, biết chia sẻ và cùng nhau chăm lo cho gia đình.