Hạnh phúc trọn vẹn của Phương Mỹ Chi và chàng trai hơn 9 tuổi

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào cùng phong cách âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định vị trí riêng, đồng thời ghi dấu ấn qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu.

Mới đây, trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội vào tối 7/11, bên cạnh những tiết mục được dàn dựng hoành tráng, sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định trên sân khấu cùng nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, cả hai đã cùng tái hiện khung cảnh đám cưới trong MV Thiên đường với người thương, mang đến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến khán giả thích thú.

Bảo Định xuất hiện trên sân khấu, cùng Phương Mỹ Chi tạo nên tiết mục đám cưới đáng nhớ ở đêm nhạc tại Hà Nội. (Ảnh từ IG Bảo Định)

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi và Bảo Định có những biểu cảm, cử chỉ thân thiết, phối hợp ăn ý khi hóa thân thành một cặp đôi. Màn tái hiện khung cảnh đặc biệt này khiến không khí đêm nhạc trở nên sôi động, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người có mặt. Nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến cả hai một lần nữa xuất hiện bên nhau trong hình ảnh cô dâu, chú rể.

Sự góp mặt của Bảo Định cũng được xem là một trong những bất ngờ tại đêm nhạc lần này. Trước đó, Phương Mỹ Chi không công bố nam diễn viên trong danh sách khách mời biểu diễn. Vì vậy, màn kết hợp của cả hai, đặc biệt là khoảnh khắc tái hiện đám cưới trên sân khấu, càng khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú.

Đây cũng được xem là màn tái hợp đáng mong chờ của Phương Mỹ Chi và chàng trai hơn 9 tuổi. Trước đó, cả hai từng có dịp kết hợp trong đêm nhạc của nữ ca sĩ tại TP.HCM. Tiết mục chung nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình. Tiếp nối hiệu ứng tích cực ấy, Phương Mỹ Chi tiếp tục kết đôi cùng Bảo Định trong đêm diễn tại Hà Nội, khiến những người yêu thích màn tương tác của cả hai có thêm dịp phấn khích.

Sau đêm nhạc ở TP.HCM, hạnh phúc trọn vẹn với khán giả yêu thích Phương Mỹ Chi khi nữ ca sĩ và Bảo Định tái hiện cảnh đám cưới ở đêm nhạc tại Hà Nội. (Ảnh từ IG Bảo Định)

Phương Mỹ Chi và Bảo Định từng hợp tác trong MV Thiên đường với người thương. Dù là lần đầu tiên làm việc chung, cả hai đã cho thấy sự ăn ý trong diễn xuất, đặc biệt qua những phân cảnh tình cảm với biểu cảm tự nhiên và tương tác gần gũi. Hình ảnh cặp đôi trong sản phẩm âm nhạc nhanh chóng nhận được sự chú ý, góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực cho MV.

Không chỉ kết hợp trong công việc, Phương Mỹ Chi và Bảo Định còn nhiều lần có những tương tác thân thiết, thoải mái. Điều này khiến khán giả càng thêm yêu thích sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ, thậm chí tích cực đẩy thuyền, mong cả hai có thể trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Phương Mỹ Chi và Bảo Định chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Mối quan hệ của cả hai vẫn được biết đến ở mức đồng nghiệp thân thiết, có sự phối hợp ăn ý trong các dự án nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong đêm nhạc ở TP.HCM trước đó. Cả hai kết hợp ăn ý từ sân khấu đến đời thường.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc. Từ hình ảnh cô bé dân ca từng gây chú ý tại Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ từng bước trưởng thành, chủ động làm mới bản thân và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Dù có những thay đổi trong phong cách, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được dấu ấn riêng thông qua việc khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong các sản phẩm hiện đại.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ liên tục ghi điểm với khán giả qua các dự án âm nhạc được đầu tư về nội dung, hình ảnh lẫn chất lượng chuyên môn. Đặc biệt, việc mạnh dạn kết hợp âm hưởng dân gian với những thể loại âm nhạc đương đại giúp Phương Mỹ Chi tiếp cận thêm nhiều đối tượng khán giả, nhất là người trẻ. Nữ ca sĩ cũng cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật, không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới thay vì chỉ gắn bó với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, những đêm nhạc cá nhân với quy mô hoành tráng của Phương Mỹ Chi cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ đông đảo. Việc tổ chức chương trình tại cả TP.HCM và Hà Nội, quy tụ nhiều khách mời cùng những tiết mục được dàn dựng công phu cho thấy sức hút ngày càng lớn của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi duy trì sức hút sau nhiều năm ca hát.