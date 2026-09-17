Hạnh phúc trọn vẹn của Hồng Đào và Hồng Vân sau 40 năm

Hồng Đào và Hồng Vân quen nhau từ thời còn học tại Trường Sân khấu Nghệ thuật 2. Những năm đầu theo nghề, cả hai cùng hoạt động tại sân khấu và dần trở thành đôi bạn thân thiết. Thời mới ra trường, họ từng hùn vốn mở cửa hàng quần áo để kiếm thêm thu nhập trước khi mỗi người có một vị trí riêng trong nghề. Gần bốn thập kỷ trôi qua, tình bạn ấy vẫn được duy trì dù mỗi người có một hành trình nghệ thuật khác nhau.

Trên sân khấu, Hồng Vân và Hồng Đào từng tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Lôi Vũ, Ngôi nhà không có đàn ông, Tình nghệ sĩ. Khán giả quen với sự phân vai khá đặc trưng: Hồng Vân thường đảm nhận những nhân vật sắc sảo, mạnh mẽ, đôi khi ghê gớm, dữ dằn; trong khi Hồng Đào có thế mạnh ở những vai giàu số phận, chịu thương chịu khó hoặc mang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Sự khác biệt ấy giúp cả hai bổ trợ cho nhau trong nhiều màn diễn.

Hồng Đào và NSND Hồng Vân có tình bạn kéo dài gần 40 năm. Ảnh: FBNV

Trái với hình ảnh trên sân khấu, ngoài đời và phía sau hậu trường, Hồng Đào và Hồng Vân lại có mối quan hệ đầy tiếng cười. NSND Hồng Vân nhiều lần chia sẻ những đoạn video ghi lại khoảnh khắc cả hai trêu chọc, tranh luận và tung hứng cùng nhau. Nghệ sĩ từng hài hước ví von hai người là kiểu bạn thân "sơ hở là cãi lộn". Có những lần cùng đi thu âm, cả hai vừa tranh luận vừa chọc ghẹo khiến không khí làm việc trở nên vui vẻ, cả ê-kíp cũng bật cười.

Hơn bốn thập kỷ sau, tình bạn ấy vẫn song hành với hành trình nghệ thuật của hai nữ nghệ sĩ. Hồng Đào từng sang Mỹ định cư và nhiều năm hoạt động ở sân khấu hải ngoại trước khi trở lại màn ảnh Việt với tần suất ngày càng dày đặc. Từ Cua Lại Vợ Bầu với hơn 191 tỷ đồng, Hồng Đào tiếp tục ghi dấu qua Mai với 551 tỷ đồng, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng và Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ các tác phẩm tiêu biểu có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, cho thấy dấu ấn đáng kể của Hồng Đào tại phòng vé.

Lên Hương đánh dấu màn kết hợp đặc biệt của hai nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, NSND Hồng Vân dành phần lớn sự nghiệp cho sân khấu, đồng thời mở rộng sang truyền hình và điện ảnh. Nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều dạng vai, từ hài hước đến những nhân vật giàu cảm xúc. Gái Già Lắm Chiêu 3 là một trong những cột mốc đáng nhớ với doanh thu khoảng 165 tỷ đồng. Sau đó, Hồng Vân tiếp tục xuất hiện trong Gặp Lại Chị Bầu, Con Nhót Mót Chồng, Cô Dâu Hào Môn và Nhà Mình Đi Thôi. Bên cạnh diễn xuất, nghệ sĩ vẫn gắn bó với sân khấu, công tác quản lý và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Điểm đặc biệt trong hành trình của hai nghệ sĩ đến từ Lên Hương. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Hồng Đào và Hồng Vân trực tiếp vào vai đối thủ sau gần 40 năm làm bạn. Hồng Đào hóa thân thành bà Mũi, chủ một trại hòm có vẻ ngoài cộc cằn, lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều tổn thương. NSND Hồng Vân vào vai bà Sáu Vàng, người mẹ đơn thân khá giả sở hữu tiệm vịt quay và luôn lo lắng cho con trai. Những khác biệt trong hoàn cảnh và tính cách đưa hai nhân vật vào nhiều màn đối đầu trên màn ảnh rộng.

Tính đến ngày 17/9/2026, Lên Hương đã vượt mốc 45 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Thành tích này tiếp tục nối dài những dấu ấn điện ảnh của Hồng Đào và Hồng Vân, đồng thời mang đến một chương mới cho tình bạn kéo dài gần 40 năm.

Tình bạn gần 40 năm tiếp tục được nối dài bằng một dự án điện ảnh. Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 60, cả hai vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh với những vai diễn mới. Nếu Hồng Đào ngày càng có nhiều cơ hội thử sức với những nhân vật đa dạng, Hồng Vân vẫn song song diễn xuất, làm sân khấu và truyền nghề. Sau gần 40 năm, hạnh phúc của hai nghệ sĩ không chỉ nằm ở những cột mốc nghề nghiệp mà còn ở việc họ vẫn có thể cùng làm nghề, cùng cười, cùng tranh luận và chứng kiến nhau đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời.