Hạnh phúc trọn vẹn của Hoài Lâm ở tuổi 31

Mới đây, Hoài Lâm chính thức tổ chức lễ cưới cùng Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long. Ở tuổi 31, nam ca sĩ lựa chọn một hôn lễ khá giản dị bên gia đình, người thân và những người bạn thân thiết. Đáng chú ý, trong ngày trọng đại của Hoài Lâm, hai người từng có vai trò đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của anh là Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng đều xuất hiện theo những cách khác nhau.

Trước ngày cưới, Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến Nhà thờ Tổ của Hoài Linh. Cuộc hội ngộ giữa hai cha con nhận được sự quan tâm của khán giả sau thời gian dài cả hai ít xuất hiện cùng nhau. Hoài Linh từng nhận Hoài Lâm làm con nuôi khi nam ca sĩ còn nhỏ và là người có ảnh hưởng lớn đến con đường nghệ thuật của anh.

Hoài Lâm dẫn vợ ra mắt Hoài Linh tại nhà thờ Tổ trong dịp Giỗ Tổ và nhận lời chúc từ cha nuôi.

Tại Nhà thờ Tổ, Hoài Lâm và Hoài Linh cùng song ca Thương về miền Trung. Khoảnh khắc này không chỉ gợi nhớ mối quan hệ cha con đặc biệt giữa hai người mà còn mang nhiều ý nghĩa khi Hoài Lâm chuẩn bị bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. Hoài Linh cũng gửi lời chúc đến con trai nuôi, mong anh có cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Nếu Hoài Linh là người cha nuôi gắn bó với Hoài Lâm từ những ngày đầu, Đàm Vĩnh Hưng lại là người thầy từng trực tiếp dìu dắt nam ca sĩ trong âm nhạc. Khi còn trẻ, Hoài Lâm từng được Hoài Linh gửi sang Đàm Vĩnh Hưng để học hát. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người được duy trì trong vai trò thầy trò.

Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến những thăng trầm trong hành trình nghệ thuật của Hoài Lâm. Tuy nhiên, sau nhiều năm, tình cảm giữa hai người vẫn được nhắc đến như một mối quan hệ đặc biệt.

Đàm Vĩnh Hưng đến dự đám cưới quê Hoài Lâm, hát tặng 'đồ đệ'.

Trong ngày vui của Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ về tận Vĩnh Long dự cưới mà còn trực tiếp lên sân khấu biểu diễn để chúc mừng học trò. Nam ca sĩ cùng Hoài Lâm song ca Chờ đông, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại hôn lễ. Sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng cũng cho thấy mối quan hệ thầy trò giữa hai người vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Dẫu vậy, ngày vui của Hoài Lâm vẫn có một chút tiếc nuối khi Hoài Linh không thể trực tiếp có mặt tại lễ cưới ở Vĩnh Long. Dù không thể cùng con trai nuôi hiện diện trong ngày trọng đại tại quê nhà, cuộc gặp gỡ trước hôn lễ vẫn trở thành một kỷ niệm đặc biệt, cho thấy sự gắn bó giữa hai cha con sau nhiều năm.

Từ một cậu bé được Hoài Linh dìu dắt, từng có thời điểm trở thành cái tên nổi bật của làng nhạc Việt sau chiến thắng Gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm đã trải qua không ít biến động trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Có thời gian, nam ca sĩ chủ động rời xa ánh đèn sân khấu để dành thời gian cho bản thân và gia đình.

Hoài Lâm và vợ.

Những năm gần đây, Hoài Lâm dần trở lại với âm nhạc và xuất hiện trong một số dự án nghệ thuật. Việc anh lựa chọn tổ chức hôn lễ giản dị tại quê nhà, bên cạnh những người thân thiết, phần nào cho thấy nam ca sĩ đang hướng đến một cuộc sống riêng bình lặng hơn.

Ở tuổi 31, Hoài Lâm đón thêm một dấu mốc quan trọng. Không chỉ là ngày anh chính thức lập gia đình, đây còn là dịp để nam ca sĩ gặp lại những người từng đồng hành với mình từ những ngày đầu bước vào nghệ thuật. Những lời chúc từ cha nuôi Hoài Linh và sự xuất hiện của người thầy Đàm Vĩnh Hưng khiến ngày vui của Hoài Lâm càng thêm nhiều cảm xúc.