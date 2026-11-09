Hạnh phúc trên hành trình chinh phục ước mơ

Từ ước mơ bước chân vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đặng Hà Phương (lớp 10 Trung 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã trải qua hành trình học tập đầy nỗ lực với những áp lực, lo lắng và cả sự đồng hành yêu thương của gia đình, thầy cô. Qua câu chuyện của mình, em gửi gắm thông điệp rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở đích đến mà còn hiện diện trong từng bước cố gắng, vượt qua khó khăn và trưởng thành. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

Có biết bao ước mơ khi ta chưa chạm tay tới, ta chỉ dám đứng nhìn và tự hỏi mình có thể làm được hay không. Hẳn trong đời học sinh của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có những ngày mây mù che khuất như thế, đặc biệt là với những bạn học sinh mang quyết tâm bước vào mái trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Để đến được Hà Nội - Amsterdam, em đã đi qua biết bao tháng ngày tưởng chừng không thể bước tiếp, nhưng chính trên con đường ấy em mới hiểu được giá trị của hai chữ “nỗ lực”. Hà Nội - Amsterdam không phải đích đến mà là vạch xuất phát tốt hơn cho chặng đường tương lai, và niềm hạnh phúc đích thực còn nằm trong từng bước đi kiên trì hoàn thành mục tiêu.

Ngày quyết định thi vào trường, em biết chặng đường phía trước không phải là một điều đơn giản bởi em phải đối mặt với một kỳ thi đầy khó khăn, áp lực. Nhưng em không chỉ nhìn vào gian nan trước mắt mà hướng về tương lai dưới mái trường, nơi có rất nhiều học sinh xuất sắc cùng mang những ước mơ to lớn. Cuộc sống của em dường như thay đổi khi những giờ vui chơi được thay bằng những buổi học thêm, những buổi tối ôn bài đến khuya, những trang vở chi chít nét chữ. Có những hôm đồng hồ đã chỉ sang ngày mới nhưng em vẫn ngồi trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút chạy dọc trên trang giấy.

Trong tâm trí em luôn quanh quẩn một câu hỏi: “Liệu mình có thực sự đủ giỏi để thi vào trường ấy không”? Đã biết bao đêm em bồn chồn lo lắng vì suy nghĩ ấy. Nhưng áp lực lớn nhất lại đến từ tình thương yêu và sự kỳ vọng của những người luôn sát bên cạnh em, là những người yêu thương và hy sinh cho em. Những ngày tháng học tập vất vả, bố mẹ và thầy cô luôn là những người cho em sự an tâm, động viên cùng những lời khuyên quý báu khiến em nghẹn lại. Càng nhận được tình yêu to lớn và sự kỳ vọng, em lại càng thêm sợ rằng mình sẽ thất bại.

Nhưng em nhận ra rằng cha mẹ và thầy cô chưa bao giờ yêu thương em vì điểm số. Điều họ mong muốn nhất là em cố gắng và không đầu hàng trước khó khăn. Họ dạy em cách chấp nhận nỗi sợ và vượt qua chính bản thân mình. Em bắt đầu học cách sửa chữa những sai lầm, củng cố những kiến thức còn yếu kém, học hỏi thêm những kiến thức quan trọng và luôn tự nhắc mình phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Có lẽ đó là những giây phút dù mệt mỏi, em vẫn ngẩng đầu tiến về mục tiêu duy nhất của mình.

Khoảnh khắc em biết những ngày tháng cố gắng của bản thân đã được đền đáp, em gần như không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình. Đó phải chăng là niềm hân hoan sau những giọt mồ hôi lăn trên trang giấy, hay chính là sự nghẹn ngào xúc động trước những người đã tin em ngay cả khi em không tin vào chính mình. Đến tận khi ấy, em mới hiểu rằng một ước mơ khi trở thành hiện thực không chỉ dựa vào chính bản thân, mà đằng sau đó là tình yêu, niềm tin và sự hỗ trợ của nhiều người khác.

Ngày đầu tiên bước vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là một ngày mà em khó có thể quên được. Ngôi trường từng rất xa vời giờ đã ở ngay trước mặt, để em nhận ra mình đã là một phần của nơi này. Trong ngày định hướng, em được làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập mới, được nghe về truyền thống học tập của trường, về những thế hệ học sinh đã cố gắng và đạt được những thành tích đáng tự hào. Chứng kiến những người đi trước, em nhận ra mình đang đứng ở điểm bắt đầu của một hành trình mới. Đỗ vào trường đối với em không phải là kết thúc của ước mơ, mà là khởi đầu của một trách nhiệm. Em muốn giữ gìn những giá trị tốt đẹp của ngôi trường mình đang học và góp một phần nhỏ bé để tiếp nối những thành quả mà biết bao thế hệ học sinh Hà Nội - Amsterdam đã xây dựng.

Bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy chuẩn bị đến trường, em bỗng thấy những điều tưởng chừng như bình thường lại trở nên vô cùng đáng quý. Em từng nghĩ hạnh phúc là khi mình đặt chân vào ngôi trường mình hằng mơ ước. Nhưng giờ đây, em hiểu rằng hạnh phúc không chỉ gói gọn trong một thời khắc, mà còn in đậm trong quá trình nỗ lực và ở nơi mà mình đã đi qua.

Hạnh phúc không phải đạt được điều gì quá lớn lao, mà là được học, được cố gắng, được thất bại rồi đứng lên, được những người mình yêu thương tin tưởng và mỗi ngày được tiến gần hơn tới phiên bản tốt đẹp của chính mình tại ngôi trường mà em đã theo đuổi.

Ước mơ bước vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam của em đã thành hiện thực, nhưng chặng đường tương lai phía trước vẫn đang chờ đợi em chinh phục. Đó là một hành trình mà có lẽ không chỉ Hà Nội - Amsterdam mà bất kỳ ngôi trường nào cũng muốn học sinh mình hiểu được: ước mơ không làm con đường trở nên dễ dàng hơn, những khó khăn vẫn luôn chập chờn phía trước, nhưng chính những điều ấy khiến ta có đủ lý do đứng dậy khi vấp ngã và học cách trân trọng những cảm xúc sau khi thất bại hay thành công.

Có biết bao con đường tuy nhiều nước mắt, nhưng lại dẫn chúng ta đến con đường tốt nhất trong công cuộc hoàn thiện chính mình. Với em, nơi để bắt đầu những ước mơ xa hơn và mở ra hành trình cho riêng mình chính là Hà Nội - Amsterdam hôm nay.

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