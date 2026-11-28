Ở Phân kho 870, Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều quen với hình ảnh một cặp vợ chồng luôn đi sớm, về muộn, lặng lẽ, tỉ mỉ bên những hòm đạn, sổ sách, tem nhãn trong kho. Đó là Trung tá QNCN Nguyễn Xuân Kiện, thợ sửa chữa đạn và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Ngãi, thủ kho đạn.

Điều thú vị thứ nhất ở anh Kiện và chị Ngãi đó là cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở miền quê lúa Thái Bình và cùng sinh năm 1972, chỉ cách nhau có 2 ngày. Anh Kiện quê ở xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy (nay là xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên), còn chị Ngãi quê ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương (nay là xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên).

Không hẹn mà gặp, cả hai anh chị cùng nhập ngũ tháng 10-1995. Rồi cùng được cử đi học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vinhempic. Từ những ngày đầu quân ngũ, họ đã cùng nhau học tập, rèn luyện, cùng nhau vượt qua những khó khăn của môi trường quân đội.

Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Kiện và chị Nguyễn Thị Ngãi chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên của đơn vị.

Tình cảm của hai người nảy nở một cách rất tự nhiên, giản dị, từ chính những sinh hoạt hằng ngày trong đơn vị. Anh Kiện vẫn nhớ, trong một lần đơn vị tổ chức đêm sinh nhật đồng đội đầu tiên, vì hai người sinh cách nhau chỉ 2 ngày nên đơn vị tổ chức chung một buổi sinh nhật cho cả hai. Giữa tiếng hát, tiếng cười của đồng đội của buổi sinh nhật giản dị trong doanh trại, họ đã trao nhau sự quan tâm chân thành đầu tiên. Buổi sinh nhật do đơn vị tổ chức ấy đã trở thành kỷ niệm không thể quên, được anh chị xem là "nơi bắt đầu" của tình yêu giữa hai người.

Từ tình đồng chí, đồng đội, tình cảm ấy dần trở thành tình yêu, để rồi nên duyên vợ chồng. Sau này, mỗi lần nhắc lại, anh chị vẫn cười và bảo: “Duyên của vợ chồng mình là do đơn vị se”.

Hơn 30 năm quân ngũ, phần lớn thời gian, vợ chồng anh Kiện, chị Ngãi cùng công tác tại các kho đạn. Nay, cả hai cùng công tác tại Phân kho 870. Anh là thợ sửa chữa đạn, chị là thủ kho đạn - hai công việc khác nhau nhưng luôn gắn chặt, bổ sung cho nhau. Một người trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm đạn luôn trong tình trạng tốt nhất. Một người quản lý chặt chẽ từng lô, từng hòm đạn, bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, đúng chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Hai vợ chồng anh Kiện, chị Ngãi cùng chăm sóc đàn gia cầm của gia đình sau giờ làm việc tại đơn vị.

Công việc với đạn dược đòi hỏi tính chính xác, tỉ mỉ và kỷ luật cao nhất. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả lớn. Hiểu rõ điều đó, vợ chồng anh chị luôn nhắc nhau: Làm đúng quy trình, không chủ quan, không đơn giản. Trong kho, họ là đồng chí, đồng nghiệp nghiêm túc, chặt chẽ. Về nhà, họ là vợ chồng, là cha mẹ thấu hiểu, sẻ chia.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vợ chồng anh Kiện, chị Ngãi còn là tấm gương về xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cái trưởng thành. Hai con của anh chị, một trai, một gái đều đã trưởng thành. Con lớn sau khi ra trường hiện công tác trong lĩnh vực điện gió tại tỉnh Gia Lai. Con thứ hai hiện đang công tác tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Đó là niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng anh chị sau những năm tháng cùng nhau cống hiến, hy sinh thầm lặng.

Hơn 30 năm gắn bó với kho đạn, gắn bó với nhau, vợ chồng Trung tá QNCN Nguyễn Xuân Kiện và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Ngãi vẫn giữ nguyên sự giản dị, tận tâm và trách nhiệm. Hạnh phúc của họ không phải là những điều lớn lao, mà là mỗi ngày kho tàng an toàn, mỗi chuyến đạn cấp phát đúng, đủ, kịp thời, và gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để cả hai yên tâm cống hiến.

Ở Kho Hậu cần - Kỹ thuật 789, câu chuyện của vợ chồng anh Kiện, chị Ngãi được nhiều người nhắc đến như một minh chứng đẹp cho tình yêu quê hương, tình yêu quân ngũ và tình cảm vợ chồng được bồi đắp từ chính những nhiệm vụ thầm lặng nhưng hết sức quan trọng.