Sở hữu sự nghiệp thành đạt, người vợ khéo léo và cô con gái nhỏ đáng yêu, nhân vật của Quách Ngọc Ngoan tưởng chừng có cuộc sống đáng mơ ước. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ liên quan đến con gái đã đẩy gia đình anh vào tình cảnh không ai lường trước.

Trong phim điện ảnh Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa thành đạt. Với kiến thức chuyên môn và niềm tin mạnh mẽ vào khoa học, Tâm luôn cho rằng mọi vấn đề đều có thể tìm được lời giải bằng y học. Anh có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm bên người vợ tên Thương và cô con gái nhỏ Ân.

Thương do Lan Phương thể hiện là người phụ nữ sắc sảo, khéo léo. Cô cùng chồng vun vén tổ ấm và chăm sóc con gái. Nhìn từ bên ngoài, gia đình Tâm có gần như mọi điều mà nhiều người mong muốn: công việc thuận lợi, tình cảm vợ chồng và sự hiện diện của một đứa trẻ trong nhà.

Tuy nhiên, biến cố bắt đầu khi Ân mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Đây cũng là thử thách lớn đối với Tâm, bởi dù có chuyên môn trong lĩnh vực y khoa, anh vẫn không thể dễ dàng tìm ra lời giải cho tình trạng của con gái. Niềm tin vốn vững chắc vào khoa học của người bác sĩ dần bị đặt trước những câu hỏi khó lý giải.

Khi kiến thức y học không còn là câu trả lời duy nhất

Điều khiến câu chuyện của Tâm trở nên đáng chú ý nằm ở sự đối lập giữa nghề nghiệp và hoàn cảnh mà anh phải đối diện. Một người từng quen với việc đưa ra quyết định trước những ca phẫu thuật quan trọng nay lại rơi vào trạng thái loay hoay khi người cần được cứu chữa nhất chính là con gái mình.

Với Thương, biến cố của Ân cũng đặt người mẹ vào tình thế đầy giằng xé. Những gì xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bé mà còn đe dọa sự bình yên của cả gia đình. Hai vợ chồng phải đối diện với hàng loạt sự việc bất thường, trong khi những bí mật bị che giấu suốt 12 năm dần được hé lộ.

Mang màu sắc kinh dị và tâm linh, Huyết Thống mở rộng câu chuyện từ một biến cố gia đình sang những vấn đề về nghiệp báo, quá khứ và những điều con người không thể dễ dàng lý giải. Tác phẩm có sự tham gia của Lan Phương, Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Phùng Nhã Khanh cùng các diễn viên khác. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 25/12/2026.