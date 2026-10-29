Hạnh phúc mới của con dâu cũ Tổng thống Donald Trump

Theo Page Six ngày 27/10, một nguồn tin thân cận tiết lộ Vanessa Trump - con dâu cũ của Tổng thống Trump và Tiger Woods đang nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại, đồng thời nhìn thấy tương lai lâu dài bên nhau. Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh việc hai người đã bàn về hôn nhân không đồng nghĩa với chuyện cầu hôn sẽ diễn ra trong thời gian gần.

Nguồn tin cho biết những thử thách mà cả hai trải qua trong năm qua đã khiến mối quan hệ thêm bền chặt. Họ không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ mà còn trở thành chỗ dựa cho nhau khi đối mặt với khó khăn.

Vanessa, 48 tuổi, được cho là cảm thấy an tâm và nhận được nhiều sự hỗ trợ khi ở bên Woods, 50 tuổi. Hai người cũng dành phần lớn thời gian rảnh cho nhau, đồng thời xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình.

Vanessa Trump và Tiger Woods, trong bức ảnh chụp hồi tháng 3/2025, đang hướng tới tương lai bên nhau sau khi cuộc chiến chống ung thư vú của Vanessa khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn bó.Nguồn ảnh: X/@TigerWoods

Theo nguồn tin, con gái Vanessa là Kai Trump có tình cảm tốt với Woods, trong khi Vanessa cũng hòa hợp với các con của bạn trai. Gia đình hai bên được cho là ngày càng gắn bó và thường dành thời gian bên nhau.

Thông tin về chuyện hôn nhân xuất hiện sau khi Vanessa chia sẻ tin vui về tình hình sức khỏe. Cô được cho là đã nhận kết quả xét nghiệm khả quan sau quá trình điều trị ung thư vú, căn bệnh được chẩn đoán vào tháng 4.

Trong một video đăng trên tài khoản Instagram của con gái Kai Trump, Vanessa thông báo kết quả kiểm tra gần nhất cho thấy cô đã khỏi bệnh. Theo nguồn tin của Page Six, Woods rất vui mừng và nhẹ nhõm trước thông tin này, bởi anh đã ở bên bạn gái trong suốt quá trình điều trị.

Vanessa và con gái Kai hồi tháng 5. Nguồn ảnh: Instagram/kaitrump

Trước đó, vào tháng 5, Vanessa công khai việc mắc ung thư vú và cho biết đang phối hợp với đội ngũ y tế để xây dựng kế hoạch điều trị. Đến tháng 6, cô chia sẻ mình đang hồi phục sau phẫu thuật và chuẩn bị cho giai đoạn điều trị tiếp theo.

Page Six cũng đưa tin Woods từng trở về Florida từ một cơ sở phục hồi chức năng ở Thụy Sĩ để ở bên Vanessa và tham dự lễ tốt nghiệp trung học của Kai hồi tháng 5.

Ở chiều ngược lại, Vanessa cũng được cho là đã đồng hành cùng Woods trong giai đoạn anh đối mặt với những vấn đề cá nhân. Hồi tháng 9, cô có mặt tại tòa án ở Florida khi tay golf này giải quyết vụ việc liên quan đến cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích hồi tháng 3. Woods sau đó chấp nhận thỏa thuận nhận tội với cáo buộc được chuyển thành hành vi lái xe liều lĩnh.

Con dâu cũ của Tổng thống Trump tiết lộ cô đã khỏi ung thư, khoảng 6 tháng sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú vào tháng 4.Nguồn ảnh: TGL Golf/Getty Images

Woods công khai mối quan hệ với Vanessa vào tháng 3/2025, sau khi thông tin hai người hẹn hò được tiết lộ trước đó. Khi ấy, tay golf đăng tải những bức ảnh chụp cùng Vanessa trên mạng xã hội, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc và mong muốn cùng cô hướng đến tương lai.