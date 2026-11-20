Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 - Ảnh: NVCC

P.V: Cảm xúc lúc này của cô như thế nào khi vừa là đại diện duy nhất của ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026?

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm: Đến thời điểm này, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc xúc động, tự hào và biết ơn khi được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Đặc biệt, khi là đại diện duy nhất của ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn niềm vinh dự và trách nhiệm của bản thân. Với tôi, đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của cá nhân mà còn là sự động viên dành cho những giáo viên mầm non đang ngày ngày âm thầm cống hiến ở các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, ngành GD-ĐT, Ban Giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh và đặc biệt là những học trò thân yêu đã luôn đồng hành, tiếp thêm động lực để tôi vững bước trên hành trình gieo những “hạt mầm” yêu thương.

P.V: Năm 2026 là năm thứ 12 chương trình ý nghĩa này được tổ chức. Chương trình năm nay có chủ đề “Lớp học reo vui”. Vậy “Lớp học reo vui” của cô giáo Hồng Thắm và học trò tại Trường mầm non số 1 Minh Hóa chắc hẳn có nhiều điểm đặc biệt?

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm: Với tôi, “Lớp học reo vui” không nhất thiết phải là một lớp học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, mà trước hết phải là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, được tôn trọng, được vui chơi và phát triển trong hạnh phúc.

Ở địa bàn miền núi Minh Hóa, điều kiện học tập của một số trẻ vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học có lúc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi cùng đồng nghiệp không ngừng sáng tạo, tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để xây dựng môi trường học tập gần gũi, an toàn và hấp dẫn trẻ. Chúng tôi đưa những điều bình dị trong cuộc sống vào bài học để trẻ được khám phá, trải nghiệm, được đặt câu hỏi và tự mình tìm ra câu trả lời. Đôi khi, chỉ từ những chiếc lá, viên sỏi, hạt giống hay một góc vườn nhỏ, các con đã có thể học được rất nhiều điều thú vị.

Điều đặc biệt nhất trong “Lớp học reo vui” của tôi chính là những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt háo hức và sự tiến bộ từng ngày của trẻ. Có những em ban đầu còn rụt rè, ít giao tiếp, nhưng sau một thời gian đã mạnh dạn trò chuyện, tự tin tham gia các hoạt động. Tôi luôn tâm niệm, một lớp học hạnh phúc không phải là nơi cô giáo làm được bao nhiêu điều lớn lao, mà là nơi mỗi ngày trẻ đều có một lý do để vui vẻ đến trường.

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi gặp mặt các nhà giáo tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 - Ảnh: NVCC

P.V: Cô có thể chia sẻ thông điệp mà mình mang đến chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026?

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm: Thông điệp mà tôi muốn gửi đến chương trình là: “Hãy trao cho trẻ tình yêu thương, bởi chính tình yêu thương sẽ mở ra những cơ hội tốt đẹp cho tương lai của các em”. Trong hành trình làm nghề, tôi nhận ra rằng mỗi đứa trẻ đều có những khả năng riêng và đều xứng đáng được quan tâm, tôn trọng, tạo điều kiện để phát triển. Đặc biệt, với những trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, sự động viên và đồng hành của thầy cô đôi khi có ý nghĩa rất lớn.

Tôi tin rằng giáo dục mầm non không chỉ là dạy trẻ những kiến thức đầu đời mà quan trọng hơn là “gieo” vào tâm hồn các con những hạt giống của lòng nhân ái, sự tự tin, tính trung thực và tinh thần trách nhiệm. Qua chương trình, tôi cũng muốn gửi lời nhắn đến những đồng nghiệp đang công tác ở vùng sâu, vùng xa: Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, những nỗ lực và tình yêu nghề của chúng ta vẫn luôn có ý nghĩa.

Bởi với tôi, hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên không nằm ở những phần thưởng nhận được mà ở việc nhìn thấy học trò của mình lớn lên trong tình yêu thương, sự tự tin và niềm vui mỗi ngày.

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm cùng các học trò thân yêu - Ảnh: NVCC

P.V: “Bí quyết” gắn bó với học trò vùng cao trong hơn một thập niên qua của cô là gì, thưa cô? Những khó khăn, thử thách thời gian đầu ắt hẳn sẽ là những kỷ niệm khó quên?

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm: Nếu gọi đó là một bí quyết thì với tôi, có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ “yêu thương”. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn nên phần nào thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em miền núi. Chính sự đồng cảm ấy cùng tình yêu dành cho trẻ đã trở thành động lực giúp tôi gắn bó với nghề trong suốt những năm qua.

Những ngày đầu công tác, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ dùng dạy học hạn chế, một số phụ huynh chưa hiểu hết ý nghĩa của giáo dục mầm non. Có những trẻ đến lớp còn rụt rè, chưa có nền nếp sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ. Để vượt qua những khó khăn ấy, tôi luôn tự nhủ mình phải kiên trì hơn, gần gũi trẻ hơn và chủ động phối hợp với phụ huynh. Tôi dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh từng em, điều chỉnh phương pháp giáo dục phù hợp; đồng thời, tự làm đồ dùng, đồ chơi để giúp trẻ hứng thú hơn với các hoạt động.

Sau hơn một thập niên gắn bó với nghề, tôi nhận ra rằng chính những đứa trẻ đã dạy cho mình nhiều bài học quý giá về lòng kiên nhẫn, sự sẻ chia và tình yêu thương vô điều kiện. Có thể tôi không thay đổi được hoàn cảnh của tất cả học trò, nhưng tôi luôn mong mình có thể mang đến một điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, trong cuộc đời của mỗi em.

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm nhiệt huyết trong các chương trình thiện nguyện - Ảnh: NVCC

P.V: Được biết, không chỉ giỏi nghề, cô còn là một cán bộ Đoàn năng động, tích cực và thường xuyên tham gia công tác xã hội. Cô có thể chia sẻ thêm về những nỗ lực này?

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm: Đối với tôi, là một giáo viên trẻ, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bản thân còn cần có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên và những chương trình thiện nguyện bằng khả năng của mình.

Điều khiến tôi luôn trăn trở là vẫn còn những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự quan tâm và hỗ trợ lâu dài. Từ những suy nghĩ ấy, tôi đã cố gắng dành một phần thu nhập của mình để hỗ trợ các em, trong đó có việc giúp đỡ tiền ăn bán trú cho học sinh và nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi tại xã Kim Phú. Ngoài ra, tôi cũng tích cực tham gia, đồng hành với các hoạt động sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của bản thân.

Tôi không nghĩ những việc mình làm là điều gì lớn lao, bởi xung quanh tôi còn có rất nhiều thầy cô, đoàn viên, thanh niên đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Điều tôi mong muốn nhất là những hành động nhỏ ấy có thể lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Tôi luôn tin rằng, giá trị của tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những thành tích đạt được, mà còn ở những điều tốt đẹp mình có thể làm cho người khác.

P.V: Sau chương trình này, chắc hẳn trong cô ấp ủ nhiều dự định với học trò của mình, xin cô chia sẻ thêm về những kế hoạch đó?

Cô giáo Phan Thị Hồng Thắm: Đối với tôi, được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 là một dấu mốc ý nghĩa, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cố gắng và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục mầm non. Thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng những lớp học hạnh phúc, nơi trẻ được học bằng trải nghiệm, được phát huy khả năng sáng tạo, hình thành những phẩm chất và kỹ năng cần thiết ngay từ những năm tháng đầu đời.

Tôi cũng mong có thể cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường giáo dục ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; tận dụng hiệu quả các nguyên vật liệu địa phương để tạo thêm nhiều cơ hội học tập, vui chơi cho trẻ. Đặc biệt, tôi muốn tiếp tục quan tâm, đồng hành với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, duy trì hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ các em trong khả năng của mình và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến đồng nghiệp, phụ huynh cũng như cộng đồng.

Sau khi được gặp gỡ những thầy cô giáo tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, tôi càng có thêm động lực học hỏi, làm mới bản thân và mang những kinh nghiệm ý nghĩa trở về áp dụng tại ngôi trường mình đang công tác. Tôi hiểu rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin chỉ cần giữ được tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết và sự tận tâm với trẻ, chúng tôi sẽ từng bước tạo nên những thay đổi tích cực.

P.V: Xin cảm ơn cô giáo Hồng Thắm về cuộc trò chuyện này! Chúc cô giáo cùng đồng nghiệp đón một mùa Hiến chương nhiều ý nghĩa!

Mai Nhân (thực hiện)