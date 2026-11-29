Mới đây, diễn viên Lan Phương đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đưa con gái út Mia đi dự sự kiện. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên viết: "Có con đồng hành trên mọi hành trình là niềm hạnh phúc lớn của Phương". Câu nói giản dị nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người yêu mến hành trình làm mẹ của cô.

Trong video, Lan Phương đã chuẩn bị trang phục chỉn chu để tham dự một sự kiện thì Mia bất ngờ ngỏ ý muốn đi cùng mẹ. Ban đầu, nữ diễn viên có chút đắn đo vì lo con phải về muộn, ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước mong muốn của cô bé, Lan Phương quyết định đưa con theo. Mia được mẹ lựa cho một chiếc váy xinh xắn, tự mặc đồ và hào hứng chuẩn bị trước khi cùng mẹ lên đường.

Lan Phương cùng con gái đi sự kiện. Ảnh: FBNV

Không chỉ xuất hiện bên mẹ trên thảm đỏ, Mia còn ngoan ngoãn tạo dáng chụp ảnh, sau đó ngồi chờ để xem chương trình. Đến khoảng 21h30, hai mẹ con cùng kết thúc công việc và trở về nhà. Một buổi tối tưởng chừng chỉ có lịch trình sự kiện của người lớn lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ của hai mẹ con. Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận yêu mến: "Yêu 2 mẹ con!", "Hai mẹ con đẹp xinh quá", "Yêu quá". Nhiều người cũng dành lời khen cho sự đáng yêu, ngoan ngoãn của bé Mia.

Khoảnh khắc này càng nhận được sự chú ý khi đặt trong bối cảnh cuộc sống riêng của Lan Phương thời gian qua. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với chồng người Anh khép lại, nữ diễn viên trải qua một giai đoạn nhiều biến động. Tháng 5/2026, sau phiên tòa phúc thẩm, cô chính thức được giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái Lina và Mia. Kể từ đó, cuộc sống của nữ diễn viên chủ yếu xoay quanh công việc và việc chăm sóc các con.

Lan Phương hạnh phúc khi có con luôn đồng hành bên cạnh. Ảnh: FBNV

Dù bận rộn, Lan Phương vẫn cố gắng dành thời gian cho hai bé, từ việc học tập, vui chơi đến những chuyến đi và hoạt động thường ngày. Cô từng chia sẻ các con là động lực tinh thần lớn nhất, đồng thời bản thân luôn muốn trở thành điểm tựa an toàn để Lina và Mia cảm nhận được tình yêu thương. Có những chuyến đi làm xa, nữ diễn viên tranh thủ hoàn thành công việc rồi trở về Hà Nội trong đêm để không thất hứa với con.

Ở phương diện nghệ thuật, Lan Phương cũng đang từng bước trở lại sau khoảng thời gian dành nhiều ưu tiên cho gia đình. Cô từng ghi dấu ấn qua Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Thương Ngày Nắng Về và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với vai Linh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và vai Thơ trong Đồng Hồ Đếm Ngược. Đặc biệt, những vai diễn có màu sắc tâm lý phức tạp cho thấy cô vẫn mong muốn làm mới bản thân, thay vì chỉ lặp lại hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Sắp tới đây, Lan Phương sẽ trở lại điện ảnh kinh dị với vai người mẹ, đóng cùng Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn phim Huyết Thống.

Ở tuổi 43, Lan Phương đang cố gắng cân bằng giữa hai vai trò: một diễn viên yêu nghề và một người mẹ dành nhiều tâm huyết cho các con. Sau những biến động riêng tư, điều cô trân trọng dường như không phải những điều quá lớn lao, mà chính là được trở về nhà, nhìn thấy các con trưởng thành từng ngày và có thể đưa các bé đi cùng trong những hành trình của cuộc sống.

Lan Phương luôn cân bằng giữa công việc và thời gian bên các con. Ảnh: FBNV